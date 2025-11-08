　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

▲▼氣象。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風持續增強挑戰強颱並逐步朝呂宋島前進，之後將北轉直撲台灣，下周一、下周二台灣將先受颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，北部和東北部有豪雨等級以上降雨，下周二雨勢最大，下周三晚間到下周四清晨颱風可能登陸中部地區，中南部也有豪雨，氣象署預估下周一上午發布海警、下周二發布陸警。

中央氣象署預報員張竣堯表示，鳳凰颱風上午8點位於鵝鑾鼻東南方1620公里海面上，持續向西北西移動，將登陸呂宋島並增強為強颱，登陸後受到地形影響，強度將減弱為中颱以下等級。

隨後鳳凰颱風進入南海後，路徑將北轉向北北東方向繞過南海進入台灣，張竣堯指出，下周一、下周二颱風外圍環流開始影響台灣，下周三晚間到下周四清晨將登陸台灣，颱風中心登陸地點以中部地區機率高，不過路徑仍有變動和調整可能，西半部都有些機會。

至於發布警報時間，張竣堯表示，若未來路徑沒有變動的話，預估下周一上半天將發布海警，下周二發布陸警。

▲▼氣象。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨分布，張竣堯說明，今天迎風面地區東半部、北海岸偶有降雨，中午過後中南部山區有零星降雨；明天東北季風增強，北海岸、東北部開始轉為有雨。

明顯變天將落在下周一開始，張竣堯表示，隨著颱風外圍環流接近，以及東北季風影響，將產生共伴效應，下周一、下周二迎風面北部、東北部可能有局部豪雨以上等級降雨，且要嚴防共伴效應產生的豪大雨，其中下周二雨勢最明顯，東北部、花蓮山區有豪雨等級以上降雨，颱風還沒最接近前降雨最顯著的時間點落在下周二。

張竣堯指出，下周三、下周四將受颱風本身影響，中南部也有局部大雨或豪雨，降雨強度和風力強度要視颱風本身結構影響而定，若颱風北上過程中明顯減弱，對中南部的影響就不會那麼劇烈，不過颱風北上過程路徑和強度仍有變動性；下周五颱風遠離，天氣好轉，環境轉為東北風影響，北部、東北部有降雨。

▲▼氣象。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯說明，今明兩天溫暖，明天下午開始東北季風增強，下周一到下周五北部、東半部感受濕涼，北部高溫約25到28度，夜晚清晨低溫約21到23度；中南部高溫則約28到30度，下周三、下周四受颱風本身帶來降溫影響，高溫約24到25度，下周五颱風遠離後溫度將回升到30度。

11/06 全台詐欺最新數據

快訊／鳳凰「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

颱風鳳凰天氣氣象署台灣豪雨海報陸警氣象

