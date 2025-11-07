　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數據曝光！3座核電廠耐震能力堪憂　監院請台電、核安會改進

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（7日）發布新聞稿指出，台電公司於104年依循SSHAC Level 3程序，耗資近5億，費時逾4年，對三座核電廠進行「機率式地震危害分析」，發現所有核電廠最大地動加速度，均遠高於建廠時的安全停機地震值，凸顯耐震能力堪憂，恐有安全疑慮，監察院提出調查報告，請台電公司、核安會檢討改進。

監委去年啟動調查發現，日本福島核災事故後，NRC(美國核能管制委員會)要求全美核電廠須依循SSHAC Level 3(「美國地震危害分析資深專家委員會」所訂定第3層級)程序，重新評估廠址的地震危害。104年4月，台電公司因應我國原行政院原子能委員會要求，依偱SSHAC Level 3程序，委託國震中心辦理「核能設施地震危害重新評估案」，針對當時除役之核一廠，以及仍運轉之核二廠、核三廠，耗資近新臺幣5億元，歷時超過4年，評估結果︰各核電廠反應器廠房基礎輸入地震反應譜(FIRS)分別為核一廠0.698g、核二廠1.272g、核三廠1.384g，遠高於3座核電廠安全停機地震值(SSE)0.3g、0.4g、0.4g。

迄今年10月，三位委員於監院提出調查報告時，核一廠、核二廠用過核子燃料仍在反應爐內未能退出，而各核電廠「用過燃料池」內用過核子燃料需待乾式貯存設施啟用、預計10年後才可完全移出，擔任諮詢委員之學者專家表示，此期間對於安全系統的要求實不亞於運轉狀態。在地震風險無法預測的情況下，三個核電廠經SSHAC Level 3評估結果，於安全停機地震值大幅提高(約2~3倍)、各廠運轉超過40年之際，台電公司除針對攸關緊急停機設備組件之先期耐震補強作業外，尚乏對於各核電廠結構體耐震及系統老化影響等之評估，顯有安全疑慮，核有未當。

3位監委表示，臺灣位處板塊交界，又在環太平洋地震帶上，斷層密布、地震頻繁，據SSHAC Level 3程序產出之地震源特徵(SSC)模型，山腳斷層由陸域延伸至海域，全長約134公里(超過車籠埔斷層)，距離核一廠約7公里、距離核二廠約4.3公里；恆春斷層包括外海斷層，全長約140公里，距離核三廠僅700公尺。此外，據歷史記載，山腳斷層、恆春斷層臨近之基隆、恆春皆曾有海嘯紀錄。

監委認為，海溝型地震極易引起海嘯，據查，琉球海溝距離核一廠約65公里、距離核二廠約55公里；馬尼拉海溝距離核三廠約13公里。諮詢委員表示，馬尼拉海溝被美國地質調查局警告是全世界發生錯動機率很高的一條斷層，另據日本「地震研究推進本部」預估，與琉球海溝連接的南海海槽，未來30年內，約有80%機率會發生規模8至9的大地震。因此，大海嘯對核電廠的威脅實不可輕忽，允宜妥為因應。

報告指出，台電公司雖持續執行核二廠、核三廠機率式地震安全度評估(SPRA)併同行審查送核安會審查，惟伴隨地震而來的地質災害（例如山崩及土石流危害、砂土液化或黏性土軟化、海嘯溯上高度等）亦有可能造成核災，緣是，除SSHAC Level 3程序已評估之各核電廠半徑320公里內可能的地震源外，亦宜妥為評估各核電廠地震相關地質災害，俾周延檢視其整體耐震安全性。

調查報告指出，《核子反應器設施管制法》雖於114年5月23日修正公布第6條，將核電廠運轉期限延長至60年。惟目前各核電廠運轉執照均已屆期，皆進入除役期間，已無延役可能性，倘若有重啟需要，自應根據SSHAC Level 3程序所完成之評估報告，進行核電廠整廠結構體耐震、系統及設備組件老化評估，並對外進行風險溝通，以免引發爭議，並依法向主管機關核能安全委員會申請，經該會確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照，始得繼續運轉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／助太子集團脫產！豪宅管家30萬交保　北檢將提抗告
獨／「配方奶愛馬仕」竟發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉
健身族愛喝！「美國牌乳清蛋白」竟是中國貨　奸商遭判刑
153次不當對待！童躲衣櫃喊：不要Finger inside
快訊／國3驚悚2死車禍！　車頭爛毀畫面曝
Andy遭告2罪「感到相當心寒」　家寧媽未聲請再議不起訴確定
「連結一半」遭攻堅！　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺
范國宸宣布續留富邦悍將！　球團：已達合約共識
和平大苑管委會通知！　太子集團藏豪車衝君悅、W Hotel

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊專訪談台日互助

豬肉禁宰解封首日　民進黨團端「肥滋滋」滷肉飯早餐鼓勵多吃台灣豬

黃仁勳參訪台積電3奈米廠　黃偉哲：有台南好物也別忘台南夜市

NCC人事同意權案投票結果50:60　4被提名人全被否決

數據曝光！3座核電廠耐震能力堪憂　監院請台電、核安會改進

藍總召無任期限制將再爭取？　傅崐萁：現在講這個還不急

補充保費改革民怨急煞車　綠委要衛福部檢討：重大決策前要充分溝通

傅崐萁成萬年總召？　藍黨團解除內規「總召無任期限制」　

馬英九生病了！出席馬習會研討會喊卡　感慨：台海成最危險地方

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊專訪談台日互助

豬肉禁宰解封首日　民進黨團端「肥滋滋」滷肉飯早餐鼓勵多吃台灣豬

黃仁勳參訪台積電3奈米廠　黃偉哲：有台南好物也別忘台南夜市

NCC人事同意權案投票結果50:60　4被提名人全被否決

數據曝光！3座核電廠耐震能力堪憂　監院請台電、核安會改進

藍總召無任期限制將再爭取？　傅崐萁：現在講這個還不急

補充保費改革民怨急煞車　綠委要衛福部檢討：重大決策前要充分溝通

傅崐萁成萬年總召？　藍黨團解除內規「總召無任期限制」　

馬英九生病了！出席馬習會研討會喊卡　感慨：台海成最危險地方

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

KT巫師簽下前道奇右投薩爾　總額95萬美元鎖定先發戰力

馬士基雖調高今年財測　Q3獲利年減44%、Q4恐陷於虧損

快訊／助太子集團脫產！「豪宅管家」竟30萬交保　北檢將提抗告

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊專訪談台日互助

辣妹「當眾嗲聲狂撩舒子晨老公」！她冷眼看到最後…一招反擊秒KO

失業中前湖人前鋒「白天遇搶」機警開槍　3嫌駕車逃逸

北市科基地解約進行順利　台新金林維俊︰最快下周有結果

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

《頭文字D》輪椅版！阿北街頭狂飆還殺彎慘了　警曝2違規要開罰

【過世阿公回來了？】萌娃盯著監視器突喊「阿公在那裡」　媽媽瞬間懂了

政治熱門新聞

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

國人今年赴陸失聯「已有178人」暴增3倍

快訊／藍白表態「全封」4名NCC委員被提名人　人事同意權案過不了

健保新制急煞車　黃捷：不該拿散戶開刀

停砍公教年金　藍營喊培養人才遭洗版

藍新媒體部主任是Rapper　過往作品曝

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

蔡英文突喊「年改不該半途而廢」　媒體人分析：像是在教訓賴清德

台灣治安僅輸新加坡　徐國勇：但新加坡有鞭刑「非完全民主國家」

才解封就鬆懈！新北抓到違規廚餘養豬場　重罰206萬並取消補助

閃兵逃不了！　被抓包刑期將加嚴、超過36歲擬補服替代役

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

雙城論壇簽水治理MOU　國土署提醒：勿交流關鍵基礎建設圖資

馬英九生病了！　出席馬習會研討會喊卡

更多熱門

相關新聞

台電嘉義區處攜手嘉檢啟動廉政講座

台電嘉義區處攜手嘉檢啟動廉政講座

為落實廉政教育及強化員工法紀觀念，台電嘉義區營業處6日舉辦「廉政法令專題演講」，特邀嘉義地方檢察署陳鼎文主任檢察官擔任講座，以實際案例分析國營事業常見貪瀆態樣。台電人員出席踴躍，將近百人到場聆聽，其中包括四位到職不到一個月的同仁，讓廉能治理由下而上，從資淺到資深，成為企業共同願景。

台電指核二、核三廠具重啟條件　民進黨團：應為初步評估

台電指核二、核三廠具重啟條件　民進黨團：應為初步評估

核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

「投資台灣三大方案」逾半數投資案未完成　監院要求經濟部檢討

「投資台灣三大方案」逾半數投資案未完成　監院要求經濟部檢討

台電董座：核二、核三廠具重啟機會與條件

台電董座：核二、核三廠具重啟機會與條件

關鍵字：

監察院台電核電廠地震安全

讀者迴響

熱門新聞

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

錯過分流登記　財政部曝補救方式

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

樂天女神認了已分手！

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面