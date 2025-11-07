停砍公教年金國民黨喊「培養人才」　網友不挺怒洗版

記者黃翊婷／綜合報導

藍白力主停砍公教年金，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，因朝野未達共識，將交付朝野協商。國民黨6日發表聲明，強調如果年金制度無法永續，恐怕留不住人才，唯有保護專業教師，才能培養新一代專業人才、增強國力。但貼文一出，隨即遭到網友留言洗版。

▲國民黨主張停砍公教年金。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨KMT）

立法院司法法制委員會連續兩日排審攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但因為藍白力主停砍公教年金，朝野無法達成共識，最終兩項修正草案條文全數保留送出委員會交付朝野協商。

國民黨6日透過臉書發聲，強調教育與公共服務是國家的根基，如果教育倒塌、制度崩壞，國家必將陷入混亂，民進黨一直說「年改不能半途而廢」，但專業不是消耗品，不能隨意消耗，國民黨提出「停止繼續調降公教年金所得替代率」，絕不是要停止改革，試想，如果年金制度無法永續，人才不敢留下，就算有再多的預算、F-16V，恐怕都守不住台灣，所以「真正守護台灣，應該從穩固的制度開始，從尊重專業開始。培養出專業人才，才是從根本改變國家防衛能力的真正辦法！」

國民黨還在文中配上一張圖卡，內容提到，「公教有保障，國家才穩當。守護公教，就是守住國家根基。停砍福利不等於強化國力，培養優秀人才等於強化國力。唯有保護專業教師，才能培養新一代專業人才。」

▲網友大多不挺，還留言洗版。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨KMT）

然而，文章公開之後，大多數網友卻都不挺，並紛紛留言洗版，「退休的公教耶？有沒有搞錯啊！所以現在年輕人為生活打拼都白做的就是了」、「真要對公教好，提升公教，請修法提高現職人員的福利，而不是修法畫退休福利大餅」、「公教人員應該比照勞工才對，憑什麼退休比沒退休領的還多」、「那你就直接給公教人員加薪就好了，幹嘛去改年金，根本就是在騙人」。

不過，也有少數網友表達認同，直言有好的待遇跟退休制度，優秀人才才會進入公務體系，國家才有美好的未來。