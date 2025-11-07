福建艦疑已成軍！習近平專機飛抵三亞　中國邁入「三航母」時代

▲隨著福建艦正式服役，中國海軍迎來歷史性里程碑，具備三航母運作能力。（圖／翻攝自Facebook／中華軍武論壇3.0）



軍武中心／綜合報導

中國海軍實力迎來歷史性突破。綜合多方消息指出，中國第三艘航空母艦「福建艦」（舷號18）已於11月5日在海南三亞軍港舉行了盛大的入列成軍儀式，正式交付予南部戰區。據信，身兼中央軍委主席的國家主席習近平親自出席並主持了儀式，象徵中國正式邁入「三航母」時代，海軍力量達到新的里程碑。

儘管中國官方媒體尚未正式發布入列消息，但多項證據均指向儀式已經完成。根據航班追蹤資訊，習近平的專機已於5日飛抵三亞。與此同時，有照片顯示福建艦與山東艦一同停泊於三亞軍港，艦上掛滿旗飾，呈現出舉行重大慶典的景象。此外，三亞海事局亦於本週稍早發布了自4日至6日傍晚的周邊海域禁航警告，為儀式的舉行清空了場地。

新華社於6日報導，習近平當日在三亞聽取了海南自由貿易港建設的匯報。外界普遍認為，此行程的主要目的即是為主持福建艦的入列儀式，據悉，目前習近平在儀式結束後已經離開海南。

更值得關注的是，此次交付並非單一艦艇。消息透露，與福建艦一同入列的，是一個完整的航空母艦打擊群，編隊包含：

●1艘 093B型核潛艦

●1艘 075型兩棲攻擊艦

●1艘 055型萬噸級大型驅逐艦

●2艘 052D型導彈驅逐艦

●1艘 電子偵察船

若消息屬實，這意味著中國海軍一次性接收了一支具備強大遠洋作戰能力的航母戰鬥編隊，其規模與戰力均不容小覷。

福建艦是中國自主設計建造的第二艘國產航母，也是第一艘採用平直甲板與電磁彈射系統的航母，其技術水平與作戰效能遠超過現役的遼寧艦與山東艦。此次福建艦及其打擊群的成軍，將極大提升中國海軍的區域影響力與全球兵力投射能力。目前，各界正靜待中國官方媒體發布正式公告。