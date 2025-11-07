　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

福建艦疑已成軍！習近平專機飛抵三亞　中國邁入「三航母」時代

▲福建艦。（圖／翻攝自Facebook／中華軍武論壇3.0）

▲隨著福建艦正式服役，中國海軍迎來歷史性里程碑，具備三航母運作能力。（圖／翻攝自Facebook／中華軍武論壇3.0）

軍武中心／綜合報導

中國海軍實力迎來歷史性突破。綜合多方消息指出，中國第三艘航空母艦「福建艦」（舷號18）已於11月5日在海南三亞軍港舉行了盛大的入列成軍儀式，正式交付予南部戰區。據信，身兼中央軍委主席的國家主席習近平親自出席並主持了儀式，象徵中國正式邁入「三航母」時代，海軍力量達到新的里程碑。

儘管中國官方媒體尚未正式發布入列消息，但多項證據均指向儀式已經完成。根據航班追蹤資訊，習近平的專機已於5日飛抵三亞。與此同時，有照片顯示福建艦與山東艦一同停泊於三亞軍港，艦上掛滿旗飾，呈現出舉行重大慶典的景象。此外，三亞海事局亦於本週稍早發布了自4日至6日傍晚的周邊海域禁航警告，為儀式的舉行清空了場地。

新華社於6日報導，習近平當日在三亞聽取了海南自由貿易港建設的匯報。外界普遍認為，此行程的主要目的即是為主持福建艦的入列儀式，據悉，目前習近平在儀式結束後已經離開海南。

更值得關注的是，此次交付並非單一艦艇。消息透露，與福建艦一同入列的，是一個完整的航空母艦打擊群，編隊包含：

●1艘 093B型核潛艦
●1艘 075型兩棲攻擊艦
●1艘 055型萬噸級大型驅逐艦
●2艘 052D型導彈驅逐艦
●1艘 電子偵察船

若消息屬實，這意味著中國海軍一次性接收了一支具備強大遠洋作戰能力的航母戰鬥編隊，其規模與戰力均不容小覷。

福建艦是中國自主設計建造的第二艘國產航母，也是第一艘採用平直甲板與電磁彈射系統的航母，其技術水平與作戰效能遠超過現役的遼寧艦與山東艦。此次福建艦及其打擊群的成軍，將極大提升中國海軍的區域影響力與全球兵力投射能力。目前，各界正靜待中國官方媒體發布正式公告。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我
鳳凰變壯＋開外掛！關鍵北轉不排除發警報　暴風侵襲率全台上升
美政壇傳奇謝幕！裴洛西宣布不再連任　曾訪台挺民主掀全球震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

福建艦疑已成軍！習近平專機飛抵三亞　中國邁入「三航母」時代

灘岸防護作戰　陸戰隊出動10項輕重兵器實射

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

南門市場狂燒6小時！豬肉攤改賣薑母鴨又遇大火　損失慘況曝光

福建艦疑已成軍！習近平專機飛抵三亞　中國邁入「三航母」時代

灘岸防護作戰　陸戰隊出動10項輕重兵器實射

哈根達斯出包！1款冰棒「誤標成分」恐釀過敏致命　FDA下令召回

鳳凰恐「海陸警齊發」最新路徑估北轉撲台灣！豪雨紫到發白

福建艦疑已成軍！習近平專機飛抵三亞　中國邁入「三航母」時代

金門醫療專機降落松山爆胎！安捷曝病患現況與後續處理

普發現金「錯過分流登記」怎麼辦？財政部曝補救方式

阿爆嗨辦那屋瓦10週年派對！　「超狂卡司」曝光變裝尬舞

封存超過1/4世紀才裝瓶！麥卡倫雪莉桶30年登場　從橡實到釀成威士忌超講究

京站周年慶登場11／19登場　因應普發「消費滿萬」回饋再加碼

「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

閱之海筆記／幻影與真實：貝托魯奇的《末代皇帝》

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

軍武熱門新聞

陸戰隊10項兵器實射灘岸防護作戰

福建艦疑已成軍！中國邁入「三航母」時代

風機安裝船引發國安疑慮　「屹海一號」帶有中國軍系血統

川普狠批電磁彈射系統「愚蠢」

國軍智能販賣機逾20種無現金支付

PK四代機　楊偉：殲20能先敵殺傷

陸媒：台灣不能有「雄三誤射」

埃及接收2架法國「飆風戰鬥機」

「Oorah！」戰鬥口號源自於韓戰

九三大閱兵解放軍3部隊首次亮相

中國新無人機翼展42米超越美B-21

殲20開啟中國空軍四代裝備為骨幹

巨浪-3試射疑安裝高超音速彈頭

歷史分水嶺！486先生揭美軍駐台內幕

更多熱門

相關新聞

他吃「隔夜飯炒飯」　休克送ICU

他吃「隔夜飯炒飯」　休克送ICU

中國杭州近日出現一起罕見的「炒飯症候群」病例，一名姚姓男子（化名）因食用以隔夜飯製作的炒飯，餐後出現劇烈腹痛、嘔吐與休克，被緊急送往杭州市第一人民醫院搶救，所幸在ICU治療後脫離險境。

台灣恐難參加明年深圳APEC？陸委會認不樂觀

台灣恐難參加明年深圳APEC？陸委會認不樂觀

「不支持」與「反對」之間　一場關乎台灣生存的語言攻防

「不支持」與「反對」之間　一場關乎台灣生存的語言攻防

中泰建交50年來首次　泰王夫婦下周訪中

中泰建交50年來首次　泰王夫婦下周訪中

釜山川習會　川敗習勝一籌

釜山川習會　川敗習勝一籌

關鍵字：

中國海軍航空母艦福建艦習近平

讀者迴響

熱門新聞

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰變壯＋開外掛！北轉不排除發警報

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

12月起無人機大管制！詳細公告曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

Google Maps重磅更新！

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：

國人今年赴陸失聯「已有178人」暴增3倍

太子集團「爆乳特助」已當媽了！本尊一夜全關

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

女星離婚後「偷用前夫胚胎」　順產成功

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

更多

最夯影音

更多
不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面