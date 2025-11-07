國民黨新媒體部主任是Rapper　過往作品曝光！詞曲混音都包

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨6日發布新一波人事案，其中文傳會新媒體部主任由音樂製作人王安國擔任，引發外界討論。有媒體人指出，王安國是一名Rapper（饒舌歌手），並找出他過往參與製作的作品，從作詞、作曲、錄音、混音等都有他的參與。

▲王安國自稱是一名Rapper。（圖／翻攝自Facebook／王安國）

國民黨新人事案中，考紀會主委由前組發會主委張雅屏擔任、文傳會副主委由基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄擔任、文傳會新媒體部主任由音樂製作人王安國擔任、組發會青年部主任由高雄市青工會總會長李昶志擔任、國際部主任由擬出戰2026台北市議員的董佳瑜擔任。

媒體人「逆風的烏鴉」找出王安國過去參與製作的作品〈頂死你的鞋底〉，發現他不僅擔任作詞、作曲、製作人、混音、錄音、母代處理工程師，還以「右腳」出鏡演出MV。

▲王安國參與的團體「猿人AWT」在YouTube有公開作品。（圖／翻攝自YouTube／猿人AWT）

而王安國在個人社群平台帳號的自我介紹中，稱自己為Rapper、詞曲創作人、編曲人、製片人、音樂製作人，在臉書、IG各自擁有4334、2463位粉絲追蹤，參與的團體「猿人AWT」在YouTube共有5支公開作品，其中點閱最高的歌曲為〈ONLY CASH〉，累計至今共有1.6萬次瀏覽。