　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨新媒體部主任是Rapper　過往作品曝光！詞曲混音都包

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨6日發布新一波人事案，其中文傳會新媒體部主任由音樂製作人王安國擔任，引發外界討論。有媒體人指出，王安國是一名Rapper（饒舌歌手），並找出他過往參與製作的作品，從作詞、作曲、錄音、混音等都有他的參與。

王安國背景。（圖／翻攝自Facebook／王安國）

▲王安國自稱是一名Rapper。（圖／翻攝自Facebook／王安國）

國民黨新人事案中，考紀會主委由前組發會主委張雅屏擔任、文傳會副主委由基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄擔任、文傳會新媒體部主任由音樂製作人王安國擔任、組發會青年部主任由高雄市青工會總會長李昶志擔任、國際部主任由擬出戰2026台北市議員的董佳瑜擔任。

媒體人「逆風的烏鴉」找出王安國過去參與製作的作品〈頂死你的鞋底〉，發現他不僅擔任作詞、作曲、製作人、混音、錄音、母代處理工程師，還以「右腳」出鏡演出MV。

王安國背景。（圖／翻攝自YouTube／猿人AWT）

▲王安國參與的團體「猿人AWT」在YouTube有公開作品。（圖／翻攝自YouTube／猿人AWT）

而王安國在個人社群平台帳號的自我介紹中，稱自己為Rapper、詞曲創作人、編曲人、製片人、音樂製作人，在臉書、IG各自擁有4334、2463位粉絲追蹤，參與的團體「猿人AWT」在YouTube共有5支公開作品，其中點閱最高的歌曲為〈ONLY CASH〉，累計至今共有1.6萬次瀏覽。

作曲 Composer：Dopeace , Rex , Angle 作詞 Lyrics : Dopeace , Rex , Angle 製作人 Producer : 王安國 Angle 錄音工程師 Recording...

逆風的烏鴉發佈於 2025年11月5日 星期三
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識：鳳凰不是鳥
〈雙人枕頭〉作曲人驚傳過世！　龍千玉靈堂悼念
鳳凰颱風明起影響台灣！　最快下週一海警、下週二陸警
馬斯克「27兆薪水方案」通過！　特斯拉股東壓倒性力挺
AI神話破裂？輝達「估值泡沫拋售」納指挫近2%　台積電ADR
快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙城論壇傳1225登場　北市府：行政細節尚未定案

國民黨新媒體部主任是Rapper　過往作品曝光！詞曲混音都包

健保補充保費新制急踩煞車！黃捷：改革不該拿散戶開刀

國人今年赴陸失聯、遭拘留「已有178人」暴增3倍　陸委會曝2原因

雙城論壇簽水治理MOU　國土署提醒：勿交流關鍵基礎建設圖資

非洲豬瘟補助造冊有疏漏　議員喊話北市府擴大補助認定資格

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

賴清德：川普2個目標台灣都能協助　希望談關稅台美進一步合作

蔡英文提馬英九交代年改要完成　蕭旭岑：社會對「馬維拉」膩了

提升消防員執勤安全　內政部118年前訓練千名事故安全官

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

南門市場狂燒6小時！豬肉攤改賣薑母鴨又遇大火　損失慘況曝光

雙城論壇傳1225登場　北市府：行政細節尚未定案

國民黨新媒體部主任是Rapper　過往作品曝光！詞曲混音都包

健保補充保費新制急踩煞車！黃捷：改革不該拿散戶開刀

國人今年赴陸失聯、遭拘留「已有178人」暴增3倍　陸委會曝2原因

雙城論壇簽水治理MOU　國土署提醒：勿交流關鍵基礎建設圖資

非洲豬瘟補助造冊有疏漏　議員喊話北市府擴大補助認定資格

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

賴清德：川普2個目標台灣都能協助　希望談關稅台美進一步合作

蔡英文提馬英九交代年改要完成　蕭旭岑：社會對「馬維拉」膩了

提升消防員執勤安全　內政部118年前訓練千名事故安全官

雙城論壇傳1225登場　北市府：行政細節尚未定案

《Kpop獵魔女團》續集有望　最快2029推出

運力過剩與市場不確定性　Xeneta認為對託運人來說明年更樂觀

今登場！2025ITF旅展逛展攻略　美國館天天抽機票、住宿券1折起

小改款大升級！2026 iPhone Air傳將搭載雙鏡頭

川普坦言：美國人確實為「關稅之亂」付出一些成本

鳳凰颱風AI預測路徑曝光　氣象粉專提醒4地區開始防颱

馬斯克「27兆薪水方案」通過！　特斯拉股東壓倒性力挺

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

「高級風柔霧彩妝」推薦清單！奶霧底妝配霧光唇　一秒變身秋冬質感女孩

【有種語言叫雙黃燈】後車暖心禮讓換車道 前車閃燈回謝

政治熱門新聞

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

國人今年赴陸失聯「已有178人」暴增3倍

健保新制急煞車　黃捷：不該拿散戶開刀

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

閃兵逃不了！　被抓包刑期將加嚴、超過36歲擬補服替代役

才解封就鬆懈！新北抓到違規廚餘養豬場　重罰206萬並取消補助

蔡英文突喊「年改不該半途而廢」　媒體人分析：像是在教訓賴清德

雙城論壇簽水治理MOU　國土署提醒：勿交流關鍵基礎建設圖資

藍新媒體部主任是Rapper　過往作品曝

非洲豬瘟補助造冊有疏漏　議員喊話北市府擴大補助認定資格

盧秀燕率市府團隊2度鞠躬道歉

蔡英文提馬英九交代年改要完成　蕭旭岑開嗆

館長赴中要幫賴清德「尋根」　民進黨冷回：跳樑小丑沒有評論價值

賴清德：川普2個目標台灣都能協助

更多熱門

相關新聞

蔡英文提馬英九交代年改要完成　蕭旭岑開嗆

蔡英文提馬英九交代年改要完成　蕭旭岑開嗆

國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前總統蔡英文今天透過臉書說，年金改革，不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金；她也提到，這也是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。國民黨副主席蕭旭岑晚間回應，不要再扯「馬維拉」了，民進黨不膩，社會都膩了。

藍營嗆蘇巧慧不挺財劃法　綠議員酸修法烏龍先道歉、新北市府也吐血

藍營嗆蘇巧慧不挺財劃法　綠議員酸修法烏龍先道歉、新北市府也吐血

鍾小平：藍議員2026也爭取黃國昌幫站台

鍾小平：藍議員2026也爭取黃國昌幫站台

蔡英文突喊「年改不該半途而廢」　媒體人分析：像是在教訓賴清德

蔡英文突喊「年改不該半途而廢」　媒體人分析：像是在教訓賴清德

黃敬平才喊退黨換團結　粉專挖昔酸「國民黨民調掉有什麼好意外」片段

黃敬平才喊退黨換團結　粉專挖昔酸「國民黨民調掉有什麼好意外」片段

關鍵字：

國民黨王安國

讀者迴響

熱門新聞

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

鳳凰變壯＋開外掛！北轉不排除發警報

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

錯過分流登記　財政部曝補救方式

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

國人今年赴陸失聯「已有178人」暴增3倍

Google Maps重磅更新！

端「社會觀感不佳」相勸　賴正鎰談寶佳：有錢人還要去拼命

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面