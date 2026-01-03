　
社會 社會焦點 保障人權

5車連環撞竟是毒駕害的！熱心駕駛被撞死　家屬淚：救人反賠命

記者唐詠絮／彰化報導

國1北向員林路段2年前發生一起5車連環追撞，奪走兩條人命。法院判決近日出爐，揭開這場悲劇的殘酷真相！原來是呂姓男子施用多種毒品後開車上路，追撞前車後將車直接橫停在外側車道上，兩名路過的熱心駕駛停車查看，卻遭後方追撞雙雙慘死。法庭上，呂男辯稱當時「驚慌失措」，法官認定，指其毒駕且未善後，是導致死亡車禍的關鍵原因，依「不能安全駕駛」及「過失致死」罪，合併判處應執行3年6月徒刑。

深夜國道驚魂 釀五車連環撞

這起死亡車禍事件發生於2024年4月24日凌晨，地點在國道1號北向213公里處，無路燈照明的路段。當時，呂男因吸食多樣毒品導致精神狀況不佳，未能注意車前狀況，從後方猛烈追撞由楊姓男子駕駛的大貨車，撞擊發生後，楊男將車輛移至外側路肩。

▲國道發生5車追撞火燒車釀2死。（圖／ETtoday資料圖，翻攝照）

▲國道發生5車追撞火燒車釀2死。（圖／ETtoday資料圖，翻攝照）

肇事者創造死亡陷阱 熱心路人無辜殞命

但肇事的呂男，未在車後擺放任何故障標誌，甚至沒有開啟危險警示燈，就直接將車橫停在漆黑的外側車道上，薛男開車經過，看到有車輛橫在路中，便將自己的車安全停靠路肩，下車查看是否需要幫忙。此時，先前被撞的楊男也站在路肩。

凌晨2點59分，陳男駕駛曳引車行經該處，因疏於注意，直接撞上呂男的轎車，撞擊力道之大，轎車當場衝落邊坡起火燃燒，曳引車則失控打滑，猛烈撞擊停在路肩的車，並掃過站在一旁的楊男與薛男才停下。驚悚的連環撞擊，造成楊男與薛男當場失去生命跡象，送醫後均宣告不治。

▲國道發生5車追撞火燒車釀2死。（圖／ETtoday資料圖，翻攝照）

血液驗出毒品 辯詞「驚慌」不被採信

事故後，警方對呂男進行抽血檢驗，結果令人震驚。其血液中被驗出混合多種毒品反應，包括第四級毒品硝西泮（耐妥眠）及其代謝物，濃度均已超過法定標準。此外，還有第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品愷他命的代謝物痕跡。

法院審理，死者家悲痛陳述「為了救被告，連命都沒有了」呂男對毒駕均承認，但聲稱事故發生後自己「驚慌失措」、「不知道怎麼處理」，才會將車子１橫停路中後離開。

▲國道發生5車追撞火燒車釀2死。（圖／ETtoday資料圖，翻攝照）

法官在判決中明確指出，呂男「混合施用多重毒藥物」，已足以導致中樞神經系統紊亂，嚴重影響駕駛時的判斷力、已經達到「不能安全駕駛」的狀態，認定，漠視他人生命安全，對兩個家庭造成永難彌補的傷害。

呂男過去即有毒品及恐嚇得利等案件，分別經判處應執行有期徒刑7年6月、4月確定，於2020年5月18日縮短刑期假釋出監，再犯本案，顯示其漠視法律、一再危害公共安全，因此依法加重其刑。直至案件審結，呂男未能與被害人家屬達成任何和解，也未做出實質賠償，未彌補損害，毫無誠意，法官認為其難謂有真誠悔悟、積極彌補過錯之心。

僅自首態度可減刑

判決中唯一對呂男有利的點，是他在警方到場時即主動承認是肇事者，符合「自首」規定，且審理時坦承犯行，因此依法予以減輕部分刑度。依過失致死罪，判處有期徒刑三年二月；不能安全駕駛罪則判處一年二月。兩罪合併後，決定應執行有期徒刑三年六月。

▲國道發生5車追撞火燒車釀2死。（圖／ETtoday資料圖，翻攝照）

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／台南國1接國8匝道聯結車自撞　駕駛送醫

快訊／台南國1接國8匝道聯結車自撞　駕駛送醫

台南市新市區國道1號北向接國道8號西向匝道今(3日)上午10時20分許傳出一起嚴重車禍，初步了解，現場一輛聯結車突因不明原因失控、自撞護欄，導致車頭凹陷變形爛毀。救護人員趕抵現場，初步檢視，27歲的男性駕駛手腳擦傷，意識清楚，後續送往安南醫院治療。詳細車禍原因尚待進一步釐清。

即／新北深夜停車場火燒車　連燒9車

即／新北深夜停車場火燒車　連燒9車

快訊／國1彰化段3車連環撞！轎車面目前全非　2人受困送醫

快訊／國1彰化段3車連環撞！轎車面目前全非　2人受困送醫

春節國道限6天凌晨免收費　初四塞到半夜！疏運措施一次看

春節國道限6天凌晨免收費　初四塞到半夜！疏運措施一次看

找友跨年違停被查出酒駕+毒駕　這下慘了

找友跨年違停被查出酒駕+毒駕　這下慘了

