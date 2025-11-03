破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋2日搭檔王偉瑩，代表廣東隊，出戰15屆全運會女子雙人10公尺跳台，同時這也是她時隔183天，回歸賽場的首場大型賽事並奪下冠軍。公開資料顯示，這位跳水天才少女在三年內，一共拿下13個滿分，刷新跳水史的紀錄。

▲14歲的全紅嬋奪得東京奧運跳水金牌。（圖／路透）

綜合陸媒報導，全紅嬋13次滿分中，涵蓋5個不同高難度動作，包括207C（向後翻騰三週半抱膝）、407C（向內翻騰三週半抱膝）、107B（向前翻騰三週半屈體）等，其中207C被公認為她的「殺手鐧」同時也是「教科書等級」，多次獲準完成。

數據指出，全紅嬋這13次滿分，一共獲得179個裁判10分（經權威賽事統計）。她成為跳水史上，首位全套動作都獲得滿分的運動員，也是女子跳台滿分最多的選手。

▲全紅嬋在巴黎奧運女子10公尺跳水奪金。（圖／路透）

全紅嬋在2025年因傷病暫停訓練，同時應對身高體重變化帶來的技術調整，透過高強度訓練重新優化動作細節（如翻轉角度、入水精度等）。

本次全運會回歸，全紅嬋狀態極佳，首跳便獲得全場最高分。業界認為，即使經歷發育期體重增加，她的「水花消失術」仍保持頂尖水平，復出後的全運會雙人跳中動作精準度未受影響。

▲全紅嬋展現水花消失術。（圖／路透社，上同）

有消息透露，全紅嬋回歸後，成功掌握109C（向前翻騰四周半抱膝，難度係數4.1），隊內測試再獲7個10分，為2028洛杉磯奧運蓄力。

公開資料顯示，全紅嬋在2024年巴黎奧運以17歲131天衛冕女子10公尺跳台冠軍，加冕奧運史上最年輕三金得主；2024年多哈世錦賽奪冠後，集齊奧運、世錦賽、世界盃、亞運冠軍，成為跳水界最年輕「金滿貫」選手。

全紅嬋的跳水動作被評價為「將跳水提升至新維度」，還有裁判坦言，「滿分因評分上限只有10分」來表達，她的跳水實力早已超越評分標準。