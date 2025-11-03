　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋2日搭檔王偉瑩，代表廣東隊，出戰15屆全運會女子雙人10公尺跳台，同時這也是她時隔183天，回歸賽場的首場大型賽事並奪下冠軍。公開資料顯示，這位跳水天才少女在三年內，一共拿下13個滿分，刷新跳水史的紀錄。

▲14歲的全紅嬋奪得東京奧運跳水金牌。（圖／路透）

▲14歲的全紅嬋奪得東京奧運跳水金牌。（圖／路透）

綜合陸媒報導，全紅嬋13次滿分中，涵蓋5個不同高難度動作，包括207C（向後翻騰三週半抱膝）、407C（向內翻騰三週半抱膝）、107B（向前翻騰三週半屈體）等，其中207C被公認為她的「殺手鐧」同時也是「教科書等級」，多次獲準完成。

數據指出，全紅嬋這13次滿分，一共獲得179個裁判10分（經權威賽事統計）。她成為跳水史上，首位全套動作都獲得滿分的運動員，也是女子跳台滿分最多的選手。

▲全紅嬋在巴黎奧運女子10公尺跳水奪金。（圖／路透）

▲全紅嬋在巴黎奧運女子10公尺跳水奪金。（圖／路透）

全紅嬋在2025年因傷病暫停訓練，同時應對身高體重變化帶來的技術調整，透過高強度訓練重新優化動作細節（如翻轉角度、入水精度等）。

本次全運會回歸，全紅嬋狀態極佳，首跳便獲得全場最高分。業界認為，即使經歷發育期體重增加，她的「水花消失術」仍保持頂尖水平，復出後的全運會雙人跳中動作精準度未受影響。

▲全紅嬋展現水花消失術。（圖／路透社，上同）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲全紅嬋展現水花消失術。（圖／路透社，上同）

有消息透露，全紅嬋回歸後，成功掌握109C（向前翻騰四周半抱膝，難度係數4.1），隊內測試再獲7個10分，為2028洛杉磯奧運蓄力。

公開資料顯示，全紅嬋在2024年巴黎奧運以17歲131天衛冕女子10公尺跳台冠軍，加冕奧運史上最年輕三金得主；2024年多哈世錦賽奪冠後，集齊奧運、世錦賽、世界盃、亞運冠軍，成為跳水界最年輕「金滿貫」選手。

全紅嬋的跳水動作被評價為「將跳水提升至新維度」，還有裁判坦言，「滿分因評分上限只有10分」來表達，她的跳水實力早已超越評分標準。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿不是豔麗型「為何很受男生歡迎？」　網吐實話：容易陷下去
拼賺23萬！　6檔抽籤股起跑
是你嗎？北捷「145億中選一」幸運兒誕生　享免費搭捷運1年
台鐵嘉義-南靖死傷事故　雙向不通啟動公路接駁
2台灣人在新加坡入獄！　盜刷百萬狂買iPhone、名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

「鴻蒙5」用戶突破2300萬　余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」　新搭檔讚：才練習1個月

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

陸首顆海風海浪探測衛星　命名為「媽祖號」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

「鴻蒙5」用戶突破2300萬　余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」　新搭檔讚：才練習1個月

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

陸首顆海風海浪探測衛星　命名為「媽祖號」

買墳場旁的公寓被笑「瘋了」　男10年後笑了：後悔只買2間！

快訊／新北男跟家人要錢不成　4樓墜落撞雨遮送醫

東京女子把置物櫃當膠囊旅館　抱小熊維尼熟睡被警察叫醒

專訪／睽違24年回歸小螢幕！陸小芬疫情「收掉芳療副業」親曝原因

新店74歲翁開錯巷弄　倒車誤踩油門衝進民宅！屋內2人嚇傻

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回

中國房市銷售下滑、房價連跌3年　財經媒體：市場陷入惡性循環

兩步變身日劇主角！AI雪景特效＋人生三格寫真洗版社群

謝瓊煖搭擋洪都拉斯演夫妻！　被突襲「冷笑話考驗」真實反應曝光

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

大陸熱門新聞

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

白貓被燉成「龍虎鳳」　餐廳：只是加工

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

她手鐲戴10年沒摘過　「長進肉裡」手爛掉

貨車撞破2樓牆面！車頭卡半空畫面曝

中國核能研究突破　首實現燃料從鈾改釷

林信義、高市早苗會面　中方強烈抗議

吸引台灣人赴陸？　台胞證落地簽口岸增至100個

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

陸女護理師遭割喉！男友載屍閒晃1小時

陸高官沉迷網路遊戲　遭開除黨籍、公職

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　

中共整治「裸官」　港媒：子女移居國外者一律調整崗位

更多熱門

相關新聞

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

大陸全運會跳水賽場正因全紅嬋的復出奪金吸引外界眼球，沒想到，今（3）日舉行的男子團體3公尺跳板比賽中，代表山西隊出賽的趙冬與陳敬煒在第二跳發生重大失誤，趙冬因走板踏偏未能起跳，身體俗稱「炸魚」似的幾乎垂直落水，最終，該跳動作被判「0分」，成為大陸本屆全運會跳水項目的首個零分成績。

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

全運會激情的餘溫　流於形式的檢討

全運會激情的餘溫　流於形式的檢討

全運會選手之夜人氣爆棚！雲林「金、銀、銅」全入袋　霹靂舞項目首登場登場嗨翻賽場

全運會選手之夜人氣爆棚！雲林「金、銀、銅」全入袋　霹靂舞項目首登場登場嗨翻賽場

關鍵字：

跳水全紅嬋全運會

讀者迴響

熱門新聞

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面