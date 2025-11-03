全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」　新搭檔讚：才練習1個月

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋2日搭檔王偉瑩，代表廣東隊，出戰15屆全運會女子雙人10公尺跳台，同時這也是她時隔183天，回歸賽場的首場大型賽事。兩人以235.86分奪下冠軍，場邊再度為全紅嬋降下「娃娃雨」。王偉瑩賽後受訪坦言，其實兩個人搭檔練習不到一個月就出賽了。

▲全紅嬋回歸首場，全運會雙人10公尺跳台奪冠。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，賽後全紅嬋受訪到一半，聽到身後的觀眾在呼喊她，便馬上轉身露出燦笑朝觀眾席奔去，台上的觀眾紛紛丟下娃娃、卡片等等祝賀全紅嬋奪冠，以往粉絲都會在賽後作出此「慶祝儀式」。

▲全紅嬋跑向觀眾席。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋悉心接下每一個娃娃，掉落的娃娃也會一個一個撿起來抱在懷中，捨不得落下任何一個粉絲送的禮物。原本在採訪的記者也一路跟上，拍起全紅嬋撿娃娃的樣子。回到受訪區的全紅嬋因「滿載而歸」，露出如孩子般的笑容。

▲奪冠後的全紅嬋喜悅寫滿臉上。（圖／翻攝自微博，上同）

全紅嬋在頒獎台上，還高舉吉祥物娃娃，接受這睽違半年來，給予冠軍的喝采。不少粉絲笑稱，「全紅嬋奪冠後秒變顯眼包！」她賽後也開心在微博發文，「我真棒。」慶祝自己回歸賽場，並首場即奪冠的好狀態。

▲記者跟著全紅嬋跑向觀眾席。（圖／翻攝自微博）

該場雙人賽事中，全紅嬋組合第一跳（107B動作）得76.50分，領先陳芋汐組合的75.60分（差距0.9分）；後續持平，第二跳（78.72分）、第三跳（80.64分）兩隊得分完全相同；最終分差即首跳差距。

▲王偉瑩受訪。（圖／翻攝自微博）

王偉瑩在賽後受訪表示，自己與全紅嬋搭檔不到一個月，但全紅嬋的體力比她好多了，並不斷稱讚全紅嬋的個性相當可愛。

全紅嬋在今年9月，到暨南大學體育學院報到，參加開學典禮，全紅嬋在開學現場的照片和影片在社交平台擴散後，「胖了」、「不自律」等質疑聲不斷擴大，數月針對身材的網暴從未斷過，而這場首戰，全紅嬋第一跳就獲得全場最高分，並再現水花消失術，場邊觀眾不斷歡呼迎接王者歸來，瞬間打臉酸民。

▲全紅嬋微博發文。（圖／翻攝自微博）

公開資訊顯示，這是全紅嬋時隔5個月再次參加正式比賽。為備戰本次全運會，全紅嬋每天需要多次測量體重，完成教練團制定的減肥計劃，計量單位甚至精確到了克。

備受關注的女子單人10公尺跳台項目將進行預賽、半決賽和決賽，其中預賽和半決賽安排在8日，決賽則在開幕式後天，10日晚間進行，這場賽事是本次全運會的最大亮點賽事，受到各界關注。