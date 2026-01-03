這縣市學生「最高領10萬！」　高中職、大學生申請資格一次看

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹市政府宣布，115年度（2026年）「安心 Go Young」青年學生社團補助計畫自1月1日起正式受理申請。該計畫針對新竹市轄內高中職及大專院校之學生社團與自治組織，提供總額共計新台幣250萬元的活動與課程補助金。補助範圍涵蓋人才培力、公開競技及公共展演等多元領域，單案最高補助金額可達10萬元，旨在減輕學生社團經費負擔，並鼓勵青年學子透過自主提案與執行，累積實作經驗並激發跨界學習能量。

扶植青年活力與自主學習

新竹市長高虹安表示，新竹市境內擁有13所高中職及5所大專校院，總計孕育超過1000個學生社團，是青年創意與行動力的重要據點。市府秉持「青年活力」的施政策略，自113年推出此項補助計畫以來，成效顯著。她強調，透過實質的經費挹注，能協助學生社團在課餘時間積極實踐自我，獲取課堂以外的「帶不走的能力」，讓青年在籌備活動的過程中達成全人發展。

【安心Go Young青年學生社團發展補助】

★補助對象

本市公私立高中職及大專院校：

1.學生社團

2.學生自治組織

★補助金額

1.每案以新台幣2萬元為限。

2.兩校聯合辦理之跨校性活動，每案以5萬元為限，三校以上聯合辦理之跨校性活動，每案以10萬元為限。

3.每案應有10％之自籌款，本中心視申請案件之青年參與人數、活動性質、內容、地區及時間等因素，核給補助額度。

4.同一申請學生社團於本中心每一會計年度內，最多以補助二案為原則，獲跨校聯合辦理活動補助亦須計入計算。

★受理申請期間

115年1月1日起至115年11月30日，或補助款用完為止。

★補助活動範圍

凡能運用青年創意與專長，辦理或參與具多元展能目的之人才培力、公開競技、公共展演及議題倡導等活動（例如：幹部培訓營隊、講座課程、各式競賽、社團成發、社慶團慶等）。

★申請方式

1.下載申請文件。

2.社團/學生自治組織自行申請(下載並填寫自行申請表單)，或委託學校代為申請(下載並填寫學校申請表單)。跨校性活動應委託學校代為辦理。

3.活動於1月及2月辦理者應於活動開始之20日前，其他月份活動應於活動開始之40日前，親送或郵寄申請文件至青年學生社團發展補助專案辦公室(新竹市城北街68號)。

★補助項目

補助以下列項目為限：

場地租金、場地佈置、音響燈光器材、設備租金、文具紙張費、文宣費、印刷費、相片沖洗/攝錄影費、獎盃、獎座、獎牌或獎狀費、保險費、遊覽車租借費、郵資、住宿費、專家學者出席費、講師鐘點費、評審費、裁判費。

★申請須知

1.受補助社團應依計畫所訂時間辦理完成，並於活動結束後一個月內，辦理經費撥付及結案核銷。未能於當年度12月10日前檢附核銷文件辦理者，以次年度經費撥付，倘預算遇議會刪減，本中心保有撤銷或調整核銷經額之權利。

2.申請案件經核准後，如有變更計畫之必要，受補助對象應於活動前，申請本中心同意後辦理。

3.受補助對象所製作之文宣資料、網站、社群平台或場地佈置等，應於適當位置標明「新竹市青年發展中心」中文字樣。

4.受補助對象應視本中心需要，配合參與成果發表會或宣傳推廣活動，並提供活動成果文字暨影像紀錄供本中心使用，並配合參加本中心辦理之工作坊、課程及交流會等活動。

5.本中心得視需要不定期查核受補助對象之經費運用情形及計畫執行成效。

★諮詢管道

1.諮詢專線0965-518957

2.LINE官方帳號 @youthhsinchu

3.E-mail：youth.hsinchu99@gmail.com