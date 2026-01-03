在超市被要錢！「挑食物1舉動」下一幕震驚　他花500元逼哭萬人

▲看到老人挑選最便宜的麥片，讓原PO鼻酸直呼「就算被騙也甘願」。（圖／hsuwinni提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

「至少我對得起自己的良心！」一名網友透露，遇見一名老人求助，還說與老母餓了好久，他原懷疑是詐騙仍心軟伸手幫忙，結果老人說沒牙吃不下便當，只想買麥片，還挑最便宜那一包，當下原PO加碼買米麩和奶粉，共花500多元。最後老人感激回道「本想只要幾個零錢而已」，騎著破爛腳踏車離去。

一名網友在Threads分享超暖故事，去年12月31日早上在超市門口遇到一位老人，直接開口向原PO要錢，並稱「我和老母餓很久了沒有吃飯」，當下懷疑對方是詐騙，但心生不忍仍伸出援手。

心軟決定幫忙 老人堅持只拿最便宜的麥片

原PO心想著買便當給對方，沒想到老人婉拒說自己沒牙，反問是否可以買麥片？於是兩人走進超市，老人直接挑選最便宜的麥片，當下原PO心中頓時一酸，覺得對方並非貪得無厭，於是加碼購買了米麩與奶粉，讓老人感動不已。

看著原PO結帳花了500多元，過程中老人嘴裡一直小聲說著，「本來只是想要些零錢而已，能買這麼多，回去可以跟老母吃很多餐了！」最後原PO目睹老人騎著一台破爛的腳踏車離去，頓時心中百感交集，這陣子自己生活壓力大、心情鬱悶，但這件小事卻讓他忽然釋懷許多，「無論他是不是騙我，至少我對得起自己的良心。」

善念釋懷人生 網友7萬人淚推「這才是真善舉」

文章引來7萬多名網友暖哭喊話，「要食物的99%都不是騙人」、「他沒有嫌東嫌西，而是拿取自己需要的，這才是真的有幫到他」、「看他挑便宜，是真的需要幫助不得已才開口，謝謝你沒拒絕，臉皮薄可能不敢問下一個人，這實際幫忙跟捐錢比才是善舉」、「要食物而且是這種糊狀物，真的都是生活極困難的，感謝您，好人一生平安」、「看了很想哭，每次看這種文章心裡都很難受，謝謝你，我也會這樣幫助別人」。

※本文獲hsuwinni授權提供。