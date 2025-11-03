　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

記者魏有德／綜合報導

大陸全運會跳水賽場正因全紅嬋的復出奪金吸引外界眼球，沒想到，今（3）日舉行的男子團體3公尺跳板比賽中，代表山西隊出賽的趙冬與陳敬煒在第二跳發生重大失誤，趙冬因走板踏偏未能起跳，身體俗稱「炸魚」似的幾乎垂直落水，最終，該跳動作被判「0分」，成為大陸本屆全運會跳水項目的首個零分成績。

▲山西跳水選手趙冬比賽中發生重大失誤「垂直入水」。（圖／翻攝微博）

▲山西跳水選手趙冬比賽中發生重大失誤「垂直落水」。（圖／翻攝微博，下同）

《中華網》報導，大陸全運會跳水項目的首個零分出現在2025年11月3日的男子團體3公尺跳板比賽中，山西隊的趙冬和陳敬煒出現失誤，獲得0分（動作107B向前翻騰三周半屈體，難度系數3.1）。」

▲山西跳水選手趙冬比賽中發生重大失誤「垂直入水」。（圖／翻攝微博）

趙冬與陳敬煒在第一跳時表現正常，獲得61.20分，第二跳時挑戰動作為「107B向前翻騰三周半屈體」，難度系數3.1。然而，老將趙冬走板時腳步明顯沒踩穩，導致未能完全起跳，身體直接入水，被裁判判定為「零分動作」，出水時，趙東也面露尷尬的微幅向現場觀眾鞠躬致歉。

▲山西跳水選手趙冬比賽中發生重大失誤「垂直入水」。（圖／翻攝微博）

趙冬在2021年全運會男子團體3公尺跳板項目中，也曾因重大失誤僅獲20.75分；當時他在第六跳「炸魚」入水、轉體未正，裁判甚至一度考慮給出0分，最終經過短暫暫停，仍給出20.75分的成績，保住顏面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
0分！陸跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉
快訊／00929宣布配息調升
快訊／林安可行使旅外球員權利
冬盟參賽名單出爐！兄弟最多、冠軍猿入列
2大串流平台突宣布整合！　
嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」　新搭檔讚：才練習1個月

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

陸首顆海風海浪探測衛星　命名為「媽祖號」

長沙網紅街商鋪裝潢坍塌「2女身亡」　鄰近商家曝：施工不專業

上海迪士尼「第一億位」遊客誕生　園區入口將增建第四座酒店

時隔183天！全紅嬋回歸首場賽「奪冠」打臉酸民　與陳芋汐差0.9分

間諜蒐集陸「親本種子」外運　別稱「農業晶片」掌握糧食基因密碼

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」　新搭檔讚：才練習1個月

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

陸首顆海風海浪探測衛星　命名為「媽祖號」

長沙網紅街商鋪裝潢坍塌「2女身亡」　鄰近商家曝：施工不專業

上海迪士尼「第一億位」遊客誕生　園區入口將增建第四座酒店

時隔183天！全紅嬋回歸首場賽「奪冠」打臉酸民　與陳芋汐差0.9分

間諜蒐集陸「親本種子」外運　別稱「農業晶片」掌握糧食基因密碼

饗食天堂林口三井店今開幕　12道限定料理一次看

印度空難241死　「唯一生還者」煎熬：上帝給我生命卻奪走家庭

高市早苗喊話金正恩！邀開「高金會」　力求解決北韓綁架問題

快訊／高雄運河驚傳女子落水　警消急衝現場救起已死亡

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

李洙赫留台愛相隨GD！訪台愛用包款找到了　加碼公開近期同款時髦單品

中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

宣導執法並行見效！基隆行人事故大降45%　違規取締增8.6倍

基隆小貨車疑剎車失靈　猛撞皮卡「擠上人行道」駕駛送醫

雄檢聲請禁言令遭駁回　林岱樺嗆偏執：連北檢都不敢對柯文哲這樣

【還以為是求婚呢】不要在美景前突然單膝跪地R！

大陸熱門新聞

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

白貓被燉成「龍虎鳳」　餐廳：只是加工

她手鐲戴10年沒摘過　「長進肉裡」手爛掉

貨車撞破2樓牆面！車頭卡半空畫面曝

中國核能研究突破　首實現燃料從鈾改釷

林信義、高市早苗會面　中方強烈抗議

吸引台灣人赴陸？　台胞證落地簽口岸增至100個

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

陸女護理師遭割喉！男友載屍閒晃1小時

陸高官沉迷網路遊戲　遭開除黨籍、公職

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　

中共整治「裸官」　港媒：子女移居國外者一律調整崗位

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

更多熱門

相關新聞

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

中國跳水名將全紅嬋2日搭檔王偉瑩，代表廣東隊，出戰15屆全運會女子雙人10公尺跳台，同時這也是她時隔183天，回歸賽場的首場大型賽事。兩人以235.86分奪下冠軍，場邊再度為全紅嬋降下「娃娃雨」。王偉瑩賽後受訪坦言，其實兩個人搭檔練習不到一個月就出賽了。

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

「全紅嬋」時隔半年重返賽場…一次報3項目

「全紅嬋」時隔半年重返賽場…一次報3項目

穿一條四角褲「3度跳港」潛水！　失業男喊：受濟公指示

穿一條四角褲「3度跳港」潛水！　失業男喊：受濟公指示

不甩變胖網暴！全紅嬋再現「水花消失術」

不甩變胖網暴！全紅嬋再現「水花消失術」

關鍵字：

跳水大陸全運會趙冬失誤零分

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面