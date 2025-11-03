0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

記者魏有德／綜合報導

大陸全運會跳水賽場正因全紅嬋的復出奪金吸引外界眼球，沒想到，今（3）日舉行的男子團體3公尺跳板比賽中，代表山西隊出賽的趙冬與陳敬煒在第二跳發生重大失誤，趙冬因走板踏偏未能起跳，身體俗稱「炸魚」似的幾乎垂直落水，最終，該跳動作被判「0分」，成為大陸本屆全運會跳水項目的首個零分成績。

▲山西跳水選手趙冬比賽中發生重大失誤「垂直落水」。（圖／翻攝微博，下同）

《中華網》報導，大陸全運會跳水項目的首個零分出現在2025年11月3日的男子團體3公尺跳板比賽中，山西隊的趙冬和陳敬煒出現失誤，獲得0分（動作107B向前翻騰三周半屈體，難度系數3.1）。」

趙冬與陳敬煒在第一跳時表現正常，獲得61.20分，第二跳時挑戰動作為「107B向前翻騰三周半屈體」，難度系數3.1。然而，老將趙冬走板時腳步明顯沒踩穩，導致未能完全起跳，身體直接入水，被裁判判定為「零分動作」，出水時，趙東也面露尷尬的微幅向現場觀眾鞠躬致歉。

趙冬在2021年全運會男子團體3公尺跳板項目中，也曾因重大失誤僅獲20.75分；當時他在第六跳「炸魚」入水、轉體未正，裁判甚至一度考慮給出0分，最終經過短暫暫停，仍給出20.75分的成績，保住顏面。