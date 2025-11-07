　
民生消費

出國上網不卡卡！網友激推「一鍵搞定＋穩定連線」限時再抽免費東京機票

▲▼ 旅遊,中華電信,原號漫遊,抽獎,網路,漫遊,東京,機票。（圖／品牌提供）

▲秋冬賞楓季開跑！出國旅遊上網最怕卡卡，中華電信原號漫遊免換卡、一鍵申請，穩定連線讓手機裡的每一個紅葉瞬間，都能隨時上傳與好友分享！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

每次出國旅遊前，最讓人煩惱的不是行李，而是「上網怎麼辦」！有人擔心租 Wi-Fi機太重，也有不少網友發現eSIM雖然方便，但也有在機場臨時發現無法啟用、設定錯誤求助無門等案例。更慘的是，明明買了高流量方案，到當地卻發現網路不穩，連導航都跑不出來，讓人整趟行程焦慮又掃興。因此社群討論區常有網友以自身經驗呼籲，比起省錢，旅行更重要的是一路保持連線不中斷，「出國上網不能靠比價，訊號穩不穩才是關鍵！」

冬季抽獎活動登場！中華電信送上「東京來回機票」
眼看又是秋冬旅遊旺季，規劃好「療癒旅遊行程」的上班族，更不能被網路問題打壞出遊興致！不少網友分析，「原號漫遊」還是最簡單、最省力的選擇，不論是選擇到日本泡湯賞楓、韓國購物吃韓食，或飛東南亞享受陽光海島假期，只要帶著手機就能安心出發！

以「中華電信原號漫遊」為例，不用換卡、不用設定，只要打開APP一鍵申請，下飛機立刻就能連上網路，就連長輩或第一次出國的旅人都能輕鬆上手。除了享受穩定流暢的上網體驗，旅途中隨時想拍美照打卡、上傳限動或導航找景點，全都能輕鬆完成。就算臨時要查餐廳、訂門票，也不怕訊號中斷影響行程。

▲▼ 旅遊,中華電信,原號漫遊,抽獎,網路,漫遊,東京,機票。（圖／品牌提供）

▲中華電信「玩轉冬季漫遊抽好禮」開跑！即日起至2026年1月1日，申請漫遊上網方案就能抽東京來回機票，順暢上網再享飛日本賞雪泡湯雙重好康！

為了迎接秋冬旅遊潮，中華電信限期推出抽獎活動「玩轉冬季漫遊抽好禮」，即日起至2026年1月1日止，只要在活動期間透過中華電信網路門市或APP申請並成功啟用任一漫遊上網方案的月租型用戶，即可獲得抽獎資格，幸運兒有機會把「長榮航空台北－東京優待機票兌換券（總價值約新台幣15,391元，共2名）」超大好禮抽回家！享受順暢網路，還有機會直接飛東京賞雪、泡湯、吃壽司，讓準備出國計劃的網友都直呼，「這波真的太划算！」

活動詳情請參閱 https://cht.tw/x/9699m

五大優勢全面升級！穩定、安全、便利全到位
除了價值1萬5的免費東京機票超誘人，也有網友列出「原號漫遊」的5大優點，並強調「這才是真正的出國必備神器」。

首先當然就是「超便利」，免換卡、免設定，甚至不用到門市申請，只要打開手機APP就能一鍵搞定，對忙碌上班族或第一次出國的長輩來說，操作零門檻，真的省時又省心。其次，飛機抵達、打開手機，中華電信多網支援立即啟動，穩定訊號一路相隨，無論在市區血拼、郊區賞景或搭地鐵趕行程，都能保持連線不中斷，讓玩心大開的旅途不被卡住。

再來就是許多人最在意的「資安防護」，中華電信的漫遊服務直接與當地電信業者合作，透過官方安全機制傳輸，提供穩定且受保障的上網品質。使用者在連網、登入帳號或付款時，都能降低密碼及個資外洩風險，對於出外習慣用行動支付、雲端備份或線上刷卡訂票的旅人來說，這份安全感格外重要。

此外，中華電信也提供24小時免費客服支援，不論時差多大，旅途中若遇到連線疑問，都能即時求助，認真做到「人在國外，服務不間斷」。最後，則是品牌一貫的安心陪伴精神。長年在品質與資安上默默守護用戶，讓中華電信獲得資深網友一致認證「出國上網最安心的選擇」，不只以穩定連線令人放心，更以高標準守護每一次連線的安全。

▲▼ 旅遊,中華電信,原號漫遊,抽獎,網路,漫遊,東京,機票。（圖／品牌提供）

▲中華電信原號漫遊超方便！免換卡、免設定，只要打開APP一鍵申請，下飛機立刻連線上網，旅途中打卡、導航、訂票都順暢無阻。

網友實測一致好評！連線穩定、旅途更順暢
或許是因為抽東京來回機票的人氣加持，「玩轉冬季漫遊抽好禮」活動開跑至今已有許多網友參加，而且實測「原號漫遊」後都大讚，「出國上網從沒這麼順過！」無論接下來要奔日韓賞楓滑雪，或是衝美國歐洲驚喜跨年，只要開啟中華電信原號漫遊，地鐵查地圖、拍美食上傳全都不怕卡卡。隨著秋冬旅遊熱潮展開，想要一路順暢不斷線、出遊不漏拍，就讓中華電信陪你一起「漫遊全世界」！

11/05 全台詐欺最新數據

481 2 6583 損失金額(元)

分享給朋友：

追蹤我們：

日本警方破獲駭人聽聞的跨國人口販賣案件，一名年僅12歲的泰國少女遭母親帶至東京後，被安排在違法按摩店從事性交易，母親隨後離開並失聯。少女短短一個月內被迫提供性服務多達60次，生活條件極其惡劣，最終獨自前往出入國管理局尋求幫助。警視廳目前已將51歲的風俗店負責人細野正之逮捕到案，並以人口販賣重罪展開深入調查。

