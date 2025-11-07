泰國12歲少女遭親媽「騙到東京賣淫」　色情按摩店逼月接60男客

記者王佩翊／編譯

日本警方破獲駭人聽聞的跨國人口販賣案件，一名年僅12歲的泰國少女遭母親帶至東京後，被安排在違法按摩店從事性交易，母親隨後離開並失聯。少女短短一個月內被迫提供性服務多達60次，生活條件極其惡劣，最終獨自前往出入國管理局尋求幫助。警視廳目前已將51歲的風俗店負責人細野正之逮捕到案，並以人口販賣重罪展開深入調查。

根據《全日本新聞網》報導，警視廳調查發現，少女6月隨母親抵達日本，但是母親僅在日本停留2周，便將女兒交給東京某間按摩店，獨自返回泰國，留下年幼女兒在異鄉受苦。少女表示，「本來很想跟媽媽一起回家，但害怕被罵所以不敢說出口。」

▲少女被母親騙到日本賣淫，最終自行前往出入國在留管理局求助。（示意圖／VCG）

少女隨後被店家安排住在店內的廚房，每晚只能在地板鋪棉被過夜，白天則被強迫提供性服務給陌生男客。少女表示，母親離開前曾告訴她「只要乖乖工作就會來接妳回家」，因此只能默默隱忍。而她在短短1個月內就被迫為60名客人提供性服務，幾乎每天都要被迫提供性服務。

少女指出，母親本來也是從事性工作行業，最初是以到日本工作的名義把她帶到日本，豈料入境當天就強迫她在店內從事性交易。她的母親7月11日獨自離開日本，少女被強迫繼續在店內賺錢養家。直到8月她辭職後，母親竟然又介紹她去另一間風俗店從事性交易。

少女每次提供性服務的收入扣除店家抽成後，全數被匯入母親友人的銀行帳戶。而說好要回來接她的母親，卻在離開後音訊全無。少女忍無可忍，最終在9月獨自前往東京出入國在留管理局求助，隨後被相關單位安置，警方同時逮捕按摩店負責人細野正之。

由於細野完全不會說泰語，警方懷疑背後有專業仲介集團操作，目前正朝人口販賣集團方向偵辦，積極追查幕後的掮客網絡與犯罪路線。