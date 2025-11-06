超夯招牌燈箱警局版！限量抽10組　最大獎「禰豆子木箱存錢筒」

▲台中第二警分局為宣導雙11防詐，搬出許多獎品抽獎。（圖／警方提供，下同）
記者許權毅／台中報導
台中市第二警分局為宣導雙11網購防詐，特別搬出許多誠意滿滿的獎品給民眾，最大獎還是知名動漫《鬼滅之刃》禰豆子的「木箱存錢筒」，此外，近期最熱門的「招牌燈箱」模型也入列，總計有10組，造型還是罕見的警局徽章，相當用心。
第二分局說，網路購物詐騙是近年來一直是高發詐騙手法之一，包含盜用商品照片、假冒明星代言等，甚至創造買家五星評論，建立「一頁式網站」販售商品等等。
不只是消費者受害，詐騙集團佯裝買家，誆稱要購買商品，但要求使用宅貨便等其他非原平台方式交易，假買家再以付款失敗為由，主動提供客服連結，假客服請賣家進行金流認證等操作，殊不知是將存款轉出的詐騙手法。
警方為了在雙11購物節宣導阻詐，為避免制式宣導模式民眾感到乏味，特別舉辦「網路購物五字訣．安心消費不遇劫」防詐網路抽獎活動。本次抽獎品有，鬼滅之刃木箱存錢筒、磁吸招牌警燈、刑警賓士貓與黃金獵犬等，總計70組獎品。
|獎項
|品名
|名額
|頭獎
|鬼滅之刃木箱存錢筒（正版木棉花國際）
|1組
|貳獎
|JackWolfskin品牌後背包
|2組
|參獎
|304不銹鋼附餐具手提餐盒
|2組
|肆獎
|R.Q Polo Team格紋便當保溫袋
|2組
|伍獎
|日本Ｗachifield瓦奇菲爾德側背包
|3組
|普獎
|3D鑽石體美顏雕滾輪按摩器
|2組
|普獎
|可折疊收納購物袋（共兩色、隨機不挑色）
|10組
|普獎
|安妮兔益智彈珠迷宮
|3組
|普獎
|妙管家兩用沖泡杯
|2組
|普獎
|TASTY直式手提保溫袋（質感灰）
|5組
|普獎
|HELLO橫式手提保溫袋（共兩色、隨機不挑色）
|8組
|盲盒獎
|卡比巴拉便利貼（六款盲選不挑款）
|12組
|特別獎
|"防詐光明燈"磁吸招牌警燈
|10組
|特別獎
|"有我在熊安心"刑警熊
|2組
|特別加碼獎
|"免你鏟屎．搖頭防詐警貓"刑警賓士貓（電池、太陽能兩用）
|3組
|特別加碼獎
|"絕不拆家．搖頭防詐警犬"刑警黃金獵犬（電池、太陽能兩用）
|3組
警方說，此次宣導品不馬虎，不同於市面公版宣導品，嘗試創新獨特商品。網路抽獎活動在臉書粉絲專頁「臺中市警第二分局波麗士」進行，活動至11月20日截止。
