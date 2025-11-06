超夯招牌燈箱警局版！限量抽10組　最大獎「禰豆子木箱存錢筒」

▲台中第二警分局為宣導雙11防詐，搬出許多獎品抽獎。（圖／警方提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局為宣導雙11網購防詐，特別搬出許多誠意滿滿的獎品給民眾，最大獎還是知名動漫《鬼滅之刃》禰豆子的「木箱存錢筒」，此外，近期最熱門的「招牌燈箱」模型也入列，總計有10組，造型還是罕見的警局徽章，相當用心。

第二分局說，網路購物詐騙是近年來一直是高發詐騙手法之一，包含盜用商品照片、假冒明星代言等，甚至創造買家五星評論，建立「一頁式網站」販售商品等等。

不只是消費者受害，詐騙集團佯裝買家，誆稱要購買商品，但要求使用宅貨便等其他非原平台方式交易，假買家再以付款失敗為由，主動提供客服連結，假客服請賣家進行金流認證等操作，殊不知是將存款轉出的詐騙手法。

警方為了在雙11購物節宣導阻詐，為避免制式宣導模式民眾感到乏味，特別舉辦「網路購物五字訣．安心消費不遇劫」防詐網路抽獎活動。本次抽獎品有，鬼滅之刃木箱存錢筒、磁吸招牌警燈、刑警賓士貓與黃金獵犬等，總計70組獎品。

獎項 品名 名額 頭獎 鬼滅之刃木箱存錢筒（正版木棉花國際） 1組 貳獎 JackWolfskin品牌後背包 2組 參獎 304不銹鋼附餐具手提餐盒 2組 肆獎 R.Q Polo Team格紋便當保溫袋 2組 伍獎 日本Ｗachifield瓦奇菲爾德側背包 3組 普獎 3D鑽石體美顏雕滾輪按摩器 2組 普獎 可折疊收納購物袋（共兩色、隨機不挑色） 10組 普獎 安妮兔益智彈珠迷宮 3組 普獎 妙管家兩用沖泡杯 2組 普獎 TASTY直式手提保溫袋（質感灰） 5組 普獎 HELLO橫式手提保溫袋（共兩色、隨機不挑色） 8組 盲盒獎 卡比巴拉便利貼（六款盲選不挑款） 12組 特別獎 "防詐光明燈"磁吸招牌警燈 10組 特別獎 "有我在熊安心"刑警熊 2組 特別加碼獎 "免你鏟屎．搖頭防詐警貓"刑警賓士貓（電池、太陽能兩用） 3組 特別加碼獎 "絕不拆家．搖頭防詐警犬"刑警黃金獵犬（電池、太陽能兩用） 3組

警方說，此次宣導品不馬虎，不同於市面公版宣導品，嘗試創新獨特商品。網路抽獎活動在臉書粉絲專頁「臺中市警第二分局波麗士」進行，活動至11月20日截止。