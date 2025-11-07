10天創3千萬產值！花得開心購物節壓軸抽獎　豪華家電得主出爐

▲▼「花得開心購物節」最終場直播抽獎活動5日晚間7點登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花得開心購物節」最終場直播抽獎活動5日晚間7點登場，花蓮市長魏嘉彥偕 2025太平洋緃谷馬拉松代言人竇智孔、花蓮遠東百貨王翔新店長、遠傳電信業務經理高啟文以及市公所政風室主任李貞儀，共同見證頭獎得主抱走市價逾五萬元的烘烤微波爐的驚喜時刻。魏嘉彥表示，感謝大家熱情參與，活動不僅帶動市區商圈買氣，也讓更多人看見花蓮的熱情與魅力。





魏嘉彥指出，活動自10月24日開跑至11月2日止，短短十天吸引眾多民眾前來登錄發票、兌換摸彩券，所創造的產值逾三千萬元。透過鼓勵消費與抽獎回饋，成功讓民眾走入商圈，支持在地店家。感謝遠東百貨花蓮店、遠傳電信及多家企業的贊助與支持，使活動更具吸引力與趣味性。

▲魏嘉彥市長偕 2025太平洋緃谷馬拉松代言人竇智孔（中）等貴賓共同見證頭獎得主抱走市價逾五萬元的烘烤微波爐的驚喜時刻。

本次抽獎獎項總價值超過三十萬元，除了頭獎日立烘烤微波爐，還包括LG空氣清淨機、LEICA雙模式即時相機、Dyson吹風機、GARMIN智慧錶、Lego限量機台、WOKY杯具等多項豪禮。此外，還有遠東百貨14,000元商品券與OPPO Reno14 Pro手機、小米掃拖機器人等加碼好禮，讓民眾滿載而歸。

