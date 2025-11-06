　
3C家電

中華電信3大主軸助攻台灣影視　談串流平台合併：必然過程

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信 6日在「2025TCCF創意內容大會」上，宣布將成為頂級贊助夥伴，同時以三大主軸投入影視產業，並在會上介紹在未來日子投資的影視，包含阮經天主演《阿茲海默警探》、林柏宏主演《懸命一線》及童年經典動畫《魔法阿嬤2：魔法小豆苗》等，對此，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海在會後受訪時談到「LINE TV、KKTV整併」一事，他認為，「整併這件事是產業進化方向、是必然趨勢」，強調本土平台本來就必須走向全世界才能立足，中華電信也將持續透過投資、AI科技助力，支持台灣影視產業發展。

▼中華電信持續投資影視，未來將以三大策略持續幫助台灣影視內容發展。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 胡學海 。（圖／記者蘇晟彥攝）

中華電信以三大策略主軸投入影視產業發展，包含「開創台流」、「擴大布局」及「共創精采」，從持續加碼投資、平台助攻影視行銷串流等，鼓勵台灣作品有更多作品在世界發光。在記者會上，公佈包含台日合作、阮經天主演《阿茲海默警探》、頂級台劇《成名在望》、台韓合作愛情電影《那張照片裡的我們》、林柏宏主演高空逃生動作片《懸命一線》及國寶級動畫IP《魔法阿嬤2：魔法小豆苗》等內容。

對此，根據NCC公佈「113年電視使用行為及調查滿意度」顯示，Hami Video為用戶經常收看電視節目或網路影片的國內網路影音平台第一名，也是有付費訂閱國內影音平台第一名。

在會後，胡學海談起「串流平台」整併一事，他指出其實這幾年中華電信逐漸從採購者（購買影視內容）轉變成自製、投資，但針對LINE TV整併KKTV，他認為「這是必然趨勢」，舉例韓國影視產業也是經過多次整併，才有現在的規模，但目前中華電信會以「戲劇、電影」與「體育」為雙引擎，持續擴大內容供應並優化平台體驗。

11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中華電信台南營運處表示，善化機房將於11月4日下午3時起進行交換機汰舊換新改接工程，屆時善化區583、585等字頭用戶電話通訊可能短暫中斷數秒至數分鐘。

中華電信

