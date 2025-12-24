　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年末汰舊換新　電商公布上班族「最想抱回家電TOP10」

年末尾牙,汰舊換新,家電,網購,電商,促銷,momo（圖／momo提供）

▲momo購物網觀察今年家電市場呈現「清潔機能」、「健康舒適」與「視聽娛樂」三大熱銷趨勢。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著歲末年終尾牙旺季來臨，企業獎品採購與消費者汰舊換新需求同步升溫，家電商品再度成為年終最受矚目的選擇之一，也帶動家電市場買氣回暖。搶攻這波商機，東森購物祭出家電品類高回饋促銷吸引關注，momo集結上千家大品牌與破萬件家電夯品，涵蓋清潔、料理、舒適照護到沉浸式娛樂等限時優惠4折起，同時公布「2025十大尾牙家電熱銷榜」，包括掃拖機、按摩椅墊、智慧電視等通通入榜，提供作為採購參考。

東森購物近期針對家電品類推出檔期促銷，集結Dyson、LG、Panasonic等主流品牌，涵蓋清潔、廚房與季節型家電等品項，搭配全站回饋、銀行加碼與專屬登記送好禮等多重優惠機制，整體回饋最高可達46%，部分商品更祭出現折價或破盤優惠，像是日立一級能效19公升變頻清淨除濕機下殺85折、惠而浦溫水洗脫烘變頻滾筒洗衣機登記送4%樂透金、鍋寶316防燙快煮壺2入搶購組回20%再抽iPad，鎖定年末老舊設備汰換的消費需求，吸引民眾集中採購。

在冬季需求明顯的保暖家電方面，東森購物亦推出多款主打商品，其中Abee快譯通12葉片式熱浪型油葉式電暖器直接買一送一，換算下來，單台價格落在2,000元出頭，適合客廳與臥室分別使用；北方石墨烯陶瓷遙控電暖器強調導熱效率快、具備三段加熱模式，促銷價不到3,000元，主攻預算型族群，此外，針對單人使用情境，恆溫電熱毯更是千元有找，成為入門級取暖選項。

年末尾牙,汰舊換新,家電,網購,電商,東森購物,促銷（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物推出家電品類促銷。（圖／翻攝自東森購物）

momo盤點站上銷售數據揭《2025十大尾牙家電熱銷榜》，公開上班族「最想抱回家的家電TOP 10」，在尾牙家電採購中，「實用性」依舊是企業選品的首要考量，像是「科沃斯」T80 OMNI掃拖機器人、「伊萊克斯」三合一洗地吸塵器、「日立」10L節能除濕機、「Dyson」HP10 三合一涼暖空氣清淨機，多重機能解決日常清潔痛點，提升居家舒適度，是採購清單上的熱門常勝軍。

面對工作節奏緊湊，兼顧舒適放鬆與生活品質的質感家電，包括「輝葉雙芯按摩椅墊」、「飛利浦全自動義式咖啡機EP2220」、「國際牌奈米水離子吹風機」，在尾牙選品中表現同樣亮眼，「NICONICO全能蒸氣氣炸烤箱」則以時尚簡約外型結合烘烤、氣炸、解凍等多功能料理設計，強調少油、低煙、高效率與直覺操作，深受健康飲食族群喜愛，是高人氣獎品代表。

針對年輕族群，智慧娛樂與遊戲周邊家電正快速躍升為企業尾牙獎品新選擇。momo觀察，隨著居家觀影與遊戲需求升溫，帶動影音設備採購動能明顯提升，其中遊戲、音響喇叭相關品類買氣呈現近三成成長，像是「JVC 65吋4K智慧電視」熱銷破5,000台，「三星重低音無線藍牙聲霸＆無線後環繞喇叭」則是在家觀影時可讓客廳秒變家庭劇院，帶來「聲」歷其境的沉浸式體驗。

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

