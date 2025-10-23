AI結合保育！中華電信攜手黑面琵鷺學會　啟用智慧生態教育基地

▲中華電信與台灣黑麵琵鷺保育學會在台南頂山國小啟用AI科技復育生態教育中心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華電信台南營運處，23日攜手台灣黑麵琵鷺保育學會，於頂山國小舉辦「AI科技復育生態教育中心」啟用典禮，導入AI與IoT整合技術，打造全台首座兼具保育與教育功能的智慧生態場域，展現企業以科技實踐ESG永續的具體行動。

此次建置的「AIoT智慧監測系統」，結合AI影像辨識、鳥聲辨識、生態聲景系統（SILIC）、水質水位監測、電子圍籬及路徑追蹤等功能，可即時辨識黑麵琵鷺等鳥類種類與活動資料；若偵測人員或犬貓入侵，系統將自動警示，保護復育區安全。同時透過水情監控維持濕地適宜環境，並協助研究單位掌握候鳥遷徙路徑，提升保育效率。

中華電信執行副總經理黃志雄表示，公司長期秉持「科技向善」理念，推動AIoT技術在環境監測、防災應用與教育推廣的實踐。本次啟用的教育中心，不僅提升黑麵琵鷺保育能量，也讓學生與社區民眾能透過互動課程，理解「科技與自然共生」的核心價值。

台南營運處總經理蔡旻宏則指出，此次與台灣黑麵琵鷺保育學會及頂山社區合作，正是Tech for Good精神的具體展現，未來將持續推動AI智慧生態應用，深化在地環境教育，讓科技成為守護自然的新力量。

台灣黑麵琵鷺保育學會祕書長戴子堯表示，AIoT技術使生態監測更即時、更精準，也讓保育教育具備互動與深度，「這不只是保育升級，更是教育改革。」

中華電信強調，未來將以ESG為核心，推動AIoT與5G智慧應用擴及更多物種與保育區域，串聯地方社區、環保團體及校園，打造永續共榮的智慧生態新典範。