▲桃園南門市場大火，林政賢要求市府啟動災後復原三大緊急措施

▲市議員林政賢在議會定期大會，多次呼籲整頓並重建南門市場。（資料照／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區南門市場5日深夜發生大火，引發各界關注。市議員林政賢6日要求市府，儘速啟動南門市場災後復原三大緊急措施，分別為：一、動用第二預備金推動「南門市場原址重建」；二、編列「專案災害救助金」協助受災攤商度難關；三、開放南門公園及市場周圍、抑或東門市場等其他合適場地設置「臨時中繼市場」。

市議員林政賢表示，他在議會定期大會，曾多次呼籲整頓並重建南門市場。南門市場自民國40年代成立以來，已有逾60年歷史，應參考新永和市場的重建模式，盡速規劃具現代化設施的全新市場，這次大火災情嚴重，市府宜動用第二預備金推動「南門市場原址重建」，期早日讓南門市場重現榮光。

對於這場突如其來的惡火，造成市場三分之二區域受損，短期內恐難恢復營運。林政賢認為，應立即編列專案救助金，依受損程度補助攤商，以協助其渡過停業期間的急難生計困境。

為讓受災攤販能在過渡期間維持生計，建議市府比照其他縣市災後處理案例，開放南門公園及市場周圍、抑或東門市場等其他合適場地設置「臨時中繼市場」。提供臨時攤位、租金減免及行銷宣傳等配套措施，確保攤商不致流失顧客，維繫地方經濟循環。