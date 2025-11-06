　
社會 社會焦點 保障人權

桃園南門市場大火燒毀三分之二　張善政4措施助攤商盡速復業

▲桃園市長張善政今天上午在消防局龔永信（左）與經發局長張誠陪同下視察南門市場。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市南門市場昨（5）日晚間發生大火案，市長張善政今（6）日上午在市議會總質詢開始前，特別趕赴南門市場了解火災處理情形。張善政表示，經初步研判，市場約有三分之二區域受損，市府將啟動包括主動聯繫受災攤商提供急難救助方案，包括全面免收一個月攤位使用費、中繼市場設置與市場消防安檢等四項措施。市府團隊全力協助攤商儘速復業以降低損失。

▲桃園市長張善政今天上午視察南門市場，聽取經發局人員報告受損情況。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，南門市場火勢延燒快速，消防隊到場時已波及相當大面積，初步統計，公有市場內部共有49個攤位受到影響，加計外圍攤販，受災總數達數百攤，所幸在消防局迅速拉起封鎖線下，成功阻止火勢延燒至市場後方區域，後段攤位今早仍可正常營業。

經發局長張誠說明，市府今早緊急召開南門市場大火因應第一次會議，出席者包括消防局、環保局、警察局、交通局、都發局、地政局、教育局以及桃園區公所均派員與會。消防局將先進行火災鑑定，俟火災鑑定後再由經發局辦理市場結構相關公安檢查，確保無安全疑慮後才能復業。

▲桃園市南門市場昨晚大火後，今天上午仍有不少民眾前往市場關心受損情況。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，市府亦同步評估受災損攤商可臨時安置之中繼地點，經發局亦將主動通知受害攤商，有影響生計者，可向區公所申請急難救助，同時南門公有市場將全面不收11月的攤商使用費，後續視火災鑑定和環境復原情況隨時滾動調整，市府將全面啟動進行本市公、民有市場消防安檢作業，以避免再發生市場火災情事。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

桃園南門市場大火　在地人：生活重心突然沒了

桃園市桃園區最大的市場南門市場，5日深夜發生大火，引發各界關注。市長張善政6日由市府經發局等相關單位和地方民代陪同，前往南門市場了解災情並指示，邀集桃園區公所、市府經發、消防、環保、社會局等局處，召開跨局處會議，商討盤點災損情形 影響狀況 後續支援 補償 及評估安置等問題，維護攤商權益。

南門市場狂燒6小時！攤商損失慘況曝光

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

桃園南門市場大火　凌濤要求市府三大應變

張善政參香　祝賀三元宮建廟200週年

