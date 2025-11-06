桃園南門市場起火瞬間畫面曝　初步鑑定：疑冰箱電線短路釀禍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市經營逾一甲子的南門市場昨（5日）晚發生大火，據指出，火勢最初竄出火苗時，有攤商察覺後以滅火器企圖撲滅火勢，但火勢隨即竄出蔓延至後方攤商，隨即一發不可收拾。大火延燒4小後才被消防人員撲滅，但仍造成約50攤全毀，其餘受損攤商也多達數十處。據指出，消防局初步鑑識，疑似攤商冰箱電線短路引發火勢，至於真正起火原因還需進一步確認釐清。

▲桃園市南門市場昨晚大火起火前，有攤商發現起火後以滅火器企圖撲滅。（圖／民眾提供）

▲桃園市南門市場昨晚大火起火前，有攤商協助滅火未果，只能打電話向消防隊求援，眼睜睜看著大火延燒。（圖／民眾提供）

桃園市南門市場大火案，根據現場附近民眾指出，昨晚9時許有攤商察覺外攤一處冰箱後方竄出火苗，攤商隨即拿出滅火器企圖撲滅火勢，但無法控制火勢，隨即在風勢助長下，火苗往內部公有攤位延燒，瞬間引發大火，桃園市消防局據報後出動47輛消防車、107名警義消到場灌救，延燒4小時直至今天凌晨3時許才撲滅殘火。

▲桃園市南門市場大火，今天上午消防局火調科鑑識人員到現場勘驗起火點。（圖／記者沈繼昌攝）

今天上午，消防局火調科人員到火場鑑識，根據最初起火地點進行勘驗，攤商們則到場在外等候。消防局在疑似攤商起火點一座冰箱附近勘驗可能起火點，初步調查結果研判，疑似是冰箱後方電線短路造成火苗，但因相關線路與攤商內部陳設鐵架較為老舊複雜，所以真正起火原因還需進一步鑑識調查釐清。

▲桃園市南門市場大火，消防局火調科人員在現場場勘驗起火點焚毀的電線部分。（圖／記者沈繼昌攝）