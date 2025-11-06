侵權市值120億！阿北從大陸走私雲端點歌機上盒　出租近千台賺翻

記者鄧木卿／台中報導

台中市66歲陳姓男子5年前從大陸走私雲端機上盒來台，或租或賣給汽車旅館、小吃部等，並在未取得授權之下讓消費者點歌歡唱，粗估光是1年從台中市2家汽車旅館就獲利200萬元，而陳嫌已出租近千台，侵權市值高達120億元，涉案6人日前依違反著作權法遭到起訴。

▲▼刑事局破獲走私及非法雲端機上盒，侵權市值高達120億元。（圖／刑事局提供，下同）

刑事局智慧財產權偵查大隊獲報，台中市七期有家汽車旅館提供民眾住宿唱歌，歌曲大多數都是大陸的，疑似侵權，經多月跟蒐、2波搜索，發現是陳嫌從大陸廣東走私雲端點歌機上盒來台，在新北市三重區、台中市西屯區、雲林縣斗六市、高雄市仁武區等地設有店面，出租及販售給KTV、汽車旅館、酒店、小吃部等，供顧客伴唱牟利。

警方表示，點歌機內兩岸歌曲2萬多首，CP值高，對方可一次買斷4萬元，或是選擇月租，每月7千元，光以台中市2家汽車旅館粗算，陳嫌1年就獲利200萬元，而他從109年經營至今，已出租近千台，根據著作權人估算，歌曲侵權市值高達120億元。

警方在4家店面和汽車旅館共搜出雲端點歌機上盒828台、觸控螢幕70台、出口商品購買合同、中國音像著作權集體管理協會證明書、電腦主機5台、硬碟等證物。

警方除逮捕陳姓主嫌外，還有楊姓業務經理、汽車旅館紀姓負責人、鄭姓經理等6人，全依違反著作權法罪嫌起訴。