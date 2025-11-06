　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

侵權市值120億！阿北從大陸走私雲端點歌機上盒　出租近千台賺翻

記者鄧木卿／台中報導

台中市66歲陳姓男子5年前從大陸走私雲端機上盒來台，或租或賣給汽車旅館、小吃部等，並在未取得授權之下讓消費者點歌歡唱，粗估光是1年從台中市2家汽車旅館就獲利200萬元，而陳嫌已出租近千台，侵權市值高達120億元，涉案6人日前依違反著作權法遭到起訴。

▲▼刑事局破獲走私及非法雲端機上盒，侵權市值高達120億元。（圖／刑事局提供，下同）

▲▼刑事局破獲走私及非法雲端機上盒，侵權市值高達120億元。（圖／刑事局提供，下同）

刑事局智慧財產權偵查大隊獲報，台中市七期有家汽車旅館提供民眾住宿唱歌，歌曲大多數都是大陸的，疑似侵權，經多月跟蒐、2波搜索，發現是陳嫌從大陸廣東走私雲端點歌機上盒來台，在新北市三重區、台中市西屯區、雲林縣斗六市、高雄市仁武區等地設有店面，出租及販售給KTV、汽車旅館、酒店、小吃部等，供顧客伴唱牟利。

警方表示，點歌機內兩岸歌曲2萬多首，CP值高，對方可一次買斷4萬元，或是選擇月租，每月7千元，光以台中市2家汽車旅館粗算，陳嫌1年就獲利200萬元，而他從109年經營至今，已出租近千台，根據著作權人估算，歌曲侵權市值高達120億元。

▲▼刑事局破獲走私及非法雲端機上盒，侵權市值高達120億元。（圖／刑事局提供，下同）

警方在4家店面和汽車旅館共搜出雲端點歌機上盒828台、觸控螢幕70台、出口商品購買合同、中國音像著作權集體管理協會證明書、電腦主機5台、硬碟等證物。

警方除逮捕陳姓主嫌外，還有楊姓業務經理、汽車旅館紀姓負責人、鄭姓經理等6人，全依違反著作權法罪嫌起訴。

▲▼刑事局破獲走私及非法雲端機上盒，侵權市值高達120億元。（圖／刑事局提供，下同）

▲▼刑事局破獲走私及非法雲端機上盒，侵權市值高達120億元。（圖／刑事局提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝
快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市
快訊／天剛資訊出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談
太子集團「層峰派對」淫亂內幕曝！　出口海量台女模網紅性服務
快訊／姊死妹重傷！　三重男現行犯逮捕
快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」搶救無效亡
快訊／三重男砍殺2姊妹！　姊刀插胸口命危、妹重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

洗劫進安宮神像千萬法飾　竊賊進大殿就感應：媽祖要我回頭是岸

陸男帶五星旗闖金門！縣府前發「統一台灣」傳單　遭強制驅逐出境

快訊／天剛資訊又出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談

侵權市值120億！阿北從大陸走私雲端點歌機上盒　出租近千台賺翻

快訊／為爭家產揮菜刀「姊死妹重傷」！　三重男現行犯逮捕

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」　搶救無效亡

快訊／三重凶殺案！弟為家產「殺2姊妹」　姊刀插胸口命危、妹重傷

快訊／進口蘇丹紅辣椒粉海削4千萬！津棧老闆李彥廷一審判4年

翻覆現場畫面曝！台北港捕蟹船9人落海　直升機緊急吊掛救援

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

洗劫進安宮神像千萬法飾　竊賊進大殿就感應：媽祖要我回頭是岸

陸男帶五星旗闖金門！縣府前發「統一台灣」傳單　遭強制驅逐出境

快訊／天剛資訊又出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談

侵權市值120億！阿北從大陸走私雲端點歌機上盒　出租近千台賺翻

快訊／為爭家產揮菜刀「姊死妹重傷」！　三重男現行犯逮捕

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」　搶救無效亡

快訊／三重凶殺案！弟為家產「殺2姊妹」　姊刀插胸口命危、妹重傷

快訊／進口蘇丹紅辣椒粉海削4千萬！津棧老闆李彥廷一審判4年

翻覆現場畫面曝！台北港捕蟹船9人落海　直升機緊急吊掛救援

博美散步中「自認是小型車」　停同尺寸車格完美遵守規則

體育精英獎入圍名單揭曉　台灣隊長陳傑憲問鼎最佳男運動員呼聲高

台東成功警分局11/7起交通大執法3天　加強取締違規

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

南投黑狗中「山豬吊」哀嚎　獵人秒放血裝袋辯稱：是山豬

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部：球團會有法律行動

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

王子慘遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝光

紐時作家稱「美挺台日子已不復返」　AIT：反對任一方改變現狀

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

社會熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

即／趙少康慘了！大罷免亮票2次　起訴求重刑

男大生激戰高中女導師8次　引爆三角戀結局曝

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！電纜燒毀慘況曝

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

即／台北港捕蟹船翻覆！失聯3人找到了　遭漁網纏繞命危

桃園南門市場「氣爆」畫面曝！　攤商百萬貨一夜成灰燼

快訊／三重凶殺案！弟為家產「殺2姊妹」　姊刀插胸口命危、妹重傷

高職女白骨奇案！　19歲成弟弟闖禍替死鬼

快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」慘死

7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天還看手機

更多熱門

相關新聞

黑幫指揮逃逸移工運毒　千萬大麻「埋包」公墓

黑幫指揮逃逸移工運毒　千萬大麻「埋包」公墓

刑事局破獲一起跨國郵包運毒案，成功攔截自馬來西亞寄來的6.6公斤高純度大麻，市價超過新台幣1千萬元，逮捕有竹聯幫天龍堂背景的蘇姓主嫌及兩名越南籍運毒手共3名嫌犯。警方指出，該集團利用國際郵包走私毒品，並吸收越南籍逃逸移工在新北八里公墓「埋包」方式交貨，企圖規避查緝，最終仍遭專案小組全面瓦解。

即／警政署公布29人事調整名單

即／警政署公布29人事調整名單

「幫你追回款項」　癡情男二度遭詐12萬

「幫你追回款項」　癡情男二度遭詐12萬

酒駕奪2命！冷血業務舉家逃美7年昨押解返台

酒駕奪2命！冷血業務舉家逃美7年昨押解返台

進口手機殼藏是假2千萬海洛因　娃娃機店台主被逮

進口手機殼藏是假2千萬海洛因　娃娃機店台主被逮

關鍵字：

刑事局雲端機上盒侵權

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面