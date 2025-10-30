嫖未成年少女、酒駕奪2命　冷血業務舉家逃美7年！昨押解返台

記者張君豪／台北報導

潛逃7年終落網！蔡正為（45歲）因與未成年少女性交遭判刑6月，2017年還在新北市酒駕釀成2死11傷重大車禍，竟舉家潛逃美國，遭新北地院與士林地檢署發布通緝。蔡男在美國潛逃多年，今年2月因美國當局加強掃蕩非法移民，經刑事局駐美西聯絡組提供通緝資料，遭美方多個單位聯手逮捕，昨（29）日由美國執法行動遣返局（ERO）人員押解返台。

▲嫖未成年少女、酒駕釀2死11傷的蔡正為，潛逃美國遭刑事局押解返台。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

刑事局表示，蔡男曾任新北市某機械公司業務員，曾有多次酒駕紀錄。2016年4月，他因與未成年性交易遭新北地院判刑6月定讞。未料隔年3月6日晚間，他再度酒駕上路，行經新北市新莊區時失控，撞上待轉區內1輛轎車及12輛機車，釀成鄭姓夫妻當場身亡、11人輕重傷的慘劇。

冷血蔡男在2017年底舉家出境潛逃美國，躲避司法追訴，也完全沒賠償被害人一毛錢；2018年間，新北地檢署因蔡男屢傳不到，對其發布通緝。今年2月3日，美國國土安全調查署（HSI）、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）及執法行動遣返局（ERO）根據我方提供線索，在洛杉磯將蔡男逮捕。

刑事局表示，蔡男29日由美方ERO幹員押解返台，全案將移送新北地檢署偵辦。警方強調，跨國合作持續深化，任何逃亡海外的通緝犯終將難逃法網。

