「幫你追回款項」黑心女介紹「叔叔」　癡情男二度遭詐12萬

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導



詐騙手法不斷翻新，民眾遭受詐騙後，為盡快挽回損失，常會急於尋求協助，詐騙集團常見以「攔截被騙款項」話術二度行騙。刑事警察局近日接獲一起案件，南投縣一名25歲顏姓男子就因輕信「協助追回被騙款項」的說法，再度落入詐騙陷阱，損失新臺幣12萬5千元。



刑事局指出：顏男今年4月28日透過LINE認識一名自稱「陳錦蓉」的女子，對方以「交往結婚為前提」接近，並經常噓寒問暖，博取信任。雙方聊到詐騙時事，顏男表示自己曾被騙匯款，該女子聲稱自己過去也曾被詐騙，但靠著一位與「台灣高官關係良好」的「叔叔」幫忙成功追回損失，並主動介紹顏男與該名「叔叔」聯繫。



顏男加入「叔叔」的LINE後，對方謊稱已查出顏男先前遭詐騙款項的流向，只要支付「處理費」即可協助追回。顏男信以為真，從9月29日透過網路銀行匯款、顏男因此先後轉出12萬5千元至指定帳戶。「叔叔」又要求顏男寄出提款卡，稱將在扣除手續費後返還追回款項。顏男遂寄出5張金融、信用卡，直至銀行通知他帳戶遭警示時，顏男才驚覺再度受騙報案求助。

刑事局藉此案例提醒，詐騙集團常利用被害人急於挽回損失的心理，以「幫忙處理案件、協助追回款項」等名義再度行騙。警方呼籲，若遭詐騙應冷靜面對，並透過正式司法管道提起刑事或民事告訴，切勿輕信來路不明人士。

