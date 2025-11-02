　
社會焦點

「幫你追回款項」黑心女介紹「叔叔」　癡情男二度遭詐12萬

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

詐騙手法不斷翻新，民眾遭受詐騙後，為盡快挽回損失，常會急於尋求協助，詐騙集團常見以「攔截被騙款項」話術二度行騙。刑事警察局近日接獲一起案件，南投縣一名25歲顏姓男子就因輕信「協助追回被騙款項」的說法，再度落入詐騙陷阱，損失新臺幣12萬5千元。

刑事局指出：顏男今年4月28日透過LINE認識一名自稱「陳錦蓉」的女子，對方以「交往結婚為前提」接近，並經常噓寒問暖，博取信任。雙方聊到詐騙時事，顏男表示自己曾被騙匯款，該女子聲稱自己過去也曾被詐騙，但靠著一位與「台灣高官關係良好」的「叔叔」幫忙成功追回損失，並主動介紹顏男與該名「叔叔」聯繫。

顏男加入「叔叔」的LINE後，對方謊稱已查出顏男先前遭詐騙款項的流向，只要支付「處理費」即可協助追回。顏男信以為真，從9月29日透過網路銀行匯款、顏男因此先後轉出12萬5千元至指定帳戶。「叔叔」又要求顏男寄出提款卡，稱將在扣除手續費後返還追回款項。顏男遂寄出5張金融、信用卡，直至銀行通知他帳戶遭警示時，顏男才驚覺再度受騙報案求助。

刑事局藉此案例提醒，詐騙集團常利用被害人急於挽回損失的心理，以「幫忙處理案件、協助追回款項」等名義再度行騙。警方呼籲，若遭詐騙應冷靜面對，並透過正式司法管道提起刑事或民事告訴，切勿輕信來路不明人士。

10/31 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

詐騙追回損失詐團二次詐騙刑事局

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

