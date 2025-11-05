竹聯天龍堂指揮逃逸移工運毒　千萬大麻跨國「埋包」公墓交貨

記者張君豪／台北報導

刑事局破獲一起跨國郵包運毒案，成功攔截自馬來西亞寄來的6.6公斤高純度大麻，市價超過新台幣1千萬元，逮捕有竹聯幫天龍堂背景的蘇姓主嫌及兩名越南籍運毒手共3名嫌犯。警方指出，該集團利用國際郵包走私毒品，並吸收越南籍逃逸移工在新北八里公墓「埋包」方式交貨，企圖規避查緝，最終仍遭專案小組全面瓦解。

▲刑事局偵三大隊破獲跨國運毒集團，逮捕竹聯幫天龍堂成員蘇男。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，今年7月9日接獲財政部關務署台北關通報，查獲2件自馬來西亞寄抵台灣的可疑包裹。經檢視發現，包裹表面申報為「生活用品」，實際卻夾藏高純度大麻總重4373公克，這些大麻磚藏在泡麵、玩具車禮盒中。刑事局偵三大隊隨即組成專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。

▲刑事局偵三大隊破獲跨國運毒集團，逮捕潘姓越南運毒手。（圖／記者張君豪翻攝）

經多日埋伏監控，專案小組掌握運毒動線與涉案人身分，於7月15日及7月21日發動兩波收網行動，在新北市八里地區逮捕越南籍逃逸移工范男（23歲）、同鄉潘男（25歲）及毒品貨主蘇男等3人，現場查扣大麻4373公克、及八里第一公墓埋包地點挖出的大麻2295公克，合計6.6公斤，並查扣包裹2件、現金2萬4千元、行動電話5支及挖掘工具等證物。

警方調查，策劃者竹聯幫天龍堂成員蘇男，他以14萬新台幣，換算約越南盾1千萬價格，聘僱越南籍逃逸移工潘男策畫運毒，再以「埋包」手法將毒品藏於八里第一公墓旁雜草叢中，藉層層斷點規避追查。當日中午范男領取郵包後，將包裹埋於公墓邊，傍晚由貨主蘇男攜圓鍬前往挖取。警方15日中午到晚間陸續逮捕取貨范男、挖貨運毒主嫌蘇男。

▲刑事局偵三大隊破獲跨國運毒集團，起獲隱藏在泡麵、汽車玩具內的大麻市價逾1千萬。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

大麻毒郵包抵台後，郵差曾將包裹地址，投遞至八里地區兩處無人住宅、店面，因無人簽收貼出招領單。警方掌握線索後，監控八里郵局領貨過程，最終由范男出面取件，當場蒐證。范男供稱，每次領貨僅獲得2千元報酬，而潘男則可從蘇男手中獲得14萬元報酬。警方21日在桃園龜山逮捕第二層運毒手潘男。

全案依《毒品危害防制條例》偵辦，經檢方複訊後，蘇男與潘男均遭裁定羈押，范男則限制住居。刑事局強調，此案顯示國際毒梟運輸手法不斷翻新，警方將持續與海關合作，強化邊境查緝及國際情資聯繫，追查幕後跨國運毒網絡，防止毒品流入市面危害國人健康。

