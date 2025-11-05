　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／保二擴編+刑事局詐防中心法制化　警政署公布29人異動名單

▲▼警政署外觀。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲圖為警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

警政署貫徹行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」持續打詐戰爭，及保二總隊組織擴編，並規劃刑事局任務編組詐欺犯罪防制中心正式法制化、調整保二總隊部分職務等階；為完善警察官職務結構及適度增加警監職務人數，參照現行直轄市及縣市政府警察局編制體例，調高中央警察機關督察長職務等階列警監，與主任秘書相同。

警政署指出：上述人事改組涉及中央警察機關修編、職務等階調整規劃，案經報請行政院、考試院審議通過，內政部在今年年11月5日修正發布相關組織法規，於11月7日生效。

其中警政署刑事局增置詐欺犯罪防制中心主任職務與該局、航空、國道公路、鐵路警察局及保安警察第一至第七總隊督察長調高為警監職務共29人，警政署同步辦理後續重要警職陞遷檢討作業，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討。

調整名單總計29員，統一於2025年11月7日（周五）辦理交接到任程序。

一、第三序列刑事警察局詐欺犯罪防制中心主任及署屬警察機關督察長等警監職務

(一)高雄市政府警察局第四序列警政監張文源陞任警政署刑事警察局詐欺犯罪防制中心主任
(二)警政署警監督察陳清華調任警政署航空警察局督察長
(三)警政署交通組副組長黃益三調任警政署國道公路警察局督察長
(四)警政署警監督察張泰賓調任警政署鐵路警察局督察長
(五)警政署警監督察周振安調任警政署保安警察第一總隊督察長
(六)警政署警監督察賈立民調任警政署保安警察第二總隊督察長
(七)警政署保防組副組長張明和調任警政署保安警察第三總隊督察長
(八)臺南市政府警察局警政監歐祖明調任警政署保安警察第四總隊督察長
(九)高雄市政府警察局警政監洪振順調任警政署保安警察第五總隊督察長
(十)警政署警監督察唐嘉仁調任警政署保安警察第六總隊督察長
(十一)警政署行政組副組長張國哲調任警政署保安警察第七總隊督察長
(十二)警政署警監督察邱顯良調任警政署行政組副組長
(十三)警政署警監督察陳朝新調任警政署交通組副組長
(十四)臺北市政府警察局警政監董欣欣調任警政署保防組副組長
(十五)臺北市政府警察局警政監詹志文調任警政署警監督察
(十六)新北市政府警察局警政監陳金藤調任臺北市政府警察局警政監
(十七)新北市政府警察局第四序列警政監洪松田陞任新北市政府警察局警政監

二、第四序列警政署科長、保安警察第二總隊大隊長、直轄市政府警察局督察、專員、港警總隊副總隊長

(一)高雄市政府警察局督察黃維章調任警政署秘書室科長
(二)臺北市政府警察局督察王文生調任警政署保安警察第二總隊第一大隊大隊長
(三)警政署保安警察第二總隊督察長呂芳逸陞任警政署保安警察第二總隊第二大隊大隊長
(四)臺中市政府警察局督察王國峯調任警政署保安警察第二總隊第三大隊大隊長
(五)高雄市政府警察局督察蘇偉荃調任警政署保安警察第二總隊第四大隊大隊長
(六)臺南市政府警察局督察廖淦龍調任新北市政府警察局督察
(七)警政署臺中港務警察總隊副總隊長徐百瑄調任臺北市政府警察局督察
(八)警政署保安警察第二總隊第一大隊大隊長蘇文元陞任桃園市政府警察局督察
(九)桃園市政府警察局第四序列專員梁仲銘調任桃園市政府警察局督察
(十)警政署高雄港務警察總隊副總隊長廖正成調任桃園市政府警察局第四序列專員
(十一)警政署保安警察第四總隊第四大隊大隊長曾百溪陞任警政署臺中港務警察總隊副總隊長
(十二)警政署保安警察第五總隊第三大隊大隊長楊肇萍陞任警政署高雄港務警察總隊副總隊長

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／追豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店
雙11開跑！Nike官網直逼7折　千件商品降價
快訊／警政署公布29人異動名單
麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元
準鳳凰颱風「3路徑」都將影響台灣！　周末是關鍵
王子道歉聲明「1句話」全場傻眼：是要公開交往？
快訊／亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股熔斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫詐團背書！律師蔡鴻燊蓋章假遺囑　害北市女痛失母千萬房產

媒體洩密疑雲！北檢傳喚前《菱傳媒》社長陳申青　訊後請回

快訊／保二擴編+刑事局詐防中心法制化　警政署公布29人異動名單

聯結車司機毒駕撞死路肩緩撞車駕駛　國民法官重判8年5月

騎士闖紅燈挨罰1800！直喊「謝謝警察」真相曝　險被假檢察官騙

控夫載女友人賞夜景「把妳餵胖」　正宮求償30萬卻輸了

一家四口要5千！溪湖震福宮清醮公告強收普桌費+丁口錢　村民炸鍋

妻「一個人去墾丁」　夫收信才知被戴綠帽

天兵警巡邏「車停路邊追劇」全被錄　台中警開鍘：各記兩申誡

技壓群雄！高雄特搜KRRT勇奪GRIMP Taiwan國際繩索救助賽亞軍

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

幫詐團背書！律師蔡鴻燊蓋章假遺囑　害北市女痛失母千萬房產

媒體洩密疑雲！北檢傳喚前《菱傳媒》社長陳申青　訊後請回

快訊／保二擴編+刑事局詐防中心法制化　警政署公布29人異動名單

聯結車司機毒駕撞死路肩緩撞車駕駛　國民法官重判8年5月

騎士闖紅燈挨罰1800！直喊「謝謝警察」真相曝　險被假檢察官騙

控夫載女友人賞夜景「把妳餵胖」　正宮求償30萬卻輸了

一家四口要5千！溪湖震福宮清醮公告強收普桌費+丁口錢　村民炸鍋

妻「一個人去墾丁」　夫收信才知被戴綠帽

天兵警巡邏「車停路邊追劇」全被錄　台中警開鍘：各記兩申誡

技壓群雄！高雄特搜KRRT勇奪GRIMP Taiwan國際繩索救助賽亞軍

向太開砲王家衛「投資黑洞、創作無章」　衝上熱搜

幫詐團背書！律師蔡鴻燊蓋章假遺囑　害北市女痛失母千萬房產

藍白力推停止年改　時力：240萬人年金領不到公教人員樓地板一半

回收阿伯孤獨死！他淚：記住他的美好...引3萬人哀悼

100%同意還拖2年！　內行揭都更最大黑洞：比蓋樓還慢

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

5.3萬人揪心！　00946除息0.058元暫貼息

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

社會熱門新聞

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

2外國人手斷騙醫藥費！移民署驅除出境

即／南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷3千萬

快訊／太子集團詐騙　人資主管聲押

太子集團在台「4大神獸」曝　藏2億布加迪+1.6億馬王

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

手機跳出外幣「刷卡通知」 男衝警局助列爭議款項

阿姨是親生媽媽！他42年後DNA鑑定是「母子關係」

日舞者在台行李全被偷　警要查2名清潔工

黃明志涉「謝侑芯謀殺案」引渡來台？　律師揭關鍵

CEO極樂毒趴內幕曝！富家女留學返台淪「上流藥頭」

22歲女藥頭「買毒咖啡包」送住處　母大義滅親報案

更多熱門

相關新聞

「幫你追回款項」　癡情男二度遭詐12萬

「幫你追回款項」　癡情男二度遭詐12萬

詐騙手法不斷翻新，民眾遭受詐騙後，為盡快挽回損失，常會急於尋求協助，詐騙集團常見以「攔截被騙款項」話術二度行騙。刑事警察局近日接獲一起案件，南投縣一名25歲顏姓男子就因輕信「協助追回被騙款項」的說法，再度落入詐騙陷阱，損失新臺幣12萬5千元。

酒駕奪2命！冷血業務舉家逃美7年昨押解返台

酒駕奪2命！冷血業務舉家逃美7年昨押解返台

進口手機殼藏是假2千萬海洛因　娃娃機店台主被逮

進口手機殼藏是假2千萬海洛因　娃娃機店台主被逮

點錯「普發1萬就掰了」！小心8大詐騙手法

點錯「普發1萬就掰了」！小心8大詐騙手法

毒犯發現被跟監失控衝上人行道　3落網1逃逸

毒犯發現被跟監失控衝上人行道　3落網1逃逸

關鍵字：

警政署刑事局詐防中心警監人令

讀者迴響

熱門新聞

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面