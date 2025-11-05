快訊／桃園南門市場大火！火舌濃煙覆蓋建築　居民嚇：瘋狂氣爆

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

位在桃園市桃園區的南門市場5日晚間9時許發生火警，影片中可以看見整個火舌不斷竄出，整個建築被大量的濃煙覆蓋，現場不斷傳出氣爆聲響，消防員目前已趕到現場搶救。

桃園市消防局5日晚間9點35分接獲通報，桃園區文化街南門市場發生火警，立刻派遣轄區分隊前往搶救，趕到後發現是地上1層鐵皮結構建築物起火，立刻布置水線灌救，並在火場引導帶出一名83歲男子，男子未受傷，火勢目前仍在搶救中，起火原因待釐清。

桃園市政府5日晚間10點多也表示，火災將影響下風處區域的空氣品質，提醒居住在下風處的民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。

可能受影響區域如下：



桃園區 ：玉山里、泰山里、龍山里、龍祥里、龍壽里、龍鳳里、中泰里、中德里、南門里、中平里、中山里、中路里、中聖里、中信里、中正里、文明里、南華里、西門里、光興里、長美里、西湖里、文昌里、文化里。



中壢區 ：篤行里、仁德里、忠義里、復華里、中原里、福德里、內壢里、普強里、華愛里、仁愛里、普慶里、普仁里、普忠里。



八德區 ：白鷺里、茄苳里、茄明里、永豐里。

▲附近居民拍下南門市場的火勢。（圖／翻攝自Threads）