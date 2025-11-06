7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天還看手機　超扯畫面PO網被譙翻

▲有網友在臉書上傳一段影片，桃園市平鎮區文化國小附近人行道，7位大媽無視紅燈依然慢吞吞過馬路，引發網友撻伐。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《爆料公社》昨天有網友上傳一段影片，明明是紅燈，桃園市平鎮區7位大媽依然慢吞吞過馬路，還邊走邊聊天、看手機，誇張行徑讓只能待在原地苦等的自小客車駕駛相當無言，將影片PO網後，有網友留言「一個就算了，這他X的是一群欸」；平鎮警方指出，行人闖紅燈違規可依《道路交通管理處罰條例》，將處行為人新台幣500元罰鍰。

這起行人闖越紅燈案例在11月4日上午9時許，地點在桃園市平鎮區廣德街192巷與文化街口，也就是文化國小附近，當時駕駛開車在路口處等待紅綠燈，等綠燈亮了正打算開車時，右側7名大媽竟無視路口車輛，甚至沒抬頭看燈號，大辣辣慢吞吞過馬路，車主事後將行車紀錄器影片PO上網，讓網友公評。

這段行車紀錄器畫面被PO在臉書社團《爆料公社》後，有網友留言「一個就算了，這他X的是一群欸！邊走邊聊天，到底有沒有在看路啊！」帝王條款既出，顯然是助長行人氣焰，用路人的權益誰來顧。有網友留言「行人闖紅燈、政府的德政，很多人不再看紅綠燈了，多了看手機，聊天的時間…. 可不可以違規拘留上課，這沒水準的態度，真該教育、霸王條款鼓勵行人闖紅燈」。

平鎮警方表示，行人闖紅燈違規可依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款舉發，將處行為人新台幣500元罰鍰。另桃園市警方規劃今年11月1日至11月30日，執行「行人交通安全大執法」專案，重點執法項目包括「不暫停讓行人」及「行人違規」等，期望透過嚴格執法，提升駕駛人與行人的守法意識，共同建構更友善、更安全的用路環境。