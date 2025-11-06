老師帶隊闖軌道拍照！國中畢旅「教壞囡仔」　高捷喊話：已違法

記者吳世龍／高雄報導

在網路社群平台上流傳的一段影片，內容顯示，中部某國中學生在畢業旅行期間，為了留下紀念照片，竟闖入高雄輕軌的軌道區內進行擺拍。更令人憂心的是，此危險行為是在有帶隊老師協助下進行的。這不僅是學生的違規，更是帶隊師長在公共安全教育出現的嚴重疏失。

▲學生們為了追求拍照留念效果，竟直接擅自闖入高雄輕軌的軌道區內擺姿勢取景。（圖／翻攝Threads@hdj.ˍ.0106）

高雄捷運公司（高捷）針對這段影片所揭露的亂象，立即發出嚴正聲明。高捷明確指出，輕軌軌道區屬於大眾捷運系統專屬範圍，除了路口劃設的行人穿越道外，嚴禁任何一般民眾擅自進入。無論是學生或老師，若非經授權進入軌道區，皆已違反《大眾捷運法》的相關規定。

高捷公司指出，依據《大眾捷運法》第 50 條規定，違規者可處新臺幣一千五百元以上、七千五百元以下之罰鍰。此舉不僅會影響輕軌的正常營運秩序，對列車行車安全構成潛在威脅，更嚴重危及行為人自身的生命安全。

高雄捷運公司嚴肅呼籲，不論是學生或帶隊師長，都應以身作則，務必遵守公共場所的安全規範。任何違規進入軌道區的行為，都將對自身、學生以及大眾運輸的營運安全造成極大危害，並需承擔相應的法律與罰款責任。

