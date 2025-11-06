用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

▲台電核二廠廠長曾文煌涉貪220萬元，法院裁定延長羈押2月。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉人豪／台北報導

台電第二核能發電廠廠長曾文煌、林口電廠廠長朱允中，涉嫌在辦理廠內系統設備採購案時，收受廠商賄款，其中曾文煌索賄取得220萬元後，把錢藏在家中天花板夾層；朱允中則使用廠商的帳戶收賄80萬元並買股。台北地檢署8月15日依行、收賄罪嫌起訴2名廠長及郝姓業者，曾、朱2人羈押禁見3月，2人押期將屆，法院認為2人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，裁定2人從11月15日起延長羈押2月。

起訴指出，核二廠2022年公告預算2415萬元的「減容中心焚化爐控制系統更新」標案，由曹森智經營的山瑞科學公司以1458萬餘元得標後，核二廠長曾文煌以驗收為由索賄200萬元，曹森智為求順利取得工程尾款，親自開車到曾文煌住處，交付裝在紙袋裡的160萬元現金。

曾文煌食髓知味，在2024年的後續延伸的「減容中心焚化爐SCADA主機」採購案中，再次向曹森智索賄20萬元得手，另外又在核二廠「自動化濕式噴砂除污設備」採購案中，以協助爭取預算為由，向廣成企業負責人郝致衡索賄，並且直接在核二廠辦公室內收取20萬元贓款。

除了核二廠曾文煌涉貪，林口廠廠長朱允中也涉嫌在2018年間的「飼煤機減速齒輪箱」採購案中，協助郝致衡取得標案，為了避免行賄事跡敗露，由郝致衡陸續把賄款80萬元存入自己帳戶，再用這些錢幫忙買賣股票，作為貪污對價。

檢察官林俊言起訴痛斥，曾文煌、朱允中是台電電廠廠長，犯行可能帶動下屬貪腐文化恐造成台電公司商譽及競爭力鉅損，影響人民對公營事業的信任，請求法院量處適當之刑，行賄的郝致衡一併起訴，曹森智則因坦承犯行等原因獲緩起訴處分。

曾、朱2人羈押禁見3月，2人押期將屆，法院認為曾文煌自承有刪除與曹森智的LINE對話紀錄；朱允中除有刪除LINE對話紀錄外，更與郝致衡使用具備自動焚毀已讀取訊息功能之通訊軟體SIGNAL聯繫。有相當理由可認2人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，為確保本案後續訴訟程序順利進行，認仍有繼續羈押之必要，裁定2人均自11月15日起延長羈押期間2月，並禁止接見、通信。