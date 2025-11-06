　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

▲▼核二廠廠長曾文煌涉貪，晚間移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲台電核二廠廠長曾文煌涉貪220萬元，法院裁定延長羈押2月。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉人豪／台北報導

台電第二核能發電廠廠長曾文煌、林口電廠廠長朱允中，涉嫌在辦理廠內系統設備採購案時，收受廠商賄款，其中曾文煌索賄取得220萬元後，把錢藏在家中天花板夾層；朱允中則使用廠商的帳戶收賄80萬元並買股。台北地檢署8月15日依行、收賄罪嫌起訴2名廠長及郝姓業者，曾、朱2人羈押禁見3月，2人押期將屆，法院認為2人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，裁定2人從11月15日起延長羈押2月。

起訴指出，核二廠2022年公告預算2415萬元的「減容中心焚化爐控制系統更新」標案，由曹森智經營的山瑞科學公司以1458萬餘元得標後，核二廠長曾文煌以驗收為由索賄200萬元，曹森智為求順利取得工程尾款，親自開車到曾文煌住處，交付裝在紙袋裡的160萬元現金。

曾文煌食髓知味，在2024年的後續延伸的「減容中心焚化爐SCADA主機」採購案中，再次向曹森智索賄20萬元得手，另外又在核二廠「自動化濕式噴砂除污設備」採購案中，以協助爭取預算為由，向廣成企業負責人郝致衡索賄，並且直接在核二廠辦公室內收取20萬元贓款。

除了核二廠曾文煌涉貪，林口廠廠長朱允中也涉嫌在2018年間的「飼煤機減速齒輪箱」採購案中，協助郝致衡取得標案，為了避免行賄事跡敗露，由郝致衡陸續把賄款80萬元存入自己帳戶，再用這些錢幫忙買賣股票，作為貪污對價。

檢察官林俊言起訴痛斥，曾文煌、朱允中是台電電廠廠長，犯行可能帶動下屬貪腐文化恐造成台電公司商譽及競爭力鉅損，影響人民對公營事業的信任，請求法院量處適當之刑，行賄的郝致衡一併起訴，曹森智則因坦承犯行等原因獲緩起訴處分。

曾、朱2人羈押禁見3月，2人押期將屆，法院認為曾文煌自承有刪除與曹森智的LINE對話紀錄；朱允中除有刪除LINE對話紀錄外，更與郝致衡使用具備自動焚毀已讀取訊息功能之通訊軟體SIGNAL聯繫。有相當理由可認2人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，為確保本案後續訴訟程序順利進行，認仍有繼續羈押之必要，裁定2人均自11月15日起延長羈押期間2月，並禁止接見、通信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／郭台銘母親辭世　享嵩壽百歲
副院長與女副主任沙發上連結！　陸醫院值班室影片流出
7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天看手機　超扯畫面譙翻
快訊／全支付發聲明「資安無虞」　不實言論保留法律告訴權
「利息、股利、租金」年結2萬要繳補充保費　政院：不會為難小資
普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完怪怪的：沒安全
二代健保新制「一票房東雙重打擊」　他曝殘酷現實：市場更扭曲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

快訊／台北港捕蟹船翻覆「7人獲救」　台籍船長、1漁工落海失聯中

獨／郝廣民開槓楊醫師掀江湖火拼　被控7罪「安全下莊」內幕曝

7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天還看手機　超扯畫面PO網被譙翻

伴侶鬧分手...她潑油縱火燒死對方3歲女兒！重判20年定讞

高雄3幼兒園虐童逼蛙跳、胸口碎石！教育局：8人停職、園所解約

82歲阿北騎車誤闖國5！內側車道迴轉逆騎　慘被休旅車撞擊

太子集團在台「二把手」羈押　辜淑雯辯「怕得罪老闆」不敢問金流

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

快訊／台北港捕蟹船翻覆「7人獲救」　台籍船長、1漁工落海失聯中

獨／郝廣民開槓楊醫師掀江湖火拼　被控7罪「安全下莊」內幕曝

7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天還看手機　超扯畫面PO網被譙翻

伴侶鬧分手...她潑油縱火燒死對方3歲女兒！重判20年定讞

高雄3幼兒園虐童逼蛙跳、胸口碎石！教育局：8人停職、園所解約

82歲阿北騎車誤闖國5！內側車道迴轉逆騎　慘被休旅車撞擊

太子集團在台「二把手」羈押　辜淑雯辯「怕得罪老闆」不敢問金流

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

快訊／郭台銘悲告！「敬愛的媽媽」郭初永真辭世　享嵩壽百歲

台電指核二、核三廠具重啟條件　民進黨團：應為初步評估

韓職救援王高祐錫下季續留美國　韓媒：明年不會回國

林佳龍宴請駐紐約聯合國常任代表團　團長：台灣是國際不可或缺一員

萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型

「蟻人」艾德華茲回歸首秀拿15分　灰狼23分慘敗遭尼克打爆

才說「我沒那麼愛哭」　溫妮歡慶36歲生日被逼到落淚

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

補充保費改制挨批　石崇良試算講解：領50萬獎金只收2千

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

【黃明志到案】消失2天遭通緝！ 深夜現身警局：我不會逃

社會熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

即／趙少康慘了！大罷免亮票2次　起訴求重刑

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！電纜燒毀慘況曝

桃園南門市場「氣爆」畫面曝！　攤商百萬貨一夜成灰燼

高職女白骨奇案！　19歲成弟弟闖禍替死鬼

男發文「蔣萬安什麼時候發2萬」遭移送

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

即／台中某科大外籍生墜落10樓慘死

太子集團「神獸+2」　超跑價值逾8.5億

桃園南門市場大火　在地人：生活重心突然沒了

更多熱門

相關新聞

台電董座：核二、核三廠具重啟機會與條件

台電董座：核二、核三廠具重啟機會與條件

經濟部日前收到台灣電力公司（簡稱台電）提交的核電廠現況評估報告。台電董事長曾文生表示，根據分析結果，核二廠與核三廠都有重啟的可能性與基礎條件。不過，部分安全檢查需原廠協助，目前正進行相關洽談。

即／台電設備故障！南投5鄉鎮市大範圍停水

即／台電設備故障！南投5鄉鎮市大範圍停水

高雄殯葬處集體貪污　1163具遺體插隊火化

高雄殯葬處集體貪污　1163具遺體插隊火化

憲兵加入「臥龍會」反戰　看《零日攻擊》收30萬慘了

憲兵加入「臥龍會」反戰　看《零日攻擊》收30萬慘了

即／衝撞站務員害落軌摔碎腳骨　無票惡男殺人未遂起訴

即／衝撞站務員害落軌摔碎腳骨　無票惡男殺人未遂起訴

關鍵字：

貪污台電核能廠長起訴

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

韓手遊來台40天停更

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面