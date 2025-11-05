快訊／台電設備故障！南投濁水線5鄉鎮市大範圍停水至晚間10點

▲因台電設備故障，導致原水區水量不足而導致南投縣大範圍停水。（圖／翻攝「南投縣政府」粉絲專頁）

記者高堂堯／南投報導

台水公司稍早發布緊急停水通知，因台電設備故障，導致原水區水量不足，南投縣大範圍停水；縣政府提醒停水期間關閉抽水機馬達、關閉淨水器水源，詳情可電洽台水客服專線1910。



本次停水和復水時間為11月5日早上7時至晚間10時，影響區域和停水範圍如下：

一、水里鄉(除新興村之外)：水里村、農富村、新城村、中央村、城中村、北埔村、鉅工村、永豐村、頂崁村、車埕村、新山村、郡坑村、上安村、民和村、永興村、玉峰村、興隆村及南光村。

二、集集鎮(全鎮)：集集里、和平里、林尾里、田寮里、隘寮里、玉映里、吳厝里、八張里、永昌里、富山里及廣明里。

三、南投市：鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、漳和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、千秋里(部分)、嘉興里、振興里、平和里、永興里、新興里(部份)、永豐里(部份)、福興里(部份)、三興里(部份)、平山里(部份)。

四、竹山鎮：消防訓練中心、中和里、中崎里、德興里、竹圍里、竹山里、中山里、中正里、桂林里、雲林里、硘磘里、鯉魚里(鯉魚國小以北)、福興里、下坪里、 延和里、延祥里、延山里、延正里、延平里、山崇里、富州里、中央里及社寮里(部分)。

五、名間鄉：新民村、南雅村、中正村、仁和村、東湖村、新街村、萬丹村、中山村、濁水村。