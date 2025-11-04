高雄殯葬處集體貪污！14職工削百萬死人錢　1163具遺體插隊火化

▲高雄市殯葬處今年3月爆集體貪污，檢方今日偵查終結，依貪污罪起訴14人。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、潘鳳威／高雄報導

高雄市殯葬處今年3月驚爆集體貪污，蔡男等14名職工涉嫌私下收受殯葬業者每具遺體1000元，協助插隊火化，以配合趕上喪家指定時辰。6年來不法所得共計116萬3000元。高雄地檢署今日偵查終結，依貪污罪將14人起訴。

起訴書指出，蔡男等14人均為高雄市殯葬管理處的職工。依照規定，家屬或殯葬業者如果要辦理遺體火化，必須先提出申請並繳費，高雄市民每具火化費是3500元，外縣市民眾則是1萬元，該費用已包含火化後撿骨裝罐等事宜，家屬無須再繳納任何費⽤，且火化時間和順序都要照即時查詢系統核准的排程來，不能隨意更改。

然而檢方查出，蔡男等人明知道不能亂改火化順序，卻仍和殯葬業者勾結，私下收受殯葬業者紅包，當成在指定時間內完成火化、撿骨裝罐的「協助費」。有些排爐、操爐或撿骨人員，甚至會在火化預訂時間表上特別標註某些案件，讓特定業者的遺體可以插隊火化，以利喪家更快進行後續儀式。

高雄地檢署於今年3月13日指揮法務部調查局南部機動工作站、廉政署南部調查組及保安警察第五總隊等單位，大動作搜索，將高雄市殯葬處及多家殯葬業者等10多人帶回訊問。其中，吳姓、洪姓、蔡姓職工遭聲押，另一名職工則以10萬元交保。

檢方調查指出，蔡男等14人長期收受殯葬業者賄賂，藉機讓遺體插隊火化，每筆收費新台幣1000元，6年多來不法所得高達116萬3000元，換算下來至少有1163具遺體提前火化。案件曝光後，14名涉案職工均遭民政局免職，所有人均坦承犯行，並在偵查期間主動繳回犯罪所得。檢方今日偵查終結，依貪汙罪將14人起訴，建請法院從輕量刑。

民政局表示，高雄火化作業流程自105年建立QRcode機制，各階段皆採數位化管理，三階段重複掃描QRCODE以確認亡者大體身分，並經電腦系統登入及交叉比對，確保火化作業資訊與大體身分正確一致，如有異動調整火化時間，作業流程仍持續由資訊系統監控把關，不會有「錯領親人骨灰」之情事發生。

民政局也強調，除督導殯管處確實各項作業流程外，並指派民政局人員每週不定時赴現場稽核，同時於火化場增設出入口門禁管制及監視系統設備，於主要出入口派遣保全人員駐守控管，須持有證明文件人員經核對後始可進入，嚴禁業者及非作業人員進出，徹底杜絕可能舞弊管道。持續對殯管處同仁加強法紀教育，深化廉政觀念，對於違法失職行為絕不寬貸。呼籲殯葬業者應嚴守法令規範，以合法、公開及透明的方式提供服務，共同維護並端正殯葬風氣。