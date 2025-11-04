鐵衛憲兵加入「臥龍會」反戰　看《零日攻擊》收30萬下場慘了

▲台北地檢署起訴許姓憲兵涉嫌違反忠誠義務收賄。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

又有軍人因財務問題陷入違法情境！前中士憲兵許姓男子，去年因缺錢花用，加入「臥龍會」尋求資助，會中規定要成員堅守和平，並提供組織所需協助，許男除了偷偷列印個人的兵籍資料給臥龍會，還闡述觀看連續劇《零日攻擊》的反戰心得，藉此獲得30多萬元好處。台北地檢署認定許男違反軍人忠誠義務，4日依違背職務收賄等罪起訴。

據了解，已遭汰除的許男年僅20多歲，因購買機車等開銷積欠債務，因此在2024年間上網尋找貸款公司協助，郵局帳戶因此被詐騙集團拿去當人頭帳戶，檢警偵辦詐欺案期間，發出傳票給許男，台北憲兵隊因此察覺有異，展開自清後報請檢察官指揮偵辦。

檢憲調查，許男聽信貸款人員介紹，加入Telegram群組「臥龍會」，群組中有明文幫規，要成員立場反戰、和平，在組織有需要時，提供必要協助或資訊，而許男為了證實自己的軍職身分，不但用部隊電腦查詢自己兵籍資料後，傳送給對方，還應對方要求，發表對兩岸情勢的看法，並分享看完《零日攻擊》後，希望戰爭不要發生。

在許男加入「臥龍會」期間，也曾好奇其他成員身分，但對方始終保密不提，反而是向許男探詢台灣軍事演習的情資，許男都以自己並非作戰單位，無法得知相關訊息為由拒絕，但對方仍陸續提供總計30多萬元資金，且不用許男還錢。

檢察官函詢政戰局，許男個人兵籍資料雖非軍事祕密，但文件上印有密字等級，仍屬一般公務秘密，不得對外提供，此外，許男身為軍人，理應效忠國家，卻加入要求軍職成員提供協助的組織，違反忠誠義務，因此依違背職務收賄等罪嫌將許男提起公訴。