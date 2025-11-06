川普關稅案不怕輸？　專家：敗訴照樣能徵稅「B計畫」曝光

▲ 川普關稅面臨最高法院審理。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院當地6日將辯論川普政府運用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）大規模徵收關稅的合法性爭議，這項判決將決定川普是否能繼續以「國家緊急狀態」為由主導全球貿易政策。但美媒分析，即便面臨司法挑戰，川普政府已備妥多項替代法案，確保關稅政策不會因敗訴而中斷。

《紐約時報》報導，川普自今年4月起援引IEEPA，聲稱美國與各國間「巨大且持續的」貿易逆差構成國家緊急狀態，據此對包括中國、墨西哥、加拿大及歐洲盟友在內的數十個貿易夥伴課徵進口關稅。此前，他也在2月針對墨西哥、加拿大和中國實施額外徵稅，理由是這些國家未能有效阻止移民和非法芬太尼流入美國。

1977年通過的IEEPA原先是為使總統在面臨源自境外並涉及美國國安、外交或經濟威脅的異常且重大威脅時，能迅速採取經濟行動應對，過去歷任總統多用於實施制裁、出口管制或限制特定交易、對外投資，

相較傳統的《貿易擴展法》（Trade Expansion Act）第232條要求總統在270天內完成調查報告，才能以國安為由課稅，IEEPA提供更大彈性，讓總統能迅速調整稅率。戰略與國際研究中心（CSIS）經濟項目主任勒克（Philip Luck）表示，「這是一項非常廣泛的工具，讓總統能對貿易夥伴施加相當重大的經濟代價。」

面對十多個州政府和小企業的法律挑戰，下級法院雖認定緊急狀態法未授權總統實施如此規模的關稅，但允許在訴訟期間持續徵稅。白宮發言人李維特4日也透露，政府「一直在準備B計畫」，但樂觀預期最高法院會做出正確裁決。

貿易律師和政府官員指出，即使最高法院推翻IEEPA關稅，川普政府仍有多種替代方案。除《貿易擴展法》第232條以外，包括運用1974年《貿易法》（Trade Act）第122條實施為期150天的15%全球關稅，以應對「巨大且嚴重的」貿易逆差；還可透過第301條針對不公平貿易行為展開調查後課稅。

根據國會研究處（CRS）報告，美國歷任總統已援引IEEPA宣布69次國家緊急狀態，其中39次仍然有效，平均持續近十年，川普第一任期間也曾運用此法制裁委內瑞拉國營石油公司、伊朗政府及國際刑事法院高層官員。

愛荷華州農民聯盟主席萊曼（Aaron Lehman）在4日記者會上表達擔憂，希望最高法院判決能突顯國會作為獨立制衡力量的必要性，「讓我們能回歸更務實的貿易方式。」