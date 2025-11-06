　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅案不怕輸？　專家：敗訴照樣能徵稅「B計畫」曝光

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普關稅面臨最高法院審理。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院當地6日將辯論川普政府運用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）大規模徵收關稅的合法性爭議，這項判決將決定川普是否能繼續以「國家緊急狀態」為由主導全球貿易政策。但美媒分析，即便面臨司法挑戰，川普政府已備妥多項替代法案，確保關稅政策不會因敗訴而中斷。

《紐約時報》報導，川普自今年4月起援引IEEPA，聲稱美國與各國間「巨大且持續的」貿易逆差構成國家緊急狀態，據此對包括中國、墨西哥、加拿大及歐洲盟友在內的數十個貿易夥伴課徵進口關稅。此前，他也在2月針對墨西哥、加拿大和中國實施額外徵稅，理由是這些國家未能有效阻止移民和非法芬太尼流入美國。

1977年通過的IEEPA原先是為使總統在面臨源自境外並涉及美國國安、外交或經濟威脅的異常且重大威脅時，能迅速採取經濟行動應對，過去歷任總統多用於實施制裁、出口管制或限制特定交易、對外投資，

相較傳統的《貿易擴展法》（Trade Expansion Act）第232條要求總統在270天內完成調查報告，才能以國安為由課稅，IEEPA提供更大彈性，讓總統能迅速調整稅率。戰略與國際研究中心（CSIS）經濟項目主任勒克（Philip Luck）表示，「這是一項非常廣泛的工具，讓總統能對貿易夥伴施加相當重大的經濟代價。」

面對十多個州政府和小企業的法律挑戰，下級法院雖認定緊急狀態法未授權總統實施如此規模的關稅，但允許在訴訟期間持續徵稅。白宮發言人李維特4日也透露，政府「一直在準備B計畫」，但樂觀預期最高法院會做出正確裁決。

貿易律師和政府官員指出，即使最高法院推翻IEEPA關稅，川普政府仍有多種替代方案。除《貿易擴展法》第232條以外，包括運用1974年《貿易法》（Trade Act）第122條實施為期150天的15%全球關稅，以應對「巨大且嚴重的」貿易逆差；還可透過第301條針對不公平貿易行為展開調查後課稅。

根據國會研究處（CRS）報告，美國歷任總統已援引IEEPA宣布69次國家緊急狀態，其中39次仍然有效，平均持續近十年，川普第一任期間也曾運用此法制裁委內瑞拉國營石油公司、伊朗政府及國際刑事法院高層官員。

愛荷華州農民聯盟主席萊曼（Aaron Lehman）在4日記者會上表達擔憂，希望最高法院判決能突顯國會作為獨立制衡力量的必要性，「讓我們能回歸更務實的貿易方式。」

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／郭台銘母親辭世　享嵩壽百歲
副院長與女副主任沙發上連結！　陸醫院值班室影片流出
7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天看手機　超扯畫面譙翻
快訊／全支付發聲明「資安無虞」　不實言論保留法律告訴權
「利息、股利、租金」年結2萬要繳補充保費　政院：不會為難小資
普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完怪怪的：沒安全
二代健保新制「一票房東雙重打擊」　他曝殘酷現實：市場更扭曲

酒駕撞死人「竟是戒癮諮商師」　他曾出書勸世：很危險

海鷗颱風肆虐逾140死　菲律賓總統批准宣布「國家災難狀態」

狂動27刀整成真人芭比　31歲女網紅「半裸離奇身亡」疑提供性服務

威廉重現黛妃34年前經典畫面　里約基督像前向母親致敬

「台灣這款食物」登上外媒榜單！　激讚：不普通的零食

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

蘇丹葬禮遭血洗！　武裝分子「集體輪暴婦女、屠殺40人」慘況曝

墜毀瞬間！貨機「淪火球」從眼前呼嘯而過　駕駛親眼目睹嚇爆

30歲台女關西機場被捕！　緝毒犬嗅出「20kg液態大麻」史上最多

桃園大溪2022年2月間發生一起民宅縱火案，縱火的鄧姓女子因與同伴游姓女子鬧分手，憤而潑汽油縱火燒死游女的3歲女兒。一審國民法官將鄧女重判有期徒刑20年，案件上訴二審後，高等法院也維持20年刑度。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

