　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅還有B計畫　高盛：即便敗訴「影響仍有限」

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普4月初在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普關稅案5日登上最高法院，但即便最終敗訴，其政府已備妥多項替代方案，確保政策不因敗訴而中斷。高盛（Goldman Sachs）最新報告也指出，即使大法官們裁定關稅不具合法性，對美國主要貿易夥伴的影響仍相當有限。

高盛指出，多名大法官對於川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅的合法性表達質疑，判決結果仍然懸而未決。

高盛首席經濟學家哈齊烏斯（Jan Hatzius）團隊「Wind Trading Desk」分析，法庭辯論顯示大法官之中可能有4人反對政府立場、3人支持、2人立場搖擺。保守派大法官高蘇奇（Gorsuch）基於國會授權問題傾向反對，而自由派3大法官傑克遜（Jackson）、卡根（Kagan）、索托瑪約（Sotomayor）則明確質疑政府論點。關鍵搖擺票落在巴瑞特（Barrett）與首席大法官羅伯茨（Roberts）身上。

▲▼美國最高法院。（圖／路透）

▲美國最高法院。（圖／路透）

高盛預估，即使法院駁回IEEPA關稅，川普政府仍可透過其他法律途徑實施類似關稅，包括《1974年貿易法》第122條與第301條，《1962年貿易擴展法》第232條，《1930年關稅法》第338條等法源。

截至9月，川普政府已徵收約890億美元IEEPA關稅，預計今年12月或明年1月判決出爐時，此金額將達1150億至1450億美元。

高盛評估，就算敗訴，對主要貿易夥伴的實質影響微乎其微，僅少數小型貿易夥伴可能獲得輕微關稅減免，退稅程序也將曠日廢時，「對市場而言，關於關稅的不確定性遠遠尚未結束。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
古馬雅最大建築群竟是「宇宙地圖」　光學遙測驚人發現
道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡
快訊／國道一號「貨車翻覆」死傷不明　嚴重回堵
快訊／烏克蘭女星佳娜生了！　「上空抱嬰」慶賀
鳳凰颱風挑戰護國神山！　最新各國路徑圖曝
教士震撼宣布！　前牛棚大將接掌兵符
「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！　上線1舉動被抓包
鳳凰估北轉撲台灣！　豪雨紫到發白
「粥餅倫」上當了！　信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

OpenAI不追求「大到不能倒」　奧特曼：搞砸也不求政府紓困

「德川家康後代」自嘲跟祖先長太像！　對比照轟動網友

「環球小姐」被羞辱影片曝光！　男總監公開罵笨蛋

川普關稅還有B計畫　高盛：即便敗訴「影響仍有限」

古馬雅最大建築群竟是「宇宙地圖」　光學遙測驚人發現

川普坦言：美國人確實為「關稅之亂」付出一些成本

馬斯克「27兆薪水方案」通過！　特斯拉股東壓倒性力挺

AI神話破裂？輝達「估值泡沫拋售」納指挫近2%　台積電ADR跌1.50％

哈根達斯出包！1款冰棒「誤標成分」恐釀過敏致命　FDA下令召回

美政壇傳奇謝幕！裴洛西宣布不再連任　曾訪台挺民主掀全球震撼

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

南門市場狂燒6小時！豬肉攤改賣薑母鴨又遇大火　損失慘況曝光

OpenAI不追求「大到不能倒」　奧特曼：搞砸也不求政府紓困

「德川家康後代」自嘲跟祖先長太像！　對比照轟動網友

「環球小姐」被羞辱影片曝光！　男總監公開罵笨蛋

川普關稅還有B計畫　高盛：即便敗訴「影響仍有限」

古馬雅最大建築群竟是「宇宙地圖」　光學遙測驚人發現

川普坦言：美國人確實為「關稅之亂」付出一些成本

馬斯克「27兆薪水方案」通過！　特斯拉股東壓倒性力挺

AI神話破裂？輝達「估值泡沫拋售」納指挫近2%　台積電ADR跌1.50％

哈根達斯出包！1款冰棒「誤標成分」恐釀過敏致命　FDA下令召回

美政壇傳奇謝幕！裴洛西宣布不再連任　曾訪台挺民主掀全球震撼

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

鄭明典揭鳳凰「大角度北轉」原因　一圖解釋當颱風遇冷高壓

OpenAI不追求「大到不能倒」　奧特曼：搞砸也不求政府紓困

快訊／國道一號「貨車翻覆」死傷不明　嚴重回堵

等不到關稅降價、台灣豪華品牌開漲　「新年式BMW X1」入手門檻多3萬

快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

晶華「栢麗廳」下殺71折　ITF台北旅展Buffet優惠餐券懶人包

汶萊王子妃31歲生日巨鑽耀眼　拎頂級鱷魚皮包展豪門氣勢

11月7日星座運勢／純情金牛全心全意付出！　牡羊小投資大賺錢

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

【英王親自頒獎】黃仁勳領取工程界諾貝爾獎！　曝英王開口「第一句話」

國際熱門新聞

AI神話破裂？　輝達「估值泡沫」納指重挫近2%

馬斯克「27兆薪水方案」通過！　特斯拉股東壓倒性力挺

謝侑芯命案爆插曲！不明人士冒充家屬領遺體

美政壇傳奇謝幕！裴洛西宣布不再連任

女星離婚後「偷用前夫胚胎」　順產成功

川普坦言：美國人確實為「關稅之亂」付出一些成本

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

32歲台灣人在泰國被抓！

哈根達斯出包！1款冰棒誤標成分恐害休克

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

護理師「殺10病人」減輕工作量　判關到死

21歲女遭3男硬上　芭達雅爆集體性侵

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

YTR爆中國人殺人賣器官　韓警方出手了

更多熱門

相關新聞

擊敗川普與川普主義的方法　「讓他變得無聊」

擊敗川普與川普主義的方法　「讓他變得無聊」

川普並沒有毀掉美國的民主，而是讓民主變得更具娛樂性。他不是專制的陰影，而是自由的變形。真正可怕的，不是他說了什麼，而是群眾不再覺得荒謬。當政治成為一場真人秀，唯一的勝利方式，便是奪走他的舞台——讓他變得無聊。

川普留一手！關稅案打輸「備案曝光」

川普留一手！關稅案打輸「備案曝光」

女縱火燒死伴侶的3歲女兒　重判20年定讞

女縱火燒死伴侶的3歲女兒　重判20年定讞

釜山川習會　川敗習勝一籌

釜山川習會　川敗習勝一籌

閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：作適切考量

閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：作適切考量

關鍵字：

川普最高法院關稅大法官貿易

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

錯過分流登記　財政部曝補救方式

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰變壯＋開外掛！北轉不排除發警報

AI神話破裂？　輝達「估值泡沫」納指重挫近2%

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

鳳凰颱風明起影響台灣！　最快下週一海警、下週二陸警

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面