川普關稅還有B計畫　高盛：即便敗訴「影響仍有限」

▲川普4月初在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普關稅案5日登上最高法院，但即便最終敗訴，其政府已備妥多項替代方案，確保政策不因敗訴而中斷。高盛（Goldman Sachs）最新報告也指出，即使大法官們裁定關稅不具合法性，對美國主要貿易夥伴的影響仍相當有限。

高盛指出，多名大法官對於川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅的合法性表達質疑，判決結果仍然懸而未決。

高盛首席經濟學家哈齊烏斯（Jan Hatzius）團隊「Wind Trading Desk」分析，法庭辯論顯示大法官之中可能有4人反對政府立場、3人支持、2人立場搖擺。保守派大法官高蘇奇（Gorsuch）基於國會授權問題傾向反對，而自由派3大法官傑克遜（Jackson）、卡根（Kagan）、索托瑪約（Sotomayor）則明確質疑政府論點。關鍵搖擺票落在巴瑞特（Barrett）與首席大法官羅伯茨（Roberts）身上。

▲美國最高法院。（圖／路透）

高盛預估，即使法院駁回IEEPA關稅，川普政府仍可透過其他法律途徑實施類似關稅，包括《1974年貿易法》第122條與第301條，《1962年貿易擴展法》第232條，《1930年關稅法》第338條等法源。

截至9月，川普政府已徵收約890億美元IEEPA關稅，預計今年12月或明年1月判決出爐時，此金額將達1150億至1450億美元。

高盛評估，就算敗訴，對主要貿易夥伴的實質影響微乎其微，僅少數小型貿易夥伴可能獲得輕微關稅減免，退稅程序也將曠日廢時，「對市場而言，關於關稅的不確定性遠遠尚未結束。」