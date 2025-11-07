　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」！白宮記者會喊卡

▲▼ 美國藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）主管芬德雷（Gordon Findlay）在白宮記者會中暈倒，川普起身關心。（圖／路透）

▲ 芬德雷在白宮記者會中暈倒，眾人上前協助。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普6日在白宮橢圓形辦公室宣布，已和藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成大幅調降減肥藥售價的協議，未料在場一名諾和諾德高層突然暈倒在地，使記者會一度中斷。

綜合《國會山報》等美媒，事發時禮來執行長瑞克斯（David Ricks）正在台上發言，站在川普身後諾和諾德醫療主管芬德雷（Gordon Findlay）忽然倒下，當時在場的與會者已經站了約30分鐘。

醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）負責人歐茲（Mehmet Oz）等官員立即上前協助，抬起芬德雷雙腳讓他躺在地上，白宮醫療小組迅速應對，記者被請出會場，川普也從座位起身關心。

▲▼ 美國藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）主管芬德雷（Gordon Findlay）在白宮記者會中暈倒，川普起身關心。（圖／路透）

▲ 川普也起身關心。（圖／路透）

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）證實此事，「一家公司代表昏倒了，但預期會完全康復。」記者會重新開始後川普解釋，該名主管只是「有點頭暈」，後來狀況良好。

瑞克斯事後則說明，「去橢圓形辦公室需要站很久，且裡面溫度較高」，但強調白宮醫療團隊已妥善處理，並無需要擔心的問題。

這場記者會主要目的是宣布川普政府與禮來及諾和諾德達成的協議，兩家藥廠同意大幅調降GLP-1類減肥藥物售價，令聯邦醫療保險和醫療補助受益人從2026年開始享有折扣優惠。

川普政府同時宣布將推出「TrumpRx.gov」網站，使消費者可直接以優惠價格購買相關藥物。原先每月花費逾1000美元的Wegovy和Zepbound減肥藥，未來將降至每月245美元；即將上市的口服版本藥物價格更將壓低至每月149美元。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

