川普稱裴洛西是「邪惡女人」：退休對國家是好事

▲川普稱，裴洛西是邪惡女人。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普6日被問及對於前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不再尋求連任一事有何看法，他稱，裴洛西在職期間表現糟糕，「我認為她是個邪惡的女人。我很高興她要退休了，我認為她退休是對國家做出很大貢獻」。

國會山莊報（The Hill）報導，裴洛西1987年起在國會任職，創下美國歷史上首位女性眾議院議長紀錄，至今仍是唯一獲此殊榮的女性政治人物。就在6日這天，裴洛西宣布不再尋求留任的決定，結束數十年政治生涯。

談及裴洛西的決定，川普稱，「我認為她對國家是一個巨大的負擔。我認為她是一個邪惡的女人，工作表現不佳，給國家帶來巨大損失和聲譽上的損害。我認為她很糟糕」。

報導稱，裴洛西向來與川普不合，兩人在政治立場上長期針鋒相對，裴洛西曾在議長任內兩次彈劾川普。川普第一次被彈劾是在2019年，當時他被控涉嫌與烏克蘭政府達成利益交換，拖延軍事援助，要烏克蘭調查2020年總統大選對手拜登；川普第二次被彈劾的時間點則在2021年，主因為2021年1月6日國會大廈攻擊事件。

川普經常用「瘋狂南西」（Crazy Nancy）來稱呼裴洛西。近期，裴洛西同樣火力全開，稱川普是「地球上最糟糕的存在」。