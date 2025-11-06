　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅！　專家警告：恐致痛風

▲大陸社群平台暴紅的下酒菜「肝脆薯了蒜了」。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸社群平台暴紅的下酒菜「肝脆薯了蒜了」。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國社群平台上近期興起一種新奇吃法，被網友戲稱為「肝脆薯了蒜了」的DIY下酒菜。影片中，多名網友將豬肝、薯片（台灣稱洋芋片）與蒜片搭配食用，一口咬下後誇張地表示「上頭」、「絕配」，不少人跟風嘗試後直呼「解鎖神仙吃法」。甚至有網紅宣稱，這種搭配不僅美味，還「健康不傷身」。那麼，這真的是如此嗎？

▲不少網紅實測都稱越吃越「唰嘴」。（圖／翻攝自小紅書，上同）

▲▼DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲不少網紅實測都稱越吃越「涮嘴」。（圖／翻攝自小紅書，上同）

據《央視新聞》報導，「肝脆薯了蒜了」並非一道料理，而是一種零食組合吃法。它的名稱源自「肝脆蒜了」的諧音「乾脆算了」，帶有自嘲意味，頗能表達上班族面對壓力時的「破罐子破摔」情緒。這種玩梗文化讓它在年輕族群中迅速爆紅。

除了名稱吸睛，這種吃法也因「味覺衝突」引發好奇。豬肝的濃郁、薯片的酥脆、大蒜的辛辣，交織出強烈反差的口感。不少人認為大蒜能「中和油膩」，甚至有人以為能讓吃法更健康。

▲網友分享製作方式。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友分享製作方式。（圖／翻攝自小紅書，上同）

營養專家指出，大蒜中的大蒜素與硒確實具抗菌、抗氧化與調節血脂作用，適量攝取有益健康，但若過量或空腹食用，反而會刺激腸胃黏膜，引發不適。此外，大蒜氣味容易殘留口腔，也可能影響社交。

然而，「肝脆薯了蒜了」實際上是妥妥的「高油高鹽組合」，長期食用恐增加肥胖、高血壓及心血管疾病的風險。更值得警惕的是，薯片在高溫油炸過程中會產生「丙烯醯胺」，世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）已將其列為2A類致癌物（對人類可能致癌）。專家提醒，偶爾少量食用問題不大，但若頻繁或大量食用，將使身體承擔額外健康風險。

▲▼DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼「肝脆薯了蒜了」小小一個仍存在健康風險。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

此外，每100克豬肝含275毫克嘌呤，屬高嘌呤食物，卤製豬肝的膽固醇更高達469毫克，痛風或血脂異常者應謹慎食用。若長期或過量攝取，恐導致血脂升高、痛風發作等問題。

換句話說，「肝脆薯了蒜了」雖能滿足味蕾與話題，但若想真正「健康不傷身」，恐怕還是「算了」。專家也指出，建議一次別食用超過四組，以免造成身體健康的負擔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝
快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市
快訊／天剛資訊出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談
太子集團「層峰派對」淫亂內幕曝！　出口海量台女模網紅性服務
快訊／姊死妹重傷！　三重男現行犯逮捕
快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」搶救無效亡
快訊／三重男砍殺2姊妹！　姊刀插胸口命危、妹重傷
快訊／蘇丹紅辣椒粉海削4千萬！　津棧老闆李彥廷一審判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

重慶凶宅法拍！起拍價829萬　法院提醒：債權人屋內不正常死亡

貴州的移動城堡！百餘人肩扛木屋　總重6噸...當地習俗流傳許久

DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅！　專家警告：恐致痛風

香港「劍后」江旻憓參選旅遊界別議員　被質疑與旅遊毫無關係

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

深圳華強北商城「記憶體晶片」瘋漲「快過黃金」　AI崛起破供需平衡

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO　休息5天現身：看人還是重影

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元！　黃牛笑：排5hr還買不到

紐議員參加台灣雙十酒會遭訓斥　陸使館再嗆：嚴重違反一中承諾

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」　170公分內具女性特徵體態

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

重慶凶宅法拍！起拍價829萬　法院提醒：債權人屋內不正常死亡

貴州的移動城堡！百餘人肩扛木屋　總重6噸...當地習俗流傳許久

DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅！　專家警告：恐致痛風

香港「劍后」江旻憓參選旅遊界別議員　被質疑與旅遊毫無關係

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

深圳華強北商城「記憶體晶片」瘋漲「快過黃金」　AI崛起破供需平衡

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO　休息5天現身：看人還是重影

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元！　黃牛笑：排5hr還買不到

紐議員參加台灣雙十酒會遭訓斥　陸使館再嗆：嚴重違反一中承諾

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」　170公分內具女性特徵體態

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

南投黑狗中「山豬吊」哀嚎　獵人秒放血裝袋辯稱：是山豬

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部：球團會有法律行動

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

王子慘遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝光

紐時作家稱「美挺台日子已不復返」　AIT：反對任一方改變現狀

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

洗劫進安宮神像千萬法飾　竊賊進大殿就感應：媽祖要我回頭是岸

中華電信3大主軸助攻台灣影視　談串流平台合併：必然過程

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

大陸熱門新聞

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出 雙雙停診接受調查

一家三口同月同日生！護理長驚呆

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體 連續曝光合成影像曝

路透：中國令停用外國AI晶片

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染 房東嘆：像失戀一樣

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」 170公分內具女性特徵體態

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

最大「超級月亮」來了！ 2025滿月最接近地球的一次

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌 體脂率超15％顛覆外界印象

京東首輛電動車「國民好車」出廠 長沙產線號稱「53秒」可造一輛

更多熱門

相關新聞

買洋芋片結果「整包都空氣」！樂事小編回應

買洋芋片結果「整包都空氣」！樂事小編回應

一位民眾日前購買了樂事洋芋片，沒想到打開包裝以後，發現裡面什麼都沒有，滿滿一包空氣讓他傻眼直呼「你樂事不行欸」。對此，樂事的小編也在下方留言回應，希望網友能夠私訊粉絲團，以解決這次事件。

中秋節85度C咖啡「第二杯4折」

中秋節85度C咖啡「第二杯4折」

德商店夜間「禁售啤酒洋芋片」　學生抗議

德商店夜間「禁售啤酒洋芋片」　學生抗議

中華郵政推「蚵仔煎洋芋片」中元聯名箱　8/11限量5400箱開搶

中華郵政推「蚵仔煎洋芋片」中元聯名箱　8/11限量5400箱開搶

洋芋片「長毛」？毒物醫示警：出現1異狀快丟掉

洋芋片「長毛」？毒物醫示警：出現1異狀快丟掉

關鍵字：

肝脆薯了蒜了蒜頭洋芋片鵝肝豬肝

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面