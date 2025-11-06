DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅！　專家警告：恐致痛風

▲大陸社群平台暴紅的下酒菜「肝脆薯了蒜了」。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國社群平台上近期興起一種新奇吃法，被網友戲稱為「肝脆薯了蒜了」的DIY下酒菜。影片中，多名網友將豬肝、薯片（台灣稱洋芋片）與蒜片搭配食用，一口咬下後誇張地表示「上頭」、「絕配」，不少人跟風嘗試後直呼「解鎖神仙吃法」。甚至有網紅宣稱，這種搭配不僅美味，還「健康不傷身」。那麼，這真的是如此嗎？

▲不少網紅實測都稱越吃越「涮嘴」。（圖／翻攝自小紅書，上同）

據《央視新聞》報導，「肝脆薯了蒜了」並非一道料理，而是一種零食組合吃法。它的名稱源自「肝脆蒜了」的諧音「乾脆算了」，帶有自嘲意味，頗能表達上班族面對壓力時的「破罐子破摔」情緒。這種玩梗文化讓它在年輕族群中迅速爆紅。

除了名稱吸睛，這種吃法也因「味覺衝突」引發好奇。豬肝的濃郁、薯片的酥脆、大蒜的辛辣，交織出強烈反差的口感。不少人認為大蒜能「中和油膩」，甚至有人以為能讓吃法更健康。

▲網友分享製作方式。（圖／翻攝自小紅書，上同）

營養專家指出，大蒜中的大蒜素與硒確實具抗菌、抗氧化與調節血脂作用，適量攝取有益健康，但若過量或空腹食用，反而會刺激腸胃黏膜，引發不適。此外，大蒜氣味容易殘留口腔，也可能影響社交。

然而，「肝脆薯了蒜了」實際上是妥妥的「高油高鹽組合」，長期食用恐增加肥胖、高血壓及心血管疾病的風險。更值得警惕的是，薯片在高溫油炸過程中會產生「丙烯醯胺」，世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）已將其列為2A類致癌物（對人類可能致癌）。專家提醒，偶爾少量食用問題不大，但若頻繁或大量食用，將使身體承擔額外健康風險。

▲▼「肝脆薯了蒜了」小小一個仍存在健康風險。（圖／翻攝自小紅書）

此外，每100克豬肝含275毫克嘌呤，屬高嘌呤食物，卤製豬肝的膽固醇更高達469毫克，痛風或血脂異常者應謹慎食用。若長期或過量攝取，恐導致血脂升高、痛風發作等問題。

換句話說，「肝脆薯了蒜了」雖能滿足味蕾與話題，但若想真正「健康不傷身」，恐怕還是「算了」。專家也指出，建議一次別食用超過四組，以免造成身體健康的負擔。