洋芋片「長毛」疑馬鈴薯發芽？毒物醫示警：出現1異狀快丟掉

▲毒物科醫師提醒，如果洋芋片出現發綠或其他異狀，應該將整包丟棄，以免吃下毒素。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

不少民眾嘴饞時，喜歡來包洋芋片過癮，但最近就有一名男子吃了半包洋芋片才發現，其中一片的邊緣竟出現3至4條奇怪的長絲，不禁懷疑是否是馬鈴薯發芽，最終只好把洋芋片丟掉。對此，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海就指出，如果發現洋芋片出現異狀，還是建議把整包丟掉，避免吃下毒素。

一名網友日前在Threads發文指出，他買了洋芋片當宵夜吃，沒想到其中一片長出了幾條長長的絲，讓他忍不住驚呼「這是發芽的馬鈴薯片嗎？不確定是什麼，吃到一半才發現欸！不會有事吧？」「那一片不知道長什麼絲的沒吃，已經丟掉了」。

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貼文曝光後，其他網友紛紛在底下留言，「洋芋片控第一次看到，這個回報一下公司大概會補個幾箱給你？」「這個是馬鈴薯的根來的，發芽不是長這樣的。因為我買過有一條根的馬鈴薯回家」、「今天去全聯的時候剛好看到，這是根，不是芽，若是芽就不能吃了」、「長慧根的馬鈴薯，還沒成精就被人類切片了」、「真的是發芽會有危險」、「會有神經毒，最好不要」、「哇那就代表真的是一整顆馬鈴薯做的耶」。

還有一名網友在留言區分享，自己買了包非海苔口味的洋芋片，結果其中一片的邊緣出現奇怪的綠色，讓她無奈表示「才剛看完這篇就吃到綠色的是什麼意思？」

根據《中時新聞網》報導，顏宗海說明，如馬鈴薯發芽了，就不能再食用，也不可以拿來製作成洋芋片，而針對網友的洋芋片疑似出現發芽的情況，由於無法光從照片判斷長絲是什麼，還是建議民眾，只要發現洋芋片味道或外觀有異狀，都應該馬上停止食用。

顏宗海也提到，若洋芋片出現綠色，可能是含有「龍葵鹼」（又稱茄鹼）的天然毒素，這是植物對害蟲的自然防禦機制，具神經與腸胃毒性，有殺蟲特性，如誤食可能導致噁心、嘔吐、喉嚨灼熱、腹瀉與頭痛等症狀，嚴重甚至會導致心律不整、昏迷，甚至死亡，而因為「龍葵鹼」無法用肉眼辨識，吃洋芋片時一旦發現異常，還是把整包丟棄為妙。

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