生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

內湖影城旁驚見「撐傘排隊人潮」　以為是搶票！家長秒懂曝真相

▲▼ 。（圖／網友授權引用）

▲大批民眾冒雨排隊。（圖／網友授權引用）

記者施怡妏／綜合報導

台北市內湖區近日陰雨不斷，但東湖街頭竟出現一整排撐傘排隊人潮，場面壯觀，引發路人側目，不少人以為又有熱門動漫活動開跑，像是之前《鏈鋸人 蕾潔篇》上映時的排隊情況。釣出內行人解答，其實是家長替小孩搶名額，「補習班劃位啦，這裡排隊的狀況每一陣子就會看到」。

有網友在臉書社團「我是東湖人」發文，大批民眾不畏風雨、撐傘站在路邊，隊伍從建築物的門口，一路延伸到轉彎處的騎樓，原PO好奇問「請問這是排什麼？」由於旁邊就是影城，不少人誤以為是強檔電影上映，排隊搶買周邊商品，或是有明星快閃活動。

貼文曝光，有內行人解釋，是在排補習班劃位，「一看就是一堆辛苦的中年爸媽在為小孩排隊」、「這裡排隊的狀況每一陣子就會看到，補習班的」、「因為小孩還要等下課時間才能去排隊，如果要前面一點的位置就必須出動家長」。

事實上，這樣的場景對不少家長來說早已見怪不怪，每逢新學期或新課程開始前，熱門補習班總會吸引家長搶破頭，甚至還有人前一晚就來卡位，只為爭取到好的座位。

曾有一名爸爸在社群發文，為了替兒子搶到好位置，凌晨2點就到補習班排隊，而且抵達現場時，人龍已經從10樓排到7樓，全部人都窩在樓梯間排隊，且聽說排隊人潮排到地下二樓，讓他很驚訝。爸爸也透露，因為兒子希望可以坐前面一點的位置，才會去排隊搶先劃位。

．本文經原PO授權轉載。

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

副院長與女副主任沙發上連結！　陸醫院值班室影片流出
7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天看手機　超扯畫面譙翻
快訊／全支付發聲明「資安無虞」　不實言論保留法律告訴權
「利息、股利、租金」年結2萬要繳補充保費　政院：不會為難小資
普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完怪怪的：沒安全
二代健保新制「一票房東雙重打擊」　他曝殘酷現實：市場更扭曲
快訊／豬瘟防疫不力！　中市府開鍘：2局長+1處長被拔官

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台北市政府總預算案昨日送市議會大會一讀，不過，民進黨籍議員顏若芳因不滿市府直接否定北市普發現金提案，將包含總預算在內的17個市府提案全數暫擱，希望市府還是要來溝通說明。台北市長蔣萬安今（6日）受訪表示，民進黨議員要北市府用「老本」發現金，完全不合理，北市府會持續與議會溝通。

關鍵字：

補習班台北市家長排隊教育

