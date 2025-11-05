　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

特教生遭毆瘀青照曝　家長批蔣萬安傲慢：老師都承認了還調查？

▲林延鳳揭特教生遭校方不當對待未通報，並與特教生家長開記者會要求台北市長蔣萬安道歉。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲林延鳳揭特教生遭校方不當對待未通報，並與特教生家長開記者會要求台北市長蔣萬安道歉。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議員林延鳳今（5日）於台北市長蔣萬安專案報告質詢中揭露，台北市某特教幼兒園有學童被校車上的隨車教保員不當管教，中間長達11天，學校通報機制失能，也未隔離加害人與被害人，違反兒少保護機制。林延鳳下午攜該名特教生家長陳先生召開記者會表示，蔣萬安的孩子是寶，其他家長的孩子就是草嗎？陳先生說，蔣萬安答詢態度傲慢，該名教保員已承認毆打孩童，事情已經有答案了，為什麼還要官方的說還在調查中？「家長是不是會等到沒有答案的結果？」

林延鳳上午質詢蔣萬安時揭露，台北市一所特教幼兒園發生教保員在校車上不當管教特教生事件，一位具多重障礙的學童，遭校方隨車人員動手打到大腿瘀青，但校方在家長反映後，竟僅對施暴者口頭告誡，並未將他與受害學童隔離，更未依規定通報，完全不符兒少法規定，也未見市府積極督促處理，如今學童的哭聲成了受虐恐怖片。蔣萬安則說，若校方延誤通報，會依法追究校方責任。

▲特教生遭老師毆打的驗傷單與報案三聯單。（圖／林延鳳提供）

▲▼特教生遭老師毆打的驗傷單與報案三聯單。（圖／林延鳳提供）

▲特教生遭老師毆打的驗傷單與報案三聯單。（圖／林延鳳提供）

林延鳳痛批，校方在事件發生隔日看過監視器畫面內容後，在第一次校安通報的內容中竟指涉案人員「不詳」，也沒有依規定分開施暴者與被害人，還讓他繼續與受害學童同車，僅「口頭提醒加害者要注意行為」，也遲未執行兒少保護通報，更沒有啟動調查小組，期間也不主動與家長聯繫，至今未向家長表達歉意。

林延鳳下午與該名特教生家長陳先生召開記者會，質疑為什麼事發半個月，學校還沒對家長還積極聯繫跟表達歉意？這是校長的態度嗎？孩子們的狀況，由於是特教生的關係，很多都是沒辦法清楚表達，到底過去還有沒有其他孩子也受到這種對待？目前有跟學校調更之前的監視，希望教育局不要只做表面功夫，要查就好好查，加害人都已經承認毆打小孩了。

林延鳳質疑，難道蔣萬安的孩子是寶，其他家長的孩子就是草嗎？只會嘴巴說最重視孩子教育嗎？

家長陳先生也說，老師說小朋友在車上翹腳，所以就打小孩，小朋友回到家紅腫過了半小時還沒消退，孩子都是爸媽心中的一塊肉，當下立即聯絡教保員，但收到的都是官方回答，還說小朋友很快樂，但小孩明明情緒就很低落！陳先生指出，該名教保員已承認毆打小孩，目前也離開學校了，上午觀看林延鳳議員質詢市長的畫面，看到的是非常傲慢的態度，明明事情已經有答案了，為什麼還要官方的說還在調查中？

陳先生感嘆，為了孩子的校園安全，真的拜託市長，不是一句還在調查中就好了，「家長是不是會等到沒有答案的結果？」小朋友現在很抗拒坐校車；他認為，蔣萬安道歉對家長來說是必須的，麻煩市長好好督促教育局跟學校，到底要如何處理這件事？這位校長才上任兩個月就發生這種事，真的已不適任。

針對啟明學校人員疑似不當管教一事，北市教育局表示，第一時間立即介入，明確要求學校召開校事會議啟動調查，並指派督學進入校查察學校行政處理程序，另檢討隨車人員管理SOP，全面強化特教學生安全防護。教育局強調，一定從速從嚴調查，只要查有疏失，必定依法究責、絕不護短。教育局強調，面對幼兒不當對待案件堅守零容忍原則，與家長站在一起，會持續督導學校，全力守護幼生權益。

▲北市某特教幼兒園爆出教保員不當管教學童，家長氣憤報警，教育局介入調查中。（圖／林延鳳議員辦公室提供）

▲▼北市某特教幼兒園爆出教保員不當管教學童，家長氣憤報警，教育局介入調查中。（圖／林延鳳議員辦公室提供）

▲北市某特教幼兒園爆出教保員不當管教學童，家長氣憤報警，教育局介入調查中。（圖／林延鳳議員辦公室提供）

台北市立啟明學校則回應，有關學校臨時隨車人員疑似不當管教爭議事件，學校於事發隔天因家長會反應而知悉，當日立即進行校安通報、保留影像。事後，於影像確認隨車人員有不當行為後，立即終止聘僱，維護幼兒權益。學校向被害幼兒及家長表達真誠歉意，已召開校事會議，全部委任外聘專業人員組成處理小組，從速從嚴調查相關違失人員，並將爭議影像提供警方偵查，並即刻啟動被害人保護措施，加強維護被害人受教權及身心安全之維護，深切檢討隨車人員之管理制度與流程，並全面強化特教學生之安全防護與親師溝通。

更多新聞
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，國民黨台北市議員秦慧珠稱讚副市長李四川功不可沒，並認為他可以放心去選新北市長了；而李四川強調自己每天回新北，不是選市長是回家睡覺。對此，民進黨新北市議員翁震州5日表示，李四川有沒有在尖峰時刻、下雨或豔陽天，自己騎一週的機車上下班看看，體驗中永和、新店通勤族是怎麼被整的？

蔣萬安台北市啟明學校虐童虐兒林延鳳特教生

