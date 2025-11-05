特教生翹腳遭教保員毆打　校方整理時間序致歉：行為人已停聘

▲林延鳳揭特教生遭校方不當對待未通報，並與特教生家長開記者會要求台北市長蔣萬安道歉。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議員林延鳳今（5日）於台北市長蔣萬安專案報告質詢中揭露，台北市某特教幼兒園有學童被校車上的隨車教保員不當管教，中間長達11天，學校通報機制失能，也未隔離加害人與被害人，違反兒少保護機制。校方澄清，事發後隔天就進行校安通報，確認此事後已立即將行為人停聘，並向家長道歉。教育局也表示，已派員入校督導從速從嚴調查，只要有疏失就依法究責、絕不護短。

陳姓家長下午出面表示，老師說小朋友在車上翹腳，所以就打小孩，小朋友回到家紅腫過了半小時還沒消退，孩子都是爸媽心中的一塊肉，當下立即聯絡教保員，但收到的都是官方回答，還說小朋友很快樂，但小孩明明情緒就很低落！陳先生指出，該名教保員已承認毆打小孩，目前也離開學校了，上午觀看林延鳳議員質詢市長的畫面，看到的是非常傲慢的態度，明明事情已經有答案了，為什麼還要官方的說還在調查中？

校方說，事發隔天家長會接獲反應立即校安通報、保留影像，於影像確認隨車人員有不當行為後，立即終止聘僱，並向被害幼兒及家長表達歉意，目前已召開校事會議，委任外聘專業人員組成處理小組，從速從嚴調查相關違失人員，並將爭議影像提供警方偵查。

校方指出，目前已啟動被害人保護措施，加強維護被害人受教權及身心安全維護，深切檢討隨車人員管理制度與流程，並全面強化特教學生之安全防護與親師溝通。

北市教育局也已指派督學入校查察學校行政處理程序，另檢討隨車人員管理SOP，全面強化特教學生安全防護，並強調一定從速從嚴調查，只要查有疏失，必定依法究責、絕不護短，強調會與家長站在一起持續督導學校。