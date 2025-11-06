　
政治

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

▲蔣萬安今日出席遠見高峰會。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安今日出席遠見高峰會。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府總預算案昨日送市議會大會一讀，不過，民進黨籍議員顏若芳因不滿市府直接否定北市普發現金提案，將包含總預算在內的17個市府提案全數暫擱，希望市府還是要來溝通說明。台北市長蔣萬安今（6日）受訪表示，民進黨議員要北市府用「老本」發現金，完全不合理，北市府會持續與議會溝通。

顏若芳昨日表示，這次主要針對普發現金議題而暫擱預算，從上週到這週，台北市府說明台北沒有條件，但是財政局給的資料，很多都是預估未來建設等，但未來的東西都說不準，財政局如何初估？包含捷運等建設，也都是中央每年設計規畫都會有補助，但北市把全部數字兜一起玩數字遊戲，這是不合理的。

顏若芳指出，這次財劃法修正，台北市多拿442億元，也沒有編列在預算當中，市府的說法是，因為權責並未分清楚，但其他縣市也是同理，為何新北、桃園、台中等都把多拿的統籌分配款納入預算當中了，唯獨台北市沒有，她對於這些事情有意見，因此全部先暫擱。

對於昨天民進黨議員顏若芳將總預算在內的17市府提案全數暫擱，蔣萬安今日出席遠見高峰會堵訪時表示，中央是超收稅收普發民進黨議員是要北市府用老本，完全不合理，北市府會持續與議會溝通。
 

內湖驚見「撐傘排隊人潮」！家長一看秒懂

內湖驚見「撐傘排隊人潮」！家長一看秒懂

台北市內湖區近日陰雨不斷，但東湖街頭竟出現一整排撐傘排隊人潮，場面壯觀，引發路人側目，不少人以為又有熱門動漫活動開跑，像是之前《鏈鋸人 蕾潔篇》上映時的排隊情況。釣出內行人解答，其實是家長替小孩搶名額，「補習班劃位啦，這裡排隊的狀況每一陣子就會看到」。

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

2026北市藍白合　戴錫欽：蔣萬安可幫民眾黨站台

2026北市藍白合　戴錫欽：蔣萬安可幫民眾黨站台

罷免亮票遭起訴求重刑　趙少康激動嘆錯愕

罷免亮票遭起訴求重刑　趙少康激動嘆錯愕

曝2026議員最低標　戴錫欽：國民黨要單獨過半

曝2026議員最低標　戴錫欽：國民黨要單獨過半

