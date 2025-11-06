川普打破33年禁令推動恢復核試！　普丁警告：俄國將比照辦理

▲川普（右）與普丁（左）。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普10月底宣布，因其他國家「可能正在進行核試驗」，已下令美國戰爭部（Department of War）恢復核武測試，引發國際關注。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）5日於國家安全委員會會議上作出回應，已下令相關部門提交恢復核試的可行性提案，警告若美國恢復核試，俄羅斯將考慮比照辦理。

綜合外電報導，川普於10月30日的聲明中表示，美國「不應在其他國家進行核試時袖手旁觀」，因此已指示國防體系重新啟動核武測試計畫。這是自1992年美國簽署《全面禁止核試驗條約》（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT）以來，首次有現任總統明確下令恢復核試。此項指令標誌著美國可能準備重啟已中斷逾30年的實體核測試。

普丁於本月5日在克里姆林宮主持的國家安全委員會會議上表示，美國不僅加速現代化其核武庫，還可能恢復核試，這些舉動「顯著提升對俄羅斯的軍事威脅水準」。俄國副國防部長貝洛索夫（Viktor Belousov）建議，立即著手準備在北極新地島（Novaya Zemlya）恢復核試，該地曾是蘇聯最後一次核試地點；俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也表示支持，強調若現在不採取行動，「未來將錯失迅速回應美方的時機，因為準備核試依測試類型不同，需時數月至數年不等」。

▲普丁下令國防部、能源部等相關部門，提交恢復核試可行性報告 。（圖／達志影像／美聯社）



普丁表示，若美國實際進行核試，俄方將「不得不考慮比照辦理」，他要求國防與能源相關部門提交恢復核試的可行性評估報告，以作為必要時的應對準備。普丁強調，俄羅斯目前仍遵守《全面禁止核試驗條約》，但「不會容忍核平衡被單方面破壞」，「我們將根據美國的行動決定我們的下一步。若他們破壞平衡，我們將作出相應反應。」

普丁在聽取軍方與高層官員報告後，最終指示各部門「蒐集更多關於美方動向的情報，並在安全會議框架內進行分析，提交有關核試準備工作的整合建議」，顯示俄方正為潛在核試重啟作前置規劃。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述美國能源部官員消息指出，目前美方尚未啟動任何具爆炸性的核測試，現階段仍停留於亞臨界（subcritical）模擬與系統檢測階段。官員強調，川普的命令尚須經國會及國防體系審核，才能正式執行。