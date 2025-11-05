美最高法院將審關稅案　川普：國家生死抉擇

▲川普今年宣布對等關稅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國最高法院5日將針對川普關稅上訴案進行言詞辯論，預計財政部長貝森特（Scott Bessent）將出席，川普4日發文提到，對美國來說，這場訴訟是生死抉擇。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）4日表示，川普團隊已為不利裁決做好準備，「我們對總統及其團隊的法律論點，還有本案法律的合理性充滿信心，相信最高法院會做出正確判決」。

法廣、The Center Square報導，這起案件被視為對美國總統權力邊界的歷史性考驗，針對川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）單方面徵收全球關稅的合法性展開辯論，若最高法院裁定川普行使權力違法，將重挫他的關稅核心政策。

部分民主黨州政府、5家小型企業及2家玩具製造商聯合挑戰川普引用1977年《國際緊急經濟權力法》課徵關稅的合法性。川普團隊表示，國會已透過該法律授予總統在緊急狀態下採取行動的廣泛權力，並把貿易逆差和芬太尼走私定義為支撐關稅政策的緊急事件。

針對最高法院即將舉行的言詞辯論，貝森特計畫出席。另外，白宮發言人李威特也說，本案的重要性怎麼強調都不為過，「總統必須擁有在緊急情況下動用關稅的權力」，且不光是川普政府，這也關乎未來總統在其任內行使緊急授權徵收關稅的權力，「總統堅信經濟安全就是國家安全，關稅在這當中扮演極其重要的角色」。

川普3日透過自家社群平台真實社群發文表示，「明天最高法院的案子對我們國家來說是生死抉擇，如果勝訴，我們將擁有強大公平的財政與國家安全，但若敗訴，我們在面對多年來占美國便宜的其他國家時，幾乎毫無防備能力」。