　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

民主黨極左新星當選紐約市長　川普批：共產主義經濟噩夢

▲年僅34歲的穆斯林政治新星曼達尼4日當選紐約市長，預計明年1月就任。（圖／達志影像／美聯社）

▲年僅34歲的穆斯林政治新星曼達尼4日當選紐約市長，預計明年1月就任。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國民主黨極左派社會主義新星曼達尼（Zohran Mamdani）當選紐約市長，成為紐約首位穆斯林市長，34歲的他也是紐約百年來最年輕的市長。美國總統川普5日在佛羅里達州邁阿密發表演說時，再度抨擊曼達尼是「共產主義者」，並警告他將為美國帶來「經濟噩夢」。

綜合BBC與法新社（AFP）報導，川普在演說中強烈批評紐約市選出一名「共產主義者」，並稱由於曼達尼當選，紐約人將逃離共產主義。川普表示，「全體美國人面臨的選擇再明顯不過，我們要在共產主義與常識之間做出抉擇」，他更形容曼達尼的勝選象徵「紐約昨晚失去了一部分主權」。

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

川普接著說，「我們的對手端出的是經濟噩夢，而我們呈現的是經濟奇蹟。他們讓美國排在最後，而我們將美國放在首位。」這番話引發現場支持者高聲喝采，也被視為川普在面對黨內保守派壓力下，進一步鞏固其政治立場的動作。

曼達尼以主張社會民主主義路線聞名，倡議向富人加稅、擴大社會福利計畫，並推動住房正義與公共醫療制度，吸引大量年輕選民支持；然而，他的政策主張不僅遭共和黨猛烈批評，也在民主黨內部引起爭議。部分民主黨高層擔憂，曼達尼過於左傾的政治理念恐使中間選民流失，削弱該黨在全國選舉中的競爭力。

川普先前已多次在公開場合將曼達尼稱為「共產主義者」與「激進左派瘋子」，強調他的政治主張「危險且不切實際」。儘管如此，曼達尼的勝選仍被視為民主黨內進步派的一次重大勝利，象徵美國地方政治正在出現新的權力轉移；分析人士指出，這場政治對立預料將在2026年期中選舉前持續升溫，為美國政壇再添新的不確定因素。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算
人妻離家「婚戒丟桌上」！丈夫嚇壞急call　真相超爆笑
快訊／台中某科大外籍生深夜校園10樓墜落　當場身亡
快訊／找到了！台南78歲翁落魚塭失蹤　警消搜救5小時尋獲遺體
黃明志泰國開飯店「佳麗8千」！揭男人後花園：你想要的都能找到
史上長最像！陸夫妻狂被勸驗DNA　本人甜蜜回應
黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸：可憐做你女友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

民主黨新星曼達尼當選紐約市長　矢言挺身而出對抗川普

全美40大機場「航班恐大砍10%」　政府關門36天撐不住

川普打破33年禁令推動恢復核試！　普丁警告：俄國將比照辦理

佛州可禁止中國公民「購買房地產」　美上訴法院：非歧視

人妻離家「婚戒丟桌上」！丈夫嚇壞急call　真相超爆笑

民主黨極左新星當選紐約市長　川普批：共產主義經濟噩夢

黃仁勳示警：美國束縛產業　AI競賽恐輸中國

民主黨地方選舉完勝！　律師看「紅州翻盤」警訊：川普恐提前跛腳

世界經濟論壇主席示警！　金融市場3大泡沫：加密貨幣、AI、債務

UPS貨機墜毀增至9死！　波音公司回應了

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

民主黨新星曼達尼當選紐約市長　矢言挺身而出對抗川普

全美40大機場「航班恐大砍10%」　政府關門36天撐不住

川普打破33年禁令推動恢復核試！　普丁警告：俄國將比照辦理

佛州可禁止中國公民「購買房地產」　美上訴法院：非歧視

人妻離家「婚戒丟桌上」！丈夫嚇壞急call　真相超爆笑

民主黨極左新星當選紐約市長　川普批：共產主義經濟噩夢

黃仁勳示警：美國束縛產業　AI競賽恐輸中國

民主黨地方選舉完勝！　律師看「紅州翻盤」警訊：川普恐提前跛腳

世界經濟論壇主席示警！　金融市場3大泡沫：加密貨幣、AI、債務

UPS貨機墜毀增至9死！　波音公司回應了

最新AI路徑！　鳳凰估「雨最大」地區曝

蔡其昌再次回應上海兄弟風波　強調棒球象徵國家與人民情感

光復鄉「6歲女童」乾姑婆妹被趕！　房東領走補助金

「TOYOTA新7人座休旅開賣」被轟沒誠意漲價！配備外型都未調整

MSCI季調開獎！沒有南亞科　全球指數增6刪7台廠

民主黨新星曼達尼當選紐約市長　矢言挺身而出對抗川普

快訊／台中某科大外籍生深夜校園內10樓墜落　當場身亡

人妻殯儀館上廁所驚見「平板塞門縫」　偷拍男下場慘了

全美40大機場「航班恐大砍10%」　政府關門36天撐不住

川普打破33年禁令推動恢復核試！　普丁警告：俄國將比照辦理

【沙坑變貓砂盆】貓貓挖半天解放還不忘撥沙！

國際熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

女傭「電梯摔死狗」影片曝光！　飼主目睹淚崩驚叫

美股收漲225點！四大指數收高　小非農就業報告超預期增4.2萬人

妻出門婚戒丟桌上「夫嚇壞」真相曝光

台積電北美子公司執行長換人

UPS貨機墜毀增至9死！　波音公司回應了

世界經濟論壇主席示警！　金融市場3大泡沫：加密貨幣、AI、債務

KK園區遭突襲　詐騙犯揭內幕

民主黨地方選舉完勝！　律師看「紅州翻盤」警訊：川普恐提前跛腳

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

Shein販售「擬童情趣娃娃」　法國勒令電商停業

黃仁勳示警：美國束縛產業　AI競賽恐輸中國

更多熱門

相關新聞

黃仁勳示警：美國束縛產業　AI競賽恐輸中國

黃仁勳示警：美國束縛產業　AI競賽恐輸中國

輝達執行長黃仁勳5日警告，由於中國能源成本較低，對該領域的監管限制也更為寬鬆，西方國家則受到更多束縛，這樣下去恐怕會讓中國在AI競賽中贏過美國。

民主黨地方選舉完勝！　律師看「紅州翻盤」警訊：川普恐提前跛腳

民主黨地方選舉完勝！　律師看「紅州翻盤」警訊：川普恐提前跛腳

世界經濟論壇主席示警！　金融市場3大泡沫：加密貨幣、AI、債務

世界經濟論壇主席示警！　金融市場3大泡沫：加密貨幣、AI、債務

UPS貨機墜毀增至9死！　波音公司回應了

UPS貨機墜毀增至9死！　波音公司回應了

美股收漲225點！四大指數收高　小非農就業報告超預期增4.2萬人

美股收漲225點！四大指數收高　小非農就業報告超預期增4.2萬人

關鍵字：

民主黨紐約市長川普共產主義北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

韓手遊來台40天停更

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

黃明志揪好友極樂泰國團！　黑暗行程發毒誓封口

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面