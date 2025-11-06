民主黨極左新星當選紐約市長　川普批：共產主義經濟噩夢

▲年僅34歲的穆斯林政治新星曼達尼4日當選紐約市長，預計明年1月就任。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國民主黨極左派社會主義新星曼達尼（Zohran Mamdani）當選紐約市長，成為紐約首位穆斯林市長，34歲的他也是紐約百年來最年輕的市長。美國總統川普5日在佛羅里達州邁阿密發表演說時，再度抨擊曼達尼是「共產主義者」，並警告他將為美國帶來「經濟噩夢」。

綜合BBC與法新社（AFP）報導，川普在演說中強烈批評紐約市選出一名「共產主義者」，並稱由於曼達尼當選，紐約人將逃離共產主義。川普表示，「全體美國人面臨的選擇再明顯不過，我們要在共產主義與常識之間做出抉擇」，他更形容曼達尼的勝選象徵「紐約昨晚失去了一部分主權」。

▲美國總統川普。（圖／路透）



川普接著說，「我們的對手端出的是經濟噩夢，而我們呈現的是經濟奇蹟。他們讓美國排在最後，而我們將美國放在首位。」這番話引發現場支持者高聲喝采，也被視為川普在面對黨內保守派壓力下，進一步鞏固其政治立場的動作。

曼達尼以主張社會民主主義路線聞名，倡議向富人加稅、擴大社會福利計畫，並推動住房正義與公共醫療制度，吸引大量年輕選民支持；然而，他的政策主張不僅遭共和黨猛烈批評，也在民主黨內部引起爭議。部分民主黨高層擔憂，曼達尼過於左傾的政治理念恐使中間選民流失，削弱該黨在全國選舉中的競爭力。

川普先前已多次在公開場合將曼達尼稱為「共產主義者」與「激進左派瘋子」，強調他的政治主張「危險且不切實際」。儘管如此，曼達尼的勝選仍被視為民主黨內進步派的一次重大勝利，象徵美國地方政治正在出現新的權力轉移；分析人士指出，這場政治對立預料將在2026年期中選舉前持續升溫，為美國政壇再添新的不確定因素。