　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓大規模對美軍購　2030年前採購武器達250億美元！

▲▼美國總統川普、南韓總統李在明10月底在慶州進行會談。（圖／達志影像）

▲美國總統川普、南韓總統李在明10月底在慶州進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府正與美方敲定即將發布的「美韓峰會聯合說明文件（Joint Fact Sheet）」，內容預計包括南韓向美國購買總額達250億美元（約新台幣8200億元）的軍備計畫，這是雙方在最新一次首腦會談前協調的重點，凸顯美韓加強攜手軍事合作與防衛產業。

根據《韓聯社》，南韓政府消息人士指出，南韓已向美國提交具體的軍購清單，包含已決定採購或計畫在未來幾年內引進的多項美製武器，整體規模將在2030年前達到250億美元。這些項目涵蓋多種高階防衛系統，主要以政府對政府方式（FMS）進行採購。

具體項目包括：指揮直升機Ⅱ計畫（約8700億韓元）、特種作戰大型機動直升機（約3兆3000億韓元）、海上作戰直升機（超過3兆韓元）、F-35A戰機第二階段採購案（約4兆5000億韓元）、空中預警管制機第二階段（約3兆韓元），以及海上彈道飛彈攔截導彈系統（約8000億韓元）等。

消息人士指出，這些項目多數已被納入南韓2025年至2029年間的「國防中期計畫」，屬於提升防衛力與強化美韓聯合作戰體系的重要部分。透過採購美製武器，南韓希望在尖端軍事技術與情報整合上進一步與美方接軌，強化對北韓（朝鮮）與區域安全威脅的應對能力。

目前，美韓雙方正就包含國防與關稅在內的多項議題進行最後協商，預料將在會談後共同公布「聯合說明文件」，以展示雙方在安全與經貿合作上的最新成果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上海兄弟隊徽太「象」了！　中信發聲：侵權必究
嘉義市議會拍板！普發現金1萬「每人加碼3000元」
王子粿粿親密照怎流出？　過來人「爆1原因害慘她」
林岱安宣告行使FA！　傳至少3隊有意搶人
快訊／《女外科2》男主角證實是薛仕凌！　公視首發聲
快訊／阿達衝新北檢自首　檢察官諭知30萬交保
快訊／閃兵+1！　LULU前男友「阿達」赴新北檢自首

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空服員「機上神秘代碼」公開！Bob是心動暗號　被叫VIP不一定好

南韓大規模對美軍購　2030年前採購武器達250億美元！

川普加薩和平計畫「第二階段」曝光　擬提案派多國部隊進駐2年

美軍又開轟！炸毀「運毒船」2死　18秒畫面曝光

熊出沒襲擊居民！岐阜縣派「吼叫飛天獵犬」　無人機放鞭炮戰群熊

虎鯨困廢棄樂園「聽見無人機聲竟開始表演」　攝影師淚揭畫面

只要35元！　羅馬尼亞買到18架F-16戰機

韓浦項鋼鐵「有毒氣體」外洩！作業員秒吸入胸痛難呼吸　致1死3傷

佛州迪士尼一個月連4死！　女遊客倒飯店內「傷勢過重」身亡

「川普最大噩夢」曼達尼當選紐約市長　創多項紀錄

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

空服員「機上神秘代碼」公開！Bob是心動暗號　被叫VIP不一定好

南韓大規模對美軍購　2030年前採購武器達250億美元！

川普加薩和平計畫「第二階段」曝光　擬提案派多國部隊進駐2年

美軍又開轟！炸毀「運毒船」2死　18秒畫面曝光

熊出沒襲擊居民！岐阜縣派「吼叫飛天獵犬」　無人機放鞭炮戰群熊

虎鯨困廢棄樂園「聽見無人機聲竟開始表演」　攝影師淚揭畫面

只要35元！　羅馬尼亞買到18架F-16戰機

韓浦項鋼鐵「有毒氣體」外洩！作業員秒吸入胸痛難呼吸　致1死3傷

佛州迪士尼一個月連4死！　女遊客倒飯店內「傷勢過重」身亡

「川普最大噩夢」曼達尼當選紐約市長　創多項紀錄

普發1萬「放大術」3銀行參戰　端10萬元輝達投資金、住宿券拼場

捷迅孫鋼銀看Q4航空貨運有急單但不夠旺　非洲市場南非優先

多次家暴被判刑！出獄又踹爛門鎖　金門男暴力男又遭收押

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

劉雨柔月子中心多住7天「原因超崩潰」！女兒身體出狀況…醫：禁用屁屁膏

花蓮吉安鄉空地「驚見人骨」　工人挖地基嚇壞急報警

大叔1年內4度穿女裝、戴假陽具上街　還露下體自拍！判拘50天

「不聽話就打死你」變態工頭性侵少年學徒　摩鐵、工地逞獸慾

王子、粿粿「為何不付1200萬」藏真相？網曝原因：只是沒現在難看

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

國際熱門新聞

即／黃明志現身警局投案　下車先自拍

北義倫巴底議會全票通過挺台動議　終止台灣外交孤立

AI泡沫化？美股費半狂洩291點　台積電ADR跌破300美元

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

喜馬拉雅山雪崩9亡　雪巴嚮導目擊慘況

Costco「秘密商店」崛起！不賣衣服珠寶　價格更便宜

往被害人肛門注射麻藥！陸留學生在美性侵3女

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

快訊／美肯塔基州UPS貨機剛起飛就墜毀！

又有「日本排球員搞上藝人」　八卦週刊放砲

墜機多角度影片曝光！　美UPS貨機墜毀炸成大火球

美財長鬆口！輝達Blackwell有望賣中國

衝擊全美4000萬人！　川普：政府停擺結束才會發放糧食援助

更多熱門

相關新聞

岐阜縣派「吼叫飛天獵犬」　放鞭炮戰群熊

岐阜縣派「吼叫飛天獵犬」　放鞭炮戰群熊

今年秋季棕熊、亞洲黑熊等頻繁在日本各地出沒，闖進人類聚居地和民宅翻搜食物，甚至襲擊人類導致居民傷亡，北海道、秋田縣、岩手縣等受害甚鉅。

美軍炸毀運毒船2死　18秒畫面曝光

美軍炸毀運毒船2死　18秒畫面曝光

韓浦項鋼鐵「有毒氣體」外洩　1死3傷

韓浦項鋼鐵「有毒氣體」外洩　1死3傷

「川普最大噩夢」曼達尼當選紐約市長

「川普最大噩夢」曼達尼當選紐約市長

日本「無熊淨土」成觀光新寵　揭神秘屏障

日本「無熊淨土」成觀光新寵　揭神秘屏障

關鍵字：

日韓要聞北美要聞對美軍購南韓李在明川普

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面