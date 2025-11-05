南韓大規模對美軍購　2030年前採購武器達250億美元！

▲美國總統川普、南韓總統李在明10月底在慶州進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府正與美方敲定即將發布的「美韓峰會聯合說明文件（Joint Fact Sheet）」，內容預計包括南韓向美國購買總額達250億美元（約新台幣8200億元）的軍備計畫，這是雙方在最新一次首腦會談前協調的重點，凸顯美韓加強攜手軍事合作與防衛產業。

根據《韓聯社》，南韓政府消息人士指出，南韓已向美國提交具體的軍購清單，包含已決定採購或計畫在未來幾年內引進的多項美製武器，整體規模將在2030年前達到250億美元。這些項目涵蓋多種高階防衛系統，主要以政府對政府方式（FMS）進行採購。

具體項目包括：指揮直升機Ⅱ計畫（約8700億韓元）、特種作戰大型機動直升機（約3兆3000億韓元）、海上作戰直升機（超過3兆韓元）、F-35A戰機第二階段採購案（約4兆5000億韓元）、空中預警管制機第二階段（約3兆韓元），以及海上彈道飛彈攔截導彈系統（約8000億韓元）等。

消息人士指出，這些項目多數已被納入南韓2025年至2029年間的「國防中期計畫」，屬於提升防衛力與強化美韓聯合作戰體系的重要部分。透過採購美製武器，南韓希望在尖端軍事技術與情報整合上進一步與美方接軌，強化對北韓（朝鮮）與區域安全威脅的應對能力。

目前，美韓雙方正就包含國防與關稅在內的多項議題進行最後協商，預料將在會談後共同公布「聯合說明文件」，以展示雙方在安全與經貿合作上的最新成果。