民主黨地方選舉完勝！　律師看「紅州翻盤」警訊：川普恐提前跛腳

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普重返白宮執政後，首次舉行的州級與地方選舉結果出爐，民主黨在維吉尼亞州、紐澤西州兩地州長選戰，以及紐約市長選舉中全面獲勝，共和黨則是遭到慘烈完封。外界認為，這次選舉成為川普與共和黨的重要警訊，也為2026年期中選舉前的政治氣候定下基調。

律師葉慶元分析，維吉尼亞州選民對政府施政與預算爭議早已怨聲載道，此次選舉結果等同對川普政府的不滿宣洩。「2026期中選舉前小考，川普及共和黨慘遭完封！」葉慶元5日發文表示，紐約市輸給民主黨「正常」、紐澤西州「合理」（本就由民主黨執政），但維吉尼亞州失守則屬「警訊」，因為該州原本是共和黨掌權。他指出，維州北部鄰近華盛頓特區，聚集大量聯邦政府雇員，「對於川普上任後的倒行逆施本來就怨氣滿滿，政府關門、預算卡關更是壓垮民意的最後一根稻草」。

葉慶元同時提到，明年4月美國將迎來期中選舉，由於眾議員任期為2年，到時眾議院435席將全數改選，參議院100席中也有33席要改選，另有36州將舉行州長及州議會選舉。他表示，川普能否從此次「完封」中翻身，關係到他能否擺脫提前跛腳的命運，「就讓我們繼續看下去」。

旅美粉專「東岸跪婦的大城小事」也發文指出，這次選舉結果對共和黨而言是個「警訊」，並強調明年期中民主黨的選舉會很有戲。該粉專分析，西岸以外的民主黨選民多數仍偏好傳統中間路線，他們期望出現一位「沒有失智問題的拜登」，而在明年期中選舉前，民主黨首先必須克服黨內年輕世代社會主義派的挑戰。

該粉專進一步指出，目前民主黨缺乏全國性明星級人物，加州州長紐森（Gavin Newsom）基本上難以跨出西岸影響圈。不過，若民主黨東岸及中西部的傳統建制派能擺脫極端進步主義與「覺醒文化」的束縛，仍有機會在國會重奪多數席次。粉專指出，這也是因為在共和黨進入川普主義時代後，共和黨的傳統建制派失勢，就可能像部分傳統派人物如麗茲錢尼（Liz Cheney）與米特羅姆尼（Mitt Romney）那樣，與民主黨傳統派合流。

值得注意的是，粉專特別提到，民主黨籍極左派政治人物曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市的勝選，是黨內極左社會主義派系的重要里程碑。該粉專認為，未來一年，民主黨的傳統建制派與極左社會主義派勢必將爆發激烈競爭。