美財長稱「中國不可靠」　陸外交部回擊：中對美政策保持穩定性

記者廖翊慈／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日受訪表示，中國在多個領域都是「無法信賴且不可靠的夥伴」，美國必須擺脫對中國稀土礦物的依賴。中國外交部發言人毛寧5日在例行記者會上，對此回擊貝森特的說法。她強調，中國對美的政策一直保持穩定性。

一名今日俄羅斯記者向毛寧提問，「近日美國財政部長貝森特稱，中國是不可靠的夥伴，而就在數日前，美國總統川普剛結束並大加讚揚了與中國領導人的會談，中方如何看待美方這互相矛盾的說法？」

毛寧表示，「中國對美國的政策保持穩定性，我們始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係。」





毛寧強調，「同時我們也堅定地維護自身的主權安全和發展利益，維持中美關係健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。」

貝森特在近日的專訪表示，美國並不打算與中國脫鉤，但必須降低風險。他直言，「中國在許多領域表現出不可靠，我們必須迅速脫離中國對稀土礦物的控制。」他形容這種依賴如同懸在全球頭上的「利劍」，美國將在未來一到兩年加快行動，擺脫中國的影響。

貝森特還指出，稀土礦物對數百種高科技產品至關重要，而中國對全球的出口管控引發了國際社會的反彈。