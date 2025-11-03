　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國財長怒嗆「中國難以被信賴」：必須擺脫稀土依賴風險

▲▼美國財政部長貝森特。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長貝森特。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受專訪表示，中國在多個領域都是「無法信賴且不可靠的夥伴」，美國必須擺脫對中國稀土礦物的依賴。他強調，美中最新達成的貿易框架雖涵蓋晶片出口、稀土礦物及大豆採購等協議，但仍未正式落實，貿易摩擦可能只是暫時緩解，未必能真正解決問題。

根據《Axios》、《BBC》，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山進行會談後，達成初步貿易協議。白宮指出，中方將開始放寬對汽車電腦晶片的出口禁令，確保全球汽車生產供應鏈不受衝擊。同時，中方同意暫停對稀土礦物的一年出口管制，並承諾購買美國大豆。

協議還涉及芬太尼生產所需化學原料供應，美方將降低相關進口關稅，中方承諾採取「重大措施」應對芬太尼問題。

貝森特在接受美媒《CNN》訪問時指出，美國並不打算與中國脫鉤，但必須降低風險。他直言：，「中國在許多領域表現出不可靠，我們必須迅速脫離中國對稀土礦物的控制。」他形容這種依賴如同懸在全球頭上的「利劍」，美國將在未來一到兩年加快行動，擺脫中國的影響。

貝森特表示，稀土礦物對數百種高科技產品至關重要，而中國對全球的出口管控引發了國際社會的反彈。

此次貿易協議雖對部分產業帶來暫時緩解，但能否真正落實仍存在不確定性。近期的停火協議往往維持僅數月，每次破裂都引發新一輪緊張升級。白宮與中國官方均表示，雙方經濟與貿易關係具有互利性，中方強調商業合作應是美中關係的「錨點與驅動力」，而非障礙或摩擦源。

在汽車晶片方面，協議明確指出，中國將採取適當措施，恢復安世半導體（Nexperia）在中國的生產，使關鍵的舊款晶片能供應全球市場。安世半導體雖為中國擁有，但總部設在荷蘭，其在歐洲生產的晶片約7成送回中國再出口。若供應中斷，像富豪汽車（沃爾沃，Volvo）、大眾及捷豹路虎等車廠都可能面臨短暫停產風險。

大豆貿易方面，中國承諾在2025年最後兩個月購買美國大豆1200萬噸，之後3年每年購買2500萬噸左右，恢復此前水準。此前中國停止採購美國大豆，讓美國農民失去最大出口市場，川普因此重啟農民補貼計畫。

11/01 全台詐欺最新數據

326 2 0153 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普表態：暫不考慮供烏戰斧飛彈

美國總統川普2日表明，暫時不考慮同意烏克蘭取得射程可達俄羅斯莫斯科的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。川普在空軍一號上回應記者提問時直言，「沒有，沒什麼在考慮」，但也稱他有可能改變主意。

黃仁勳「這些台廠」助攻　實現移美先進製造

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

關稅辯論5日登美最高法院　川普「不出席」

川普：輝達Blackwell晶片不會給別人

